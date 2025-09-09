Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

Η επιχείρηση με κωδική ονομασία «Σύνοδος της Φωτιάς» χτύπησε την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ - Λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και έντονες αντιδράσεις από τη Ντόχα

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατά της ηγεσίας της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα δεν ήταν αποτέλεσμα μιας αιφνίδιας απόφασης, αλλά καρπός πολυμήνιας προετοιμασίας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Ynet, ο σχεδιασμός ξεκίνησε δύο έως τρεις μήνες πριν, με μυστικές συσκέψεις που πραγματοποιούνταν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου (IDF Operations Directorate) είχε τον κεντρικό ρόλο: Εκπόνησε διαφορετικά σενάρια δράσης, αξιολόγησε τα ρίσκα και συντόνισε τις υπηρεσίες. Μία φορά την εβδομάδα, ανώτατα στελέχη της Σιν Μπετ, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων συνεδρίαζαν για να εξετάσουν τις εξελίξεις και να επικαιροποιήσουν το σχέδιο.

Η τελική έγκριση δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον υποστράτηγο Ιτσίκ Κοέν, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα. Από το σημείο αυτό, η επιχείρηση τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή. Με τελικό αποτέλεσμα την αποχώρηση του Κατάρ από τις διαδικασίες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αφού άλλωστε ανακοινώθηκε και ο θάνατος ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας τους.

Το κέντρο συντονισμού στο Ισραήλ

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το ειδικό κέντρο επιχειρήσεων της Σιν Μπετ. Από εκεί παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο όλες τις φάσεις της αποστολής ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο υπηρεσιακός επικεφαλής της Σιν Μπετ, ο αναπληρωτής του, καθώς και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, και ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Τομέρ Μπαρ, είχαν αναλάβει προσωπικά τη διεύθυνση της επιχείρησης, δεδομένης της ευαισθησίας του στόχου, αλλά και της εγγύτητας με ιρανικά συστήματα αεράμυνας. Η επιχείρηση περιελάμβανε δέκα κατευθυνόμενες βόμβες μεγάλης ισχύος που έπληξαν τον στόχο με απόλυτη ακρίβεια. Παράλληλα, drones κατέγραφαν την εξέλιξη και μετέδιδαν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων.

Η επίθεση στην Ιερουσαλήμ καταλύτης

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση για την επιχείρηση είχε ληφθεί καιρό πριν, ο Νετανιάχου επέλεξε να παρουσιάσει το πλήγμα ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις της Δευτέρας στην Ιερουσαλήμ και στη Γάζα, όπου σκοτώθηκαν συνολικά δέκα Ισραηλινοί. Σε κοινή δήλωση με τον Ισραέλ Κατζ, τόνισε πως η Χαμάς έφερε την ευθύνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και συνέχιζε να οργανώνει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την επιχείρηση «κλείσιμο του κύκλου» απέναντι σε όσους σχεδίασαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι στόχοι της επίθεσης

Κατά τη διάρκεια του χτυπήματος στη Ντόχα, στο κτίριο βρίσκονταν σύμφωνα με ισραηλινές πληροφορίες οι Χαλίλ αλ-Χάγια, Χαλέντ Μασάλ, Μοχάμεντ Νταρουίς, Ράζι Χάμεντ και Ιζάτ αλ-Ρισκ. Αν και η Χαμάς υποστήριξε ότι τα μέλη της ηγεσίας διέφυγαν, ισραηλινές πηγές εκτιμούν πως αρκετοί τουλάχιστον τραυματίστηκαν.

Οι αντιδράσεις της Ντόχα και της περιοχής

Το Κατάρ αντέδρασε άμεσα, καταγγέλλοντας την επίθεση ως «δειλή ενέργεια» εναντίον κατοικημένου κτιρίου και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή της μεσολάβησής της στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους μέχρι νεωτέρας.

Η επιχείρηση καταδικάστηκε επίσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, με την Τεχεράνη να τονίζει ότι το χτύπημα υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα.

Το μήνυμα του Ισραήλ

Για την Ιερουσαλήμ, το πλήγμα στη Ντόχα στέλνει σαφές μήνυμα: «Οι ηγέτες της Χαμάς δεν έχουν ασφαλές καταφύγιο». Η Σιν Μπετ υπενθύμισε την υπόσχεσή της από την αρχή του πολέμου: «Θα φτάσουμε στους ηγέτες της Χαμάς παντού».

Μετά τη δολοφονία του εκπροσώπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπάιντα, στη Γάζα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ζαμίρ είχε ήδη προειδοποιήσει: «Η πλειονότητα της ηγεσίας της Χαμάς έχει εξοντωθεί, αλλά δεν τελειώσαμε. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στο εξωτερικό - και θα τους βρούμε κι εκεί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:28ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Έξι οι νεκροί στο ισραηλινό χτύπημα - Η ηγεσία επέζησε

21:25LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου: «Δεν μπορώ να δω τη σειρά»

21:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Η τιμή της μετοχής της Credia Bank δικαιώνει την πολιτική μας ως κυβέρνηση

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη του γιατρού στο Ιπποκράτειο: «Χτίζουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος Πρωθυπουργός - Διορίστηκε από τον Μακρόν

20:50TRAVEL

Το ιστορικό χωριό στην Πελοπόννησο που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

20:38ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Λιθουανία – Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Πως έγινε η σύλληψη του γιατρού και τι υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς

20:30LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η ανάρτηση του Δημήτρη Σταρόβα έξι χρόνια μετά τον θάνατό του

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Αγαπώ την Ελλάδα, ελπίζω να παίξουμε κόντρα στους παίκτες μου» - Τι είπε για Οσμάν

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Αεροδρόμιο Χίθροου: Εκκενώθηκε ο Τερματικός Σταθμός 4 - Συνελήφθη 57χρονος που έφερε πάνω του ύποπτο σπρέι

20:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άμεσες τραπεζικές μεταφορές: Όλοι οι κίνδυνοι για τους χρήστες και οι νέες δυνατότητες που έρχονται

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:38ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Λιθουανία – Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Πως έγινε η σύλληψη του γιατρού και τι υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Έξι οι νεκροί στο ισραηλινό χτύπημα - Η ηγεσία επέζησε

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος Πρωθυπουργός - Διορίστηκε από τον Μακρόν

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

20:50TRAVEL

Το ιστορικό χωριό στην Πελοπόννησο που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

21:25LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου: «Δεν μπορώ να δω τη σειρά»

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Αεροδρόμιο Χίθροου: Εκκενώθηκε ο Τερματικός Σταθμός 4 - Συνελήφθη 57χρονος που έφερε πάνω του ύποπτο σπρέι

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ