Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Με αμερικανική συμμετοχή η καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ σε οικιστικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, οι οποίες είχαν ως στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

Η διακήρυξη, η οποία δεν αναφερόταν άμεσα στο Ισραήλ, υποστηρίχθηκε από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίες παραδοσιακά εμποδίζουν με βέτο την ανάληψη δράσεων εναντίον του στενού τους συμμάχου.

«Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν τη σημασία της αποκλιμάκωσης και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ», αναφέρεται στην απόφαση του ΣΑ, η οποία συντάχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Το Ισραήλ υπερασπίστηκε την απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λειτουργώντας ως «συνδετικός κρίκος» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Η χώρα του περσικού κόλπου φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς από το 2012 και είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, φιλοξενώντας μια μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση στην έρημο νοτιοδυτικά της Ντόχα.

«Θορυβώδεις εξτρεμιστές» οι ηγέτες του Ισραήλ

Η έκτακτη συνεδρίαση ζητήθηκε από το Κατάρ, την Αλγερία, το Πακιστάν και τη Σομαλία. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να παραστεί.

«Αυτή η επίθεση θέτει τη διεθνή κοινότητα σε δοκιμασία», δήλωσε ο αλ Θάνι στο Συμβούλιο.

«Το Ισραήλ, με ηγέτες τους θορυβώδεις εξτρεμιστές, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε περιορισμό όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει το Ισραήλ. Πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε εκπροσώπους του Ισραήλ όταν έχουν διαπράξει αυτή την επίθεση;»

«Δεν μπόρεσε να ονομάσει τον επιτιθέμενο»

Ο πρέσβης του Πακιστάν, Ασίμ Ιφτίχαρ Αχμάντ, δήλωσε: «Είναι προφανές ότι το Ισραήλ, η κατοχική δύναμη, είναι αποφασισμένο να κάνει τα πάντα για να υπονομεύσει και να καταστρέψει κάθε πιθανότητα ειρήνης».

Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης της Αλγερίας, Αμάρ Μπεντζάμα, δήλωσε ότι η δράση του ΣΑ παρέμεινε «περιορισμένη», καθώς «δεν μπόρεσε καν να ονομάσει τον επιτιθέμενο, να χαρακτηρίσει την επιθετικότητα ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντάνον, υπερασπίστηκε την επίθεση, δηλώνοντας στη συνεδρίαση: «Αυτή η επίθεση στέλνει ένα μήνυμα που πρέπει να αντηχήσει σε όλη την αίθουσα. Δεν υπάρχει καταφύγιο για τους τρομοκράτες, ούτε στη Γάζα, ούτε στο Τεχεράνη, ούτε στη Ντόχα».

Επέκρινε την επίθεση ο Τραμπ

Για να εκδοθεί μια διακήρυξη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και τα 15 μέλη πρέπει να υπογράψουν το κείμενο. Οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει εδώ και καιρό τις δηλώσεις που επικρίνουν το Ισραήλ, γεγονός που καθιστά αξιοσημείωτη την υποστήριξή τους σε αυτή τη δήλωση, παρόλο που το Ισραήλ δεν κατονομάζεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε νωρίτερα τις επιθέσεις του Ισραήλ, γράφοντας ότι οι μονομερείς επιθέσεις στο Κατάρ «δεν προωθούν τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ» και ότι η εξάλειψη της Χαμάς ήταν ένας «άξιος στόχος».

Οι επιθέσεις στη Ντόχα συγκλόνισαν πολλούς στην περιοχή, οι οποίοι από καιρό θεωρούσαν ότι οι στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα τους εξασφάλιζαν ασφάλεια.

Τον Μάιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια «ιστορική» οικονομική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Κατάρ και των ΗΠΑ, η οποία, όπως είπε, είχε αξία τουλάχιστον 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (1,02 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το Κατάρ πρόσφατα δώρισε επίσης στον Τραμπ ένα αεροπλάνο - αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων - ως «άνευ όρων δώρο» για να χρησιμοποιηθεί ως το νέο Air Force One, το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η διαπραγματευτική της ομάδα επέζησε των επιθέσεων της Τρίτης, αλλά ότι πέντε από τα μέλη της σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιος του επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, Khalil al-Hayya, του οποίου η τύχη παραμένει ασαφής. Σκοτώθηκε επίσης ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ.

