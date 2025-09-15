Παρέμβαση Τσίπρα για Παλαιστίνη μετά την επίθεση του Ισραήλ στον σκηνοθέτη του «No Other Land»

Κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση την ΕΕ και τη στάση της Ελλάδας άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την είδηση για την κατάληψη του σπιτιού του παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα από τον ισραηλινό στρατό.

Ο κ. Άντρα, βραβευμένος με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ No Other Land – έργο που συνυπέγραψε με τον ισραηλινό σκηνοθέτη Γιουβάλ Αμπραχάμ – είχε τιμηθεί τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα με το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών από το Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η επίθεση αυτή είναι μία μόνο από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος – όπως σημείωσε – «σφαγιάζεται και λιμοκτονεί με επιλογή της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας».

Επέκρινε έντονα τη στάση της ΕΕ, η οποία «αρνείται να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας την αποτυχία της ως διεθνής δύναμη και την υποκρισία της όταν ισχυρίζεται ότι βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές».

Παράλληλα, καταλόγισε ευθύνες και στην ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη ‘σωστή πλευρά της ιστορίας’, αλλά μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, αγνοώντας τον όλεθρο που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε δεχτεί κριτική για το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα της Παλαιστίνης κατά την πολυαναμενόμενη ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

