Ντόχα: Το Ιράν καταδικάζει την επίθεση - Η πρεσβεία των ΗΠΑ εξέδωσε εντολή για Αμερικανούς πολίτες

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα εξέδωσε εντολή οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να αναζητήσουν καταφύγιο, στον απόηχο της ισραηλινής επιδρομής κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Το Ιράν καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Esmail Baghaei μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ και των Παλαιστινίων διαπραγματευτών».

Πρέπει να αποτελέσει «σοβαρή προειδοποίηση για την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε επίσης