Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Ποιος ήταν ο στόχος

Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ. Στην πρωτεύουσα ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η επιχείρηση είχε στόχο κορυφαία στελέχη της οργάνωσης.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς. Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι αποτέλεσε στόχο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία για την τύχη του.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια φέρεται να σκοτώθηκε στην επίθεση

Η Al Hadath αναφέρει ότι μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν στο στοχευμένο κτίριο περιλαμβάνονταν ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, ο επικεφαλής του εξωτερικού της γραφείου και τρία μέλη του πολιτικού γραφείου. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα η επιχείρηση ονομάσθηκε «Peak of Fire»

Η επίθεση ήταν ασυνήθιστη επειδή διεξήχθη ανοιχτά από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ και τη Shin Bet, αφήνοντας εκτός τη Μοσάντ, η οποία είναι συνήθως υπεύθυνη για δολοφονίες εκτός Ισραήλ, όπως με την περίπτωση του Ισμαήλ Χανίγια.

Ωστόσο, η Μοσάντ έχει καταφέρει να διατηρήσει καλύτερες σχέσεις με το Κατάρ, με αποτέλεσμα να αποφασίσθηκε ίσως να κρατηθεί σε απόσταση από την επιχείρηση αυτή.

Η ανακοίνωση των ισραηλινών

Στην ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών, τονίζεται ότι αυτές πραγματοποίησαν ένα ακριβές χτύπημα με στόχο την ανώτερη ηγεσία της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Πυκνοί καπνοί στην πρωτεύουσα του Καταρ

Η ανακοίνωσή συνεχίζει: «Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνται των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη βίαιη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενορχηστρώνουν και διαχειρίζονται τον πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ. Πριν από το χτύπημα, ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό της βλάβης των αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και πρόσθετων πληροφοριών.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.



For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025



Οι IDF και η ISA θα συνεχίσουν να επιχειρούν με αποφασιστικότητα προκειμένου να νικήσουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς που ευθύνεται για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Οργισμένη απάντηση του Κατάρ

"Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο κτίρια κατοικιών όπου στεγάζονται αρκετά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα", δήλωσε ο Majed al-Ansari, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

The State of Qatar strongly condemns the cowardly Israeli attack that targeted residential buildings housing several members of the Political Bureau of Hamas in the Qatari capital, Doha. This criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms,… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

"Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ", πρόσθεσε.

Reporte sobre explosiones en Doha, Catar.

Se trataría aparentemente de un intento de asesinato.



Se continuará actualizando en caso necesario/relevancia.



Moked Bitajón pic.twitter.com/phTPDFh0ZI — Moked Bitajon X (@Moked_Bitajon) September 9, 2025

Η ανακοίνωση καταλήγει με τα εξής λόγια: "Η κυβέρνηση του Κατάρ δεν έχει καμία σχέση με το Κατάρ: "Ενώ το κράτος του Κατάρ καταδικάζει έντονα αυτή την επίθεση, επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε πράξη που στοχεύει στην ασφάλεια και την κυριαρχία του".

Πράσινο φως από τον Τραμπ για την επίθεση

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

