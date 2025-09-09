Ισραήλ: «Αποδεχτήκαμε την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα υπό δύο όρους»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo)

Το Ισραήλ «αποδέχτηκε» την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Ταμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Τρίτη (09/09) ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σαάρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κροατία, τονίζοντας όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνάδει με τις αρχές που έθεσε το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Ο Σαάρ επισήμανε πέντε κριτήρια που καθοδηγούν τη θέση του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η επιστροφή όλων των ομήρων και μέτρα που θα εμποδίσουν τη Χαμάς να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Αυτές οι αρχές του υιοθετήθηκαν στις αρχές Αυγούστου και παραμένουν η πολιτική της κυβέρνησης.

«Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο», δήλωσε ο Σαάρ. «Ο πρόεδρος Τραμπ το είπε ξεκάθαρα πριν από δύο ημέρες: το Ισραήλ δέχτηκε την πρότασή του. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε μια πλήρη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Έχουμε μόνο δύο απλές απαιτήσεις: την επιστροφή των ομήρων μας και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς».

Το τρέχον αμερικανικό σχέδιο συνδυάζει την κατάπαυση του πυρός με την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων, ακολουθούμενη από μέτρα για τη σταθεροποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Την Κυριακή, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει με το σχέδιο και προέτρεψε τη Χαμάς να την αποδεχτεί.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η υπό συζήτηση δομή συμφωνίας έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και να θεσπίσει σταθερές παραμέτρους ασφάλειας για τη Γάζα. Το επίκεντρο, όπως αναφέρουν, είναι η αλληλουχία των δεσμεύσεων με τρόπο που να μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Ο Σαάρ υπογράμμισε ότι οι όροι του Ισραήλ δεν αφορούσαν μόνο τη δική του ασφάλεια, αλλά και το μέλλον των Παλαιστινίων. «Ο δεύτερος όρος δεν είναι κρίσιμος μόνο για το Ισραήλ», είπε. «Εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τη Γάζα και τους Παλαιστινίους, ένα διαφορετικό μέλλον, απαλλαγμένο από το καταπιεστικό τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς».

Η Χαμάς απέρριψε ένα κεντρικό στοιχείο του σχεδίου, δηλώνοντας ότι δεν θα απελευθερώσει τους ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας. Η θέση αυτή έχει περιπλέξει την αλληλουχία των ενεργειών που βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών των ΗΠΑ.

Ο Σαάρ συνέδεσε επίσης τα διακυβεύματα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων με την ευρύτερη δυναμική της περιοχής. «Το πρόβλημα της Χαμάς και των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών τρομοκρατικών κρατών δεν είναι μόνο πρόβλημα του Ισραήλ», είπε. «Είναι πρόβλημα και για τους Παλαιστινίους. Είναι πρόβλημα για την περιφερειακή σταθερότητα».

Αξιολογήσης από το Ισραήλ και χωρίς εξωτερικές πιέσεις

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι κάθε κίνηση θα αξιολογείται με βάση τα κριτήρια του υπουργικού συμβουλίου και όχι με βάση εξωτερικές πιέσεις. Ο δηλωμένος στόχος παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για μελλοντικές επιθέσεις.

Τα πέντε κριτήρια του υπουργικού συμβουλίου εξακολουθούν να αποτελούν το μέτρο για κάθε απόφαση τερματισμού των εχθροπραξιών. Αυτά περιλαμβάνουν την επιστροφή όλων των ομήρων και την αποτροπή του επανεξοπλισμού της Χαμάς, τα οποία οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως «μη διαπραγματεύσιμα».

Ο Σαάρ προειδοποίησε ενάντια στις διεθνείς προσπάθειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους σε αυτό το στάδιο, συνδέοντάς τες με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. «Η χθεσινή τρομοκρατική επίθεση καταδεικνύει τους κινδύνους της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της πατρίδας μας», είπε. Η τρέχουσα πρωτοβουλία για την αναγνώριση ενός λεγόμενου παλαιστινιακού κράτους βλάπτει επίσης την περιφερειακή σταθερότητα. Ανταμείβει τη Χαμάς για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και λειτουργεί ως κίνητρο για τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο».

«Θα αξιολογήσουμε την αμερικανική πρόταση σύμφωνα με τις αρχές του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας», κατέληξε ο Σαάρ.

