Διπλωματικός πόλεμος Ισπανίας-Ισραήλ: Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Σάντσεθ για «γενοκτονικές απειλές»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του PSOE στην οδό Ferraz, στις 16 Ιουνίου 2025 στη Μαδρίτη, Ισπανία.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε και πάλι τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεσή της με την Ισπανία. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατηγόρησε την Πέμπτη τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, ότι εκτοξεύει πυρηνικές απειλές εναντίον της χώρας του.

«Ο Σάντσεθ δήλωσε χθες ότι η Ισπανία δεν μπορεί να σταματήσει τον αγώνα του Ισραήλ κατά των τρομοκρατών της Χαμάς επειδή η χώρα του δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X. «Πρόκειται για μια απροκάλυπτη γενοκτονική απειλή κατά του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο», πρόσθεσε σε άλλο μήνυμα.

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τα σχόλια ως «ψευδή και συκοφαντικά».

Ο Νετανιάχου αναφέρεται σε μια φράση που χρησιμοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός όταν ανακοίνωσε μια δέσμη εννέα μέτρων για τον περιορισμό της ροής όπλων προς το Ισραήλ τη Δευτέρα.

«Η Ισπανία, όπως γνωρίζετε, δεν διαθέτει πυρηνικές βόμβες, ούτε αεροπλανοφόρα ή μεγάλα αποθέματα πετρελαίου», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Μόνοι μας δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ισραηλινή επίθεση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε. Διότι υπάρχουν σκοποί για τους οποίους αξίζει να αγωνιστούμε, ακόμη και αν δεν είναι μόνο στα χέρια μας να τους κερδίσουμε».

Μετά τις ερμηνείες των παρατηρήσεων του Σάντσεθ από διάφορα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι πρόκειται για μια νέα χειρονομία αντισημιτισμού εκ μέρους του Ισπανού ηγέτη.

«Προφανώς, η ισπανική Ιερά Εξέταση, η εκδίωξη των Εβραίων από την Ισπανία και η συστηματική μαζική δολοφονία των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα δεν είναι αρκετά για τον Σάντσεθ», δήλωσε ο Ισραηλινός ομόλογός του.

«Η Ισπανία απορρίπτει κάθε μορφή αντισημιτισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας ή μισαλλοδοξίας», απάντησε το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

"Με την ίδια αποφασιστικότητα, η Ισπανία απαιτεί τον άμεσο τερματισμό της ατελείωτης βίας στη Γάζα, τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού, την άμεση είσοδο όλης της ανθρωπιστικής βοήθειας που σήμερα εμποδίζεται από την ισραηλινή κυβέρνηση και τον σεβασμό των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού πληθυσμού και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", πρόσθεσε.

Κατά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά του Ισραήλ, ο Σάντσεθ αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ως "γενοκτονία".

"Είναι άλλο πράγμα να προστατεύεις τη χώρα σου και άλλο πράγμα να βομβαρδίζεις νοσοκομεία και να λιμοκτονούν αθώα παιδιά. 60.000 νεκροί, δύο εκατομμύρια εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους, τα μισά από αυτά παιδιά, πείνα. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση, δεν είναι καν επίθεση, είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου λαού και παραβίαση όλων των νόμων του διεθνούς δικαίου".

Μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Σάντσεθ, στον απόηχο των κυβερνήσεων της ΕΕ που ζήτησαν κυρώσεις κατά του Ισραήλ, η απάντηση των ισραηλινών αρχών ήρθε από τον υπουργό Εξωτερικών Gideon Saar. "Η προσπάθεια της διεφθαρμένης κυβέρνησης Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς μέσω μιας αντισημιτικής και αντι-ισραηλινής εκστρατείας είναι προφανής", έγραψε ο Σάαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

Λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι ένας Ισπανός πολίτης σκοτώθηκε μαζί με άλλα πέντε άτομα σε πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ. "Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, οι οποίοι δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ευθυγραμμιστούν με τη Χαμάς... είναι ντροπή", ανέφερε σε μια ανάρτηση που μεταφράστηκε στα ισπανικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διπλωματική σύγκρουση προκάλεσε αντιδράσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενός από τους βασικούς συμμάχους του Νετανιάχου. "Είναι βαθύτατα ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, επέλεξε να περιορίσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και να γυρίσει την πλάτη στο Ισραήλ την ίδια ημέρα που έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιερουσαλήμ", ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε μια λιτή ανακοίνωση. Κατά τη γνώμη του τμήματος του οποίου ηγείται ο Μάρκο Ρούμπιο, η στάση της Ισπανίας "ενθαρρύνει τους τρομοκράτες".

"Η Ισπανία είναι προσηλωμένη στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή", δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, José María Albares. Πριν από τη δημοσίευση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Albares διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην Televisión Española ότι "θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε στην Ευρώπη, όπως κάναμε και με την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης".

Ο Sánchez και ο Νετανιάχου θα συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου η γενική συζήτηση θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Στα τέλη Αυγούστου, ο Sánchez επέκρινε την απόφαση της Ουάσινγκτον να μην παραχωρήσει βίζες στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και σε άλλα μέλη της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, ώστε να μπορέσουν να παραστούν στη διπλωματική συνάντηση, ένα άλλο σημείο τριβής μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Συνέλευση του ΟΗΕ, παρά την απόρριψη της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η Μαδρίτη διπλασίασε τη δέσμευσή της για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των πολυμερών οργανισμών.

"Η Ισπανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο των διεθνών δικαστηρίων για την αποσαφήνιση των όσων συμβαίνουν στη Γάζα από το 2023, τόσο όσον αφορά την έρευνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά πολλών Ισραηλινών ηγετών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όσο και τη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου κατά του κράτους του Ισραήλ στο πλαίσιο της Σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας", αναφέρει η απάντηση των ισπανικών αρχών.

