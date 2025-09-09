Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

Η ισραηλινή επιχείρηση «Summit of Fire» στη Ντόχα στόχευσε την ηγεσία της Χαμάς που δρα εκτός Γάζας. Συγκεκριμένα κορυφαία στελέχη με καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των στρατιωτικών επιθέσεων, στη διαχείριση των οικονομικών δικτύων της οργάνωσης αλλά και στην «εξωτερική πολιτική» της Χαμάς.

Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς

Από τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, που θεωρείται ο πιο στενός διάδοχος του Γιαχία Σινουάρ, έως τον βετεράνο Χαλέντ Μασάλ, τον «οικονομικό εγκέφαλο» Ζαχέρ Ζαμπαρίν και τον ιστορικό ιδρυτή Νιζάρ Αουαντάλα, η επιχείρηση στόχευσε τα πρόσωπα που συγκροτούν το εξωτερικό Συμβούλιο Ηγεσίας της Χαμάς αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της εξουδετέρωσής τους για το Ισραήλ.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τους πιο ισχυρούς παράγοντες της οργάνωσης εκτός Γάζας και αναδεικνύει την κρισιμότητα της επιχείρησης για το Ισραήλ

Αυτοί οι ηγέτες που ζουν στο εξωτερικό ήταν το επίκεντρο της επιχείρησης «Summit of Fire».

Χαλίλ Αλ-Χάγια

Πρώην αναπληρωτής του Γιαχία Σινουάρ, έφυγε από τη Γάζα πριν από τις 7 Οκτωβρίου και από τότε θεωρείται ένα από τα ανώτερα στελέχη που ηγούνται των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων εκ μέρους της Χαμάς.

Έχει επίσης στενούς δεσμούς με το Ιράν, το οποίο επισκέφθηκε μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια για να παραστεί στην κηδεία του. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο Αλ-Χάγια ήταν μέλος του «μικρού στρατιωτικού συμβουλίου» του Σινουάρ, το οποίο συγκλήθηκε για δύο χρόνια με σκοπό τον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, και ότι διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος σε μυστικές συνομιλίες με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Όταν ρωτήθηκε πέρυσι αν μετάνιωσε για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ο Αλ-Χάγια απάντησε αρνητικά, παρά την καταστροφή στη Γάζα: «Ας υποθέσουμε ότι εξαλείψουν τη Χαμάς. Θα εξαφανιστεί ο παλαιστινιακός λαός;».

Χαλέντ Μασάλ

Ο Μασάλ είναι επί του παρόντος ηγέτης της Χαμάς στο εξωτερικό και θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο πολιτικό γραφείο της οργάνωσης. Ωστόσο, οι απόψεις του συχνά διέφεραν από αυτές του Σινουάρ, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις με το Ιράν. Ο Μασάλ ηγήθηκε του πολιτικού γραφείου της Χαμάς για 21 χρόνια, από το 1996 έως το 2017, όταν παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Χανίγιε. Το 2021, επανεκλέχθηκε ηγέτης της Χαμάς στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή.

Το 1997, ο Μσάλ επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας σε μια αποτυχημένη επιχείρηση της Μοσάντ στην Ιορδανία. Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατηγόρησαν για συμμετοχή στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Λέγεται ότι ζει πολυτελή ζωή στο Κατάρ και στο παρελθόν η περιουσία του εκτιμάται ότι ανερχόταν σε 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ζαχέρ Ζαμπαρίν

Ο Ζαμπαρίν θεωρείται ο «οικονομικός εγκέφαλος» της Χαμάς. Προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής του χαρτοφυλακίου κρατουμένων της Χαμάς και ήταν αναπληρωτής ηγέτης της Χαμάς στη Δυτική Όχθη μέχρι τη δολοφονία του Σαλέχ Αλ Αρουεϊ στη Βηρυτό. Μετά από αυτή τη δολοφονία, η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ζαμπαρίν είχε γίνει τα τελευταία χρόνια ο de facto επιτηρητής ενός οικονομικού δικτύου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρηματοδοτεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις της Χαμάς.

Διαχειρίζεται τις οικονομικές σχέσεις της Χαμάς με το Ιράν και, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, εξασφαλίζει τη μεταφορά κεφαλαίων από την Τεχεράνη στη Γάζα. Επιβλέπει επίσης εταιρείες που παρέχουν σταθερό εισόδημα στη Χαμάς και διευθύνει ένα δίκτυο ιδιωτών υποστηρικτών και επιχειρηματιών που διοχετεύουν χρήματα στην οργάνωση.

Μοχάμεντ Νταρουίς

Το σχετικά άγνωστο μέλος του συμβουλίου, Μοχάμεντ Νταρουίς — γνωστός και ως Αμπού Ομάρ Χασάν — είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς.



Μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές, ο Νταρουίς είχε επιλεγεί για να τον αντικαταστήσει ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Η οργάνωση ανακοίνωσε αργότερα ότι είχε επιλεγεί ο Σινουάρ.

Νιζάρ Αουαντάλα

Ο Νιζάρ Αουαντάλα σχεδόν νίκησε τον Σινουάρ στις εκλογές για την ηγεσία της Χαμάς το 2021 στη Γάζα και λέγεται ότι «έκανε τον Σινουάρ να ιδρώσει».

Είναι ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς και ήταν στενός συνεργάτης του πνευματικού ηγέτη και ιδρυτή της οργάνωσης, Αχμέντ Γιασίν. Ο Αουαντάλα ήταν μέλος της ομάδας που διαπραγματεύτηκε την ανταλλαγή κρατουμένων με τον Γκιλάντ Σαλίτ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαδραματίζει και πάλι κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

