Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

Ποιοι είναι οι ανώτατοι αξιωματούχοι που στόχευσε το Ισραήλ στην επιχείρηση «κορυφή της φωτιάς»

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

Πυκνοί καπνοί στην πρωτεύουσα του Καταρ

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ισραηλινή επιχείρηση «Summit of Fire» στη Ντόχα στόχευσε την ηγεσία της Χαμάς που δρα εκτός Γάζας. Συγκεκριμένα κορυφαία στελέχη με καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των στρατιωτικών επιθέσεων, στη διαχείριση των οικονομικών δικτύων της οργάνωσης αλλά και στην «εξωτερική πολιτική» της Χαμάς.

Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς

Από τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, που θεωρείται ο πιο στενός διάδοχος του Γιαχία Σινουάρ, έως τον βετεράνο Χαλέντ Μασάλ, τον «οικονομικό εγκέφαλο» Ζαχέρ Ζαμπαρίν και τον ιστορικό ιδρυτή Νιζάρ Αουαντάλα, η επιχείρηση στόχευσε τα πρόσωπα που συγκροτούν το εξωτερικό Συμβούλιο Ηγεσίας της Χαμάς αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της εξουδετέρωσής τους για το Ισραήλ.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τους πιο ισχυρούς παράγοντες της οργάνωσης εκτός Γάζας και αναδεικνύει την κρισιμότητα της επιχείρησης για το Ισραήλ

Αυτοί οι ηγέτες που ζουν στο εξωτερικό ήταν το επίκεντρο της επιχείρησης «Summit of Fire».

Χαλίλ Αλ-Χάγια

Πρώην αναπληρωτής του Γιαχία Σινουάρ, έφυγε από τη Γάζα πριν από τις 7 Οκτωβρίου και από τότε θεωρείται ένα από τα ανώτερα στελέχη που ηγούνται των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων εκ μέρους της Χαμάς.

xalil-al-haya.jpg

Έχει επίσης στενούς δεσμούς με το Ιράν, το οποίο επισκέφθηκε μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια για να παραστεί στην κηδεία του. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο Αλ-Χάγια ήταν μέλος του «μικρού στρατιωτικού συμβουλίου» του Σινουάρ, το οποίο συγκλήθηκε για δύο χρόνια με σκοπό τον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, και ότι διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος σε μυστικές συνομιλίες με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Όταν ρωτήθηκε πέρυσι αν μετάνιωσε για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ο Αλ-Χάγια απάντησε αρνητικά, παρά την καταστροφή στη Γάζα: «Ας υποθέσουμε ότι εξαλείψουν τη Χαμάς. Θα εξαφανιστεί ο παλαιστινιακός λαός;».

Χαλέντ Μασάλ

Ο Μασάλ είναι επί του παρόντος ηγέτης της Χαμάς στο εξωτερικό και θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο πολιτικό γραφείο της οργάνωσης. Ωστόσο, οι απόψεις του συχνά διέφεραν από αυτές του Σινουάρ, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις με το Ιράν. Ο Μασάλ ηγήθηκε του πολιτικού γραφείου της Χαμάς για 21 χρόνια, από το 1996 έως το 2017, όταν παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Χανίγιε. Το 2021, επανεκλέχθηκε ηγέτης της Χαμάς στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή.

Χαλέντ Μασάλ

Το 1997, ο Μσάλ επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας σε μια αποτυχημένη επιχείρηση της Μοσάντ στην Ιορδανία. Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατηγόρησαν για συμμετοχή στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Λέγεται ότι ζει πολυτελή ζωή στο Κατάρ και στο παρελθόν η περιουσία του εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ζαχέρ Ζαμπαρίν

Ο Ζαμπαρίν θεωρείται ο «οικονομικός εγκέφαλος» της Χαμάς. Προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής του χαρτοφυλακίου κρατουμένων της Χαμάς και ήταν αναπληρωτής ηγέτης της Χαμάς στη Δυτική Όχθη μέχρι τη δολοφονία του Σαλέχ Αλ Αρουεϊ στη Βηρυτό. Μετά από αυτή τη δολοφονία, η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ζαμπαρίν είχε γίνει τα τελευταία χρόνια ο de facto επιτηρητής ενός οικονομικού δικτύου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρηματοδοτεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις της Χαμάς.

Ζαμπαρίν

Διαχειρίζεται τις οικονομικές σχέσεις της Χαμάς με το Ιράν και, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, εξασφαλίζει τη μεταφορά κεφαλαίων από την Τεχεράνη στη Γάζα. Επιβλέπει επίσης εταιρείες που παρέχουν σταθερό εισόδημα στη Χαμάς και διευθύνει ένα δίκτυο ιδιωτών υποστηρικτών και επιχειρηματιών που διοχετεύουν χρήματα στην οργάνωση.

Μοχάμεντ Νταρουίς

Το σχετικά άγνωστο μέλος του συμβουλίου, Μοχάμεντ Νταρουίς — γνωστός και ως Αμπού Ομάρ Χασάν — είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς.

ntaroyis.jpg


Μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές, ο Νταρουίς είχε επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Η οργάνωση ανακοίνωσε αργότερα ότι είχε επιλεγεί ο Σινουάρ.

Νιζάρ Αουαντάλα

Ο Νιζάρ Αουαντάλα σχεδόν νίκησε τον Σινουάρ στις εκλογές για την ηγεσία της Χαμάς το 2021 στη Γάζα και λέγεται ότι «έκανε τον Σινουάρ να ιδρώσει».

αουντάλα

Είναι ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς και ήταν στενός συνεργάτης του πνευματικού ηγέτη και ιδρυτή της οργάνωσης, Αχμέντ Γιασίν. Ο Αουαντάλα ήταν μέλος της ομάδας που διαπραγματεύτηκε την ανταλλαγή κρατουμένων με τον Γκιλάντ Σαλίτ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαδραματίζει και πάλι κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

18:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι κορυφαίοι του στίβου επιστρέφουν στο Τόκιο – Το πρόγραμμα των αγώνων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χιλιάδες πιστοί στα Μυριοκέφαλα για τον εορτασμό της Παναγίας

18:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συναγερμός» στην Τουρκία - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν

18:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

doValue Greece & IRIS: Πώς εξασφαλίζουμε Γρήγορες και Ασφαλείς Πληρωμές Οφειλών με απλά βήματα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

17:54LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Πού να ήξερα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά μπαμπάκα μου»

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθήνας και Βηθλεέμ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου

17:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τιμά τη μνήμη της με δύο προβολές του ντοκιμαντέρ «Callas»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών μετά τις απολογίες τους

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ: Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη - Ήταν 100% ισραηλινή επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση με μυστηριώδη θάνατο βρέφους το 2013 - Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ