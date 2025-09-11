Επικοινωνία Μητσοτάκη με Αλ Θάνι - «Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ»
Ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Αλ Θάνι.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
