Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Με αμερικανική συμμετοχή η καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Ο παραδοσιακός σύμμαχος του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της καταδίκης της επίθεσης του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ

Newsbomb

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Με αμερικανική συμμετοχή η καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα
Φωτ. Αρχείου - Συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ
Αρχείου - ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ σε οικιστικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, οι οποίες είχαν ως στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

Η διακήρυξη, η οποία δεν αναφερόταν άμεσα στο Ισραήλ, υποστηρίχθηκε από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίες παραδοσιακά εμποδίζουν με βέτο την ανάληψη δράσεων εναντίον του στενού τους συμμάχου.

«Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν τη σημασία της αποκλιμάκωσης και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ», αναφέρεται στην απόφαση του ΣΑ, η οποία συντάχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Το Ισραήλ υπερασπίστηκε την απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λειτουργώντας ως «συνδετικός κρίκος» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Η χώρα του περσικού κόλπου φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς από το 2012 και είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, φιλοξενώντας μια μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση στην έρημο νοτιοδυτικά της Ντόχα.

«Θορυβώδεις εξτρεμιστές» οι ηγέτες του Ισραήλ

Η έκτακτη συνεδρίαση ζητήθηκε από το Κατάρ, την Αλγερία, το Πακιστάν και τη Σομαλία. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να παραστεί.

«Αυτή η επίθεση θέτει τη διεθνή κοινότητα σε δοκιμασία», δήλωσε ο αλ Θάνι στο Συμβούλιο.

«Το Ισραήλ, με ηγέτες τους θορυβώδεις εξτρεμιστές, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε περιορισμό όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει το Ισραήλ. Πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε εκπροσώπους του Ισραήλ όταν έχουν διαπράξει αυτή την επίθεση;»

«Δεν μπόρεσε να ονομάσει τον επιτιθέμενο»

Ο πρέσβης του Πακιστάν, Ασίμ Ιφτίχαρ Αχμάντ, δήλωσε: «Είναι προφανές ότι το Ισραήλ, η κατοχική δύναμη, είναι αποφασισμένο να κάνει τα πάντα για να υπονομεύσει και να καταστρέψει κάθε πιθανότητα ειρήνης».

Εν τω μεταξύ, ο πρέσβης της Αλγερίας, Αμάρ Μπεντζάμα, δήλωσε ότι η δράση του ΣΑ παρέμεινε «περιορισμένη», καθώς «δεν μπόρεσε καν να ονομάσει τον επιτιθέμενο, να χαρακτηρίσει την επιθετικότητα ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντάνον, υπερασπίστηκε την επίθεση, δηλώνοντας στη συνεδρίαση: «Αυτή η επίθεση στέλνει ένα μήνυμα που πρέπει να αντηχήσει σε όλη την αίθουσα. Δεν υπάρχει καταφύγιο για τους τρομοκράτες, ούτε στη Γάζα, ούτε στο Τεχεράνη, ούτε στη Ντόχα».

Επέκρινε την επίθεση ο Τραμπ

Για να εκδοθεί μια διακήρυξη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και τα 15 μέλη πρέπει να υπογράψουν το κείμενο. Οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει εδώ και καιρό τις δηλώσεις που επικρίνουν το Ισραήλ, γεγονός που καθιστά αξιοσημείωτη την υποστήριξή τους σε αυτή τη δήλωση, παρόλο που το Ισραήλ δεν κατονομάζεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε νωρίτερα τις επιθέσεις του Ισραήλ, γράφοντας ότι οι μονομερείς επιθέσεις στο Κατάρ «δεν προωθούν τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ» και ότι η εξάλειψη της Χαμάς ήταν ένας «άξιος στόχος».

Οι επιθέσεις στη Ντόχα συγκλόνισαν πολλούς στην περιοχή, οι οποίοι από καιρό θεωρούσαν ότι οι στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα τους εξασφάλιζαν ασφάλεια.

Τον Μάιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια «ιστορική» οικονομική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Κατάρ και των ΗΠΑ, η οποία, όπως είπε, είχε αξία τουλάχιστον 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (1,02 δισεκατομμύρια ευρώ).

Το Κατάρ πρόσφατα δώρισε επίσης στον Τραμπ ένα αεροπλάνο - αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων - ως «άνευ όρων δώρο» για να χρησιμοποιηθεί ως το νέο Air Force One, το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η διαπραγματευτική της ομάδα επέζησε των επιθέσεων της Τρίτης, αλλά ότι πέντε από τα μέλη της σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιος του επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, Khalil al-Hayya, του οποίου η τύχη παραμένει ασαφής. Σκοτώθηκε επίσης ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΚΟΣΜΟΣ

Live: Η ενημέρωση του FBI μετά τη σύλληψη 22χρονου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία συζήτηση» για το 13ωρο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Αρνείται να συμμετάσχει σε συναντήσεις με την Κεραμέως

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

16:40TRAVEL

Κέρκυρα: Στο top 10 με τους καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ευρώπη

16:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σε τσιμπάνε περισσότερο τα κουνούπια αν πίνεις μπίρα: Η επιστημονική εξήγηση που δεν περίμενες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα: «Οι δολοφόνοι έξω» - Το ξέσπασμά της για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Χειροπέδες σε 65χρονο για καλλιέργεια κάνναβης - Τι βρέθηκε στο σπίτι του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε πυρηνικό σταθμό

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα της Ευρώπης που δουλεύει λιγότερο και παράγει περισσότερο

16:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μπιλάλ - Ελεύθερος ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

15:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν Αίγυπτος και Ισραήλ τρυπούσαν για να εξορύξουν τα κοιτάσματα τους, εμείς πετούσαμε χαρταετό

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Με αμερικανική συμμετοχή η καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ