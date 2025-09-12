Ισραήλ: Υπάλληλος ξενοδοχείου μαχαίρωσε δύο Ισραηλινούς - Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

Δύο Ισραηλινοί επισκέπτες μαχαιρώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησε ένας υπάλληλος φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» σε ένα ξενοδοχείο στο Ισραήλ.

Ένας 60χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της σοκαριστικής επίθεσης στην τραπεζαρία του κτιρίου στο κιμπούτς Τζούμπα στους λόφους της Ιερουσαλήμ την Παρασκευή, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ένας δεύτερος άνδρας, 23 ετών, τραυματίστηκε επίσης. Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Hadassah Ein Kerem.

As reported by Kann News a few hours ago, there was another suspected terror attack at a hotel in Jerusalem where two people were stabbed by a terrorist.

A police officer on site stopped and arrested the perp. Two people were injured, one severely. pic.twitter.com/OgjOl64oHV — Cheryl E ???️ (@CherylWroteIt) September 12, 2025

Ο δράστης είναι ένας 42χρονος κάτοικος του Shuafat με ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για ρίψη λίθων.

Ο 42χρονος εργαζόταν στο ξενοδοχείο στο Τζούμπα τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας αστυνομικός που δεν ήταν σε υπηρεσία και διέμενε στο ξενοδοχείο ακινητοποίησε τον δράστη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τον άκουσαν να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» πριν αρχίσει να μαχαιρώνει τα δύο θύματα.

Ένας πελάτης του ξενοδοχείου είπε στο ισραηλινό Arutz Sheva: «Καθόμασταν για να φάμε, ξαφνικά έγινε φασαρία, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε.

Είδαμε κάποιον να κρατάει ένα μαχαίρι και να ετοιμάζεται να μπει στο μπαλκόνι όπου βρισκόμασταν, και ένας Άραβας υπάλληλος, ο διευθυντής της τραπεζαρίας, τον έπιασε και μας έσωσε».

Ο δράστης βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση.

Διαβάστε επίσης