Ισραήλ: «Αποδεχτήκαμε την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα υπό δύο όρους»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, τόνισε ότι για τον τερματισμό του πολέμου η κυβέρνηση έχει δύο απαιτήσεις: την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την κατάθεση των όπλων της Χαμάς

Newsbomb

Ισραήλ: «Αποδεχτήκαμε την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα υπό δύο όρους»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ «αποδέχτηκε» την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Ταμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Τρίτη (09/09) ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σαάρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κροατία, τονίζοντας όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνάδει με τις αρχές που έθεσε το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Ο Σαάρ επισήμανε πέντε κριτήρια που καθοδηγούν τη θέση του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η επιστροφή όλων των ομήρων και μέτρα που θα εμποδίσουν τη Χαμάς να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Αυτές οι αρχές του υιοθετήθηκαν στις αρχές Αυγούστου και παραμένουν η πολιτική της κυβέρνησης.

«Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο», δήλωσε ο Σαάρ. «Ο πρόεδρος Τραμπ το είπε ξεκάθαρα πριν από δύο ημέρες: το Ισραήλ δέχτηκε την πρότασή του. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε μια πλήρη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Έχουμε μόνο δύο απλές απαιτήσεις: την επιστροφή των ομήρων μας και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς».

Το τρέχον αμερικανικό σχέδιο συνδυάζει την κατάπαυση του πυρός με την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων, ακολουθούμενη από μέτρα για τη σταθεροποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Την Κυριακή, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει με το σχέδιο και προέτρεψε τη Χαμάς να την αποδεχτεί.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η υπό συζήτηση δομή συμφωνίας έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και να θεσπίσει σταθερές παραμέτρους ασφάλειας για τη Γάζα. Το επίκεντρο, όπως αναφέρουν, είναι η αλληλουχία των δεσμεύσεων με τρόπο που να μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Ο Σαάρ υπογράμμισε ότι οι όροι του Ισραήλ δεν αφορούσαν μόνο τη δική του ασφάλεια, αλλά και το μέλλον των Παλαιστινίων. «Ο δεύτερος όρος δεν είναι κρίσιμος μόνο για το Ισραήλ», είπε. «Εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τη Γάζα και τους Παλαιστινίους, ένα διαφορετικό μέλλον, απαλλαγμένο από το καταπιεστικό τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς».

Η Χαμάς απέρριψε ένα κεντρικό στοιχείο του σχεδίου, δηλώνοντας ότι δεν θα απελευθερώσει τους ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας. Η θέση αυτή έχει περιπλέξει την αλληλουχία των ενεργειών που βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών των ΗΠΑ.

Ο Σαάρ συνέδεσε επίσης τα διακυβεύματα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων με την ευρύτερη δυναμική της περιοχής. «Το πρόβλημα της Χαμάς και των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών τρομοκρατικών κρατών δεν είναι μόνο πρόβλημα του Ισραήλ», είπε. «Είναι πρόβλημα και για τους Παλαιστινίους. Είναι πρόβλημα για την περιφερειακή σταθερότητα».

Αξιολογήσης από το Ισραήλ και χωρίς εξωτερικές πιέσεις

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι κάθε κίνηση θα αξιολογείται με βάση τα κριτήρια του υπουργικού συμβουλίου και όχι με βάση εξωτερικές πιέσεις. Ο δηλωμένος στόχος παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για μελλοντικές επιθέσεις.

Τα πέντε κριτήρια του υπουργικού συμβουλίου εξακολουθούν να αποτελούν το μέτρο για κάθε απόφαση τερματισμού των εχθροπραξιών. Αυτά περιλαμβάνουν την επιστροφή όλων των ομήρων και την αποτροπή του επανεξοπλισμού της Χαμάς, τα οποία οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως «μη διαπραγματεύσιμα».

Ο Σαάρ προειδοποίησε ενάντια στις διεθνείς προσπάθειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους σε αυτό το στάδιο, συνδέοντάς τες με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. «Η χθεσινή τρομοκρατική επίθεση καταδεικνύει τους κινδύνους της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους τρομοκρατίας στην καρδιά της πατρίδας μας», είπε. Η τρέχουσα πρωτοβουλία για την αναγνώριση ενός λεγόμενου παλαιστινιακού κράτους βλάπτει επίσης την περιφερειακή σταθερότητα. Ανταμείβει τη Χαμάς για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και λειτουργεί ως κίνητρο για τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο».

«Θα αξιολογήσουμε την αμερικανική πρόταση σύμφωνα με τις αρχές του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας», κατέληξε ο Σαάρ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια υπουργών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία στο Ηρώδειο

15:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στις αίθουσες η νέα ταινία του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ για τον Γκοντάρ και τη νουβέλ βαγκ

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Το σπαρακτικό μήνυμα του δίδυμου αδελφού του ομογενούς - «Ήταν η ζωή μου»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε το μυστήριο του «αιματηρού» καταρράκτη της Ανταρκτικής

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις – Τι θα δούμε τη νέα σεζόν

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η προεδρική λιμουζίνα θεωρείται από τα ασφαλέστερα μέρη στον πλανήτη

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα

14:59LIFESTYLE

Η ανατροπή στο MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη

14:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Fougaro ArtCenter: Διήμερο φεστιβάλ με μουσική και κρασί Νεμέας

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χανιά αποχαιρέτισαν τον Νίκο Παπαδάκη, πρόεδρο του Ιδρύματος «Ελ. Βενιζέλος» - Παρουσία της υπουργού Παιδείας

14:57ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» οι πολίτες στη Γαλλία: Το κίνημα «Αποκλείστε τα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν - Στους δρόμους χιλιάδες αγανακτισμένοι

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Απατεώνες λογιστές εξαπάτησαν τρία άτομα μέσα σε λίγες ώρες – 35.000 ευρώ η λεία τους

14:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»

14:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σουφλί: Συναυλία της Camerata Junior με παραδοσιακή μουσική και μεγάλους συνθέτες

14:46LIFESTYLE

Εντυπωσίασε η Έμιλι Μπλαντ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση 34χρονου σε δημοτικό υπάλληλο - «Μου έριξε μπουνιά στο στέρνο, φοβήθηκα για τη ζωή μου»

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα οδικά έργα Δράμα - Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη - Έδεσσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

13:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα υπόθεση Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου: Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών!

10:21LIFESTYLE

Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κηδεία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Το σπαρακτικό μήνυμα του δίδυμου αδελφού του ομογενούς - «Ήταν η ζωή μου»

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ακόμη και για το βόλεϊ για το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας: Δείτε το βίντεο με τις Τουρκάλες αθλήτριες σαν πολεμικές μηχανές!

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

14:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Ποιοι γονείς δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 190 χιλιόμετρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας που χτύπησε αστυνομικό

14:41ΥΓΕΙΑ

«Κουνηθήκαμε;»: Η συνηθισμένη αμφιβολία και το σύνδρομο του εικονικού σεισμού

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία - «Ήμασταν ήδη χωρισμένοι...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ