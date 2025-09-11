ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

Η Sigrid Kaag, Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε με στόχο να εξοντώσει ηγέτες της παλαιστινιακής Χαμάς, απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε «τη σημασία της αποκλιμάκωσης» και διαβεβαίωσε «την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ», υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Υπενθύμισε επίσης «τη σταθερή στήριξη στον καίριο ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει το Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης στην περιοχή», μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι «η συμβολή της Ντόχα παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας».

Τα μέλη του Συμβουλίου τόνισαν ότι «η απελευθέρωση των ομήρων, περιλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα, πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα».

Υπό το πρίσμα αυτό, «επανέλαβαν τη σημασία των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών» και κάλεσαν «τα μέρη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για ειρήνη».