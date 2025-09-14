«Βόμβα» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: «Εκλογές τώρα, συνεργασίες μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο»

Επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε από το βήμα της συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας εκλογές άμεσα και θέτοντας το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευθύς εξαρχής, τόνισε ότι η μόνη λύση για τη χώρα είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, η οποία όμως μπορεί να επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχτεί πρώτη δύναμη. «Να προλάβουμε πριν να είναι αργά δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τη χώρα. «Το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση και με μια ψήφο διαφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μόνη περίπτωση να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης θα είναι να βρίσκεται το ίδιο στην πρώτη θέση. «Σε αυτή τη συγκυρία ο μόνος στόχος είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος πολιτικός στόχος», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας σε άλλη ερώτηση.





Σε επόμενη ερώτηση ο κ. Ανδρουλάκης έγινε πολύ πιο σαφής, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε συμφωνίες συνεργασίας στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο, μόνο εφόσον οι συσχετισμοί δυνάμεων έχουν τοποθετήσει το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση. «Με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο, η Ελλάδα θα έχει άλλη κυβέρνηση», διευκρίνισε. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι «το πρόγραμμά μας είναι το ευαγγέλιό μας» και τόνισε ότι για να συνεργαστεί κάποιος με το ΠΑΣΟΚ για να σχηματιστεί κυβέρνηση, θα πρέπει να αποδέχεται την εφαρμογή αυτού του προγράμματος.





Παράλληλα, ο πρόεδρος το ΠΑΣΟΚ επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία τις δεκάδες προτάσεις που παρουσίασε στη χθεσινή του ομιλία, ξεκαθαρίζοντας ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν δημιουργήθηκε από επικοινωνιολόγους, αλλά από τα στελέχη του και τις προτάσεις της ίδιας της κοινωνίας που προέκυψαν από τα Περιφερειακά Συνέδρια του κόμματος.



Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το αν συμφωνεί με την κριτική της ΝΔ εναντίον του ότι έχει «χορηγούς», ο κ Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, σημειώνοντας: «Οι πολίτες γνωρίζουν και έχουν κρίση. Βλέπουν πως ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις και εκείνοι το κατάφεραν με διχόνοια και με τα συμφέροντα δίπλα τους. Μη βάζετε στο ίδιο καλάθι εμένα με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα. Τίποτα στο σκοτάδι, τίποτα στο παρασκήνιο».



«Το αν ο κ. Τσίπρας μείνει ή διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας ας βγει μπροστά όπως πιστεύει. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του. Η δουλειά του είναι το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες και είναι βασισμένο σε γερά θεμέλια».



Σχολιάζοντας επίσης τη χθεσινή αντίδραση της ΝΔ στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σημείωσε με νόημα ότι «το δελτίο Τύπου της ΝΔ ήταν έτοιμο από πριν, είτε παρουσιάζαμε τα μισά, είτε αυτά που παρουσιάσαμε. Γνωρίζουμε τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες».



Αναφορικά με την τραγική κατάσταση που εξελίσσεται στη Γάζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος-τρομοκράτη» και ζήτησε να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο για τα εγκλήματα που έχει προκαλέσει. «Αυτή η παράταξη με τον Ανδρέα Παπανδρέου οικοδόμησε σχέσεις αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό και με τον Γιώργο Παπανδρέου οικοδόμησε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Στρατηγική σχέση δε σημαίνει όμως συνενοχή». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος-τρομοκράτη επειδή σκοτώνει αμάχους και τόνισε: «Ο μόνος δρόμος για τον Νετανιάχου είναι να απολογηθεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Παράλληλα ζήτησε κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του Νετανιάχου και ορισμένων υπουργών του Ισραήλ και τάχθηκε υπέρ του εμπάργκο εμπορίας όπλων. Παράλληλα εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει και σχετικά με την ανάγκη περιορισμού των εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ ώστε να πιεστεί.



Παράλληλα επεσήμανε ότι είναι αδύνατον οι μισές ξένες επενδύσεις στη χώρα να αφορούν αγορές ακινήτων. «Θέλετε golden visa; Επενδύστε σε παραγωγικές επιχειρήσεις. Όχι σε ακίνητα στα οποία δεν κατοικούν, αλλά δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας έτσι τα ενοίκια». Επανέλαβε δε, ότι οι περιορισμοί πρέπει να τεθούν και σε όλη την ακριτική Ελλάδα για γεωπολιτικούς λόγους, και τόνισε ότι θα πρέπει να αφορούν και Ευρωπαίους πολίτες. «Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους».



Σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους που πρότεινε μέσω του σχεδίου «Αναστάσιος Πεπονής», ξεκαθάρισε ότι αν αποτύχουμε σε αυτό, τότε δε θα πετύχουμε και τίποτα από τα υπόλοιπα, αφού όλα ξεκινάνε από το κράτος. Επανέλαβε επίσης την πρόταση για δημιουργία νέου ΑΣΕΠ με αρμοδιότητα να επιλέγει ακόμη και τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους διοικητές οργανισμών, αλλά και να διενεργεί κινητικότητα και αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια. «Θέλουν ένα Δημόσιο ευάλωτο στα τηλεφωνήματα των υπουργών», τόνισε αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσε το κράτος ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα ζήτησε την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι υπουργοί να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ταυτόχρονα να μη μπορεί ο πρωθυπουργός να τον προστατεύει όταν ξεπερνά τα όριά του.



Μεγάλη έμφαση δόθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας αιχμηρή κριτική για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα για το ζήτημα της δημόσιας αντιπαράθεσης Ελλάδας - Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή» και κατηγορώντας για αυτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Παράλληλα τόνισε ότι για να λάβει χρήματα η Αίγυπτος από την ΕΕ θα έπρεπε να υπάρχει προϋπόθεση για εξωδικαστικό συμβιβασμό για την κατάσταση στη Μονή Σινά, ενώ για να λάβει η Συρία θα έπρεπε να υπάρχει προϋπόθεση σχετική με την ΑΟΖ. «Πρέπει να λειτουργούμε ολιστικά γιατί είμαστε σε ένα κρίσιμο διεθνές περιβάλλον και χρειάζεται μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για να γίνει η Ευρώπη ισχυρή με την Ελλάδα πρωταγωνίστρια». «Γι' αυτό λέω, πολιτική αλλαγή σε όλα, για να αποκτήσει η χώρα σοβαρή στρατηγική διπλωματία με σχέδιο, και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια τύπου "ήρεμα νερά" ενώ οι άλλοι φωνάζουν για τη "γαλάζια πατρίδα"».



Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κυβερνητικό σχήμα σε περίπτωση που κατορθώσει να σχηματίσει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το αν σε αυτό θα λάβουν μέρος εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, ο κ. Ανδρουλάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αλλά επανέλαβε τη θέση που εξέφρασε και χθες όπου τόνισε πως θα πρέπει ο αριθμός των υπουργών να μειωθεί δραστικά και να φτάσει τουλάχιστον τα επίπεδα των δεικτών του ΟΟΣΑ.



Σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο ελληνικός λαός έχει δύο πρόσφατες εμπειρίες: το "η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι" και η πολιτική Πλεύρη. «Υπάρχει και άλλος δρόμος. Νόμιμη μετανάστευση, κανονική, με τη δυνατότητα μαθητείας, με εξειδίκευση και ενσωμάτωση. Και οι δύο πολιτικές που εφαρμόστηκαν δείχνουν ότι καμία από τις δύο δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Προτείνουμε μια χρυσή τομή, μια ολιστική μεταναστευτική πολιτική, με ενίσχυση των πρεσβειών μας, θέλει ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης όπου μπορούμε να βρούμε μια λύση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό στην ελληνική κοινωνία».



Απαντώντας επίσης σε ερωτήματα για την περιφέρεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερα αναλυτικές απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο του κόμματος επικεντρώνοντας στην ανάγκη για δημόσιες πολιτικές που θα φτάνουν απευθείας στον πολίτη εξηγώντας ότι μακροπρόθεσμα, τέτοιες πολιτικές στην υγεία, την παιδεία και γενικότερα στην ποιότητα ζωής θα είναι ζωτικής σημασίας και για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Παράλληλα, σε σχέση με τα νησιά και τα προβλήματα λειψυδρίας που παρουσιάζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί σε πολλά επίπεδα, μεταξύ των οποίων και στο δικαίωμα κατασκευής νέων πισινών γλυκού νερού στα σπίτια.

Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στο ζήτημα της γρήγορης απολιγνιτοποίησης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτήν, χωρίς πρώτα να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χωρίς να επενδύσει στη διασύνδεση του δικτύου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι ο βασικός πυλώνας και σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να υπάρχουν αυστηροί όροι για τη λειτουργία τους ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα δημιουργίας πανεπιστημίων με έδρα «πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας».

Διαβάστε επίσης