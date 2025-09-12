Τουρκία: Ο Ερντογάν μεταβαίνει στο Κατάρ

Επίσκεψη στο Κατάρ θα πραγματοποιήσει την Κυριακή και τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν θα παραστεί στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου εκεί.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί.

Στην επικοινωνία συζητήθηκε η επίθεση του Ισραήλ στην διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς στο Κατάρ και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Ο πρόεδρος Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ.

Την Πέμπτη, επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Αλ Θανί, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

