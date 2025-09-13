Δεκάδες προτάσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Πώς χαρτογραφεί τον «πράσινο» δρόμο

Ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ. Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Το πλήρες όραμα του ΠΑΣΟΚ για μια νέα περίοδο διακυβέρνησης της χώρας παρουσίασε απόψε στη ΔΕΘ πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια ομιλία που ήταν γεμάτη από προτάσεις για όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. Ο πρόεδρος είχε ως κύριο στόχο να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ, εξαπολύοντας ταυτόχρονα δριμεία επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για «αδιέξοδα, πελατειασμό και αλαζονεία»

Άλλωστε τις προηγούμενες ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη είχε διοργανώσει τέσσερις διαδοχικές συνεντεύξεις Τύπου προκειμένου να παρουσιάσει τη «Μαύρη Βίβλο» των 6 ετών διακυβέρνησης της ΝΔ, έτσι ώστε ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει την απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά μέσα από τη δική του «Λευκή Βίβλο».

«Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό το δικό μας προγραμματικό σχέδιο. Έναν δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική, σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον», είπε ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης, δίνοντας το στίγμα το τόνου που θέλει να ακολουθήσει την επόμενη περίοδο το ΠΑΣΟΚ.

Σκληρή επίθεση στη ΝΔ

Ο κ. Ανδρουλάκης αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στην κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την ότι «γέμισε με αδιέξοδα πλατιά κοινωνικά στρώματα» και ότι διαχειρίζεται το κράτος με «καθεστωτισμό και αλαζονεία».

Τόνισε πως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη «χρησιμοποίησε την ΕΥΠ ως προσωπικό μηχανισμό παρακολούθησης», μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο σκανδάλων» και άφησε τη χώρα να διολισθήσει «στην ακρίβεια, τα ολιγοπώλια και την απαξίωση της δημόσιας υγείας και παιδείας». Παράλληλα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «φορούσε το προσωπείο του μεταρρυθμιστή» το 2019, αλλά στην πράξη «χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο», με ρεκόρ μετακλητών, απευθείας αναθέσεις και συγκάλυψη ευθυνών. «Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες και σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», υπογράμμισε, «το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται μια Ελλάδα για όλους».

Οι πέντε εθνικές προτεραιότητες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύτηκε για μια «Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών».

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για το όραμα μιας νέας σύγκλισης με την Ευρώπη θέτοντας συγκεκριμένους στόχους:

Δημογραφική αναγέννηση: σταθεροποίηση πληθυσμού και στήριξη οικογενειών.

2. Ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία: αύξηση παραγωγικότητας από 56% στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε 10 χρόνια.

3. Άνοδος βιοτικού επιπέδου: στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου μέσα σε 10 χρόνια.

4. Μείωση ανισοτήτων: μείωση ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε 5 χρόνια.

5. Αξιοπρεπής εργασία και δικαιότερη κατανομή πλούτου: αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά 1% ετησίως.

Μεταρρύθμιση του κράτους και των θεσμών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής», που φιλοδοξεί να μετατρέψει το κράτος «από λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας σε κράτος που υπηρετεί τον πολίτη».

Προβλέπει:

Δημιουργία ενός νέου ΑΣΕΠ, με αρμοδιότητα να επιλέγει ακόμη και τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους διοικητές οργανισμών, αλλά και να διενεργεί κινητικότητα και αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια.

Επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε, όπως είπε, να αποτελέσει «κίνητρο προσέλκυσης ικανού στελεχιακού δυναμικού».

Μείωση του αριθμού των μελών του υπουργικού συμβουλίου και συγχώνευση υπουργείων, με στόχο «ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα».

Πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών του κράτους, μέσα από το τρίπτυχο: καταγραφή – απλοποίηση – ενοποίηση, ώστε «να μη δημιουργούμε ψηφιακές βιτρίνες γραφειοκρατίας».

Ενίσχυση των ΚΕΠ σε υπηρεσία «μιας στάσης», ενοποιημένα με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για εξυπηρέτηση ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Νέα Διαύγεια: ενιαία πλατφόρμα όπου θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα παρακολουθούνται οι ροές του δημόσιου χρήματος.

Εποπτική Αρχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε, όπως προειδοποίησε, «να μη μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου».

«Διαφάνεια και λογοδοσία παντού», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι το κράτος πρέπει να πάψει να λειτουργεί «ως λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας» και να γίνει «σύμμαχος του πολίτη σε κάθε βήμα».

Οικονομία – Ανάπτυξη – Ενέργεια

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για «τέλος στο πάρτι των golden boys» στη ΔΕΗ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «βιαστική απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο».

Βασικές προτάσεις:

Δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου και νέου αναπτυξιακού χάρτη με 12 περιφερειακά σχέδια.

Πάγωμα της Golden Visa και αυστηρούς ελέγχους σε αγορές γης.

Στήριξη βιομηχανίας με σταθερές τιμές ρεύματος (ιταλικό μοντέλο).

Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους με προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις και αυστηρές ποινές σε funds.

Μηχανισμοί «δεύτερης ευκαιρίας» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κοινωνικό κράτος – Εργασία – Ασφάλιση

«Ο πρωθυπουργός επιφύλαξε στον κόσμο της εργασίας την εργασία των 6 ημερών και των 13 ωρών», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το «Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο»:

Επαναφορά Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.

Καθολική ισχύς κλαδικών συμβάσεων.

Επαναφορά μετενέργειας.

Κίνητρα σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θεσμικά δικαιώματα (π.χ. παιδικοί σταθμοί).

Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Σταδιακή αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης στις συντάξεις.

Ειδικά μέτρα για γονείς παιδιών με αναπηρία και συντάξεις χηρείας.

Παιδεία και Υγεία

Για την Παιδεία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο και αναβαθμίζει κολλέγια τρίτης διαλογής», ενώ αναφερόμενος στην κατάσταση του ΕΣΥ τόνισε ότι «δεσμευόμαστε να ξανακάνουμε την υγεία καθολικό δικαίωμα, με ίση και έγκαιρη πρόσβαση για όλους, σε κάθε γωνιά της χώρας»

Προτάσεις για την Παιδεία:

Μετατροπή ολοήμερου σχολείου σε πλήρες εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σχολικό ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό σε κάθε σχολείο.

Στήριξη δημόσιων πανεπιστημίων και ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης.

Ενίσχυση ειδικής αγωγής με μόνιμο προσωπικό.

Προτάσεις για την Υγεία:

Ισχυρή ΠΦΥ και πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός.

Αναβάθμιση ΕΟΠΥΥ σε «στρατηγικό αγοραστή».

Σταδιακή αύξηση δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο της ΕΕ.

Μόνιμος μηχανισμός αναπροσαρμογής επιδομάτων ΑμεΑ.

Καθολική εφαρμογή Προσωπικού Βοηθού.

Εξωτερική πολιτική

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για «ταύτιση με την πολιτική Νετανιάχου», επιμένοντας ότι «στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή».

Θέσεις ΠΑΣΟΚ:

Στήριξη στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Διάλογος με Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Επανεκκίνηση ενεργειακής πολιτικής με επίκεντρο τα εθνικά συμφέροντα.

Δημογραφικό

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το δημογραφικό «μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα», σημειώνοντας ότι φέτος «766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές» λόγω υπογεννητικότητας. Δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης των νέων ζευγαριών και των πολύτεκνων οικογενειών: αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για χαμηλότερα ενοίκια, περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και γενναίες φοροελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ για τις οικογένειες με πολλά παιδιά. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ειδικού Ταμείου για το Δημογραφικό, με πόρους από τη φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών.

Φορολογικά

Στο πεδίο της φορολογίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «ένα πιο δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα» που θα αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε:

καθιέρωση συμβάσεων φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις,

τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας ώστε να αποφευχθούν κρυφές αυξήσεις φόρων,

μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με εγγυημένο πέρασμα της μείωσης στον καταναλωτή,

και αύξηση του αφορολόγητου από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

«Η κυβέρνηση έκανε την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο· εμείς θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα σταθερό, προβλέψιμο και δίκαιο», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δε θα γίνουμε νοικάρηδες στον τόπο μας»

Ιδιαίτερο χειροκρότημα έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν μίλησε για περιορισμό του δικαιώματος απόκτησης ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπούς επενδυτές. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Η Ελλάδα δεν πωλείται! Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας! Με εμάς η ανάπτυξη θα στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις και όχι στο ξεπούλημα της ελληνικής γης». Η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη είναι:

Προτείνουμε το πάγωμα της Golden Visa , αλλά κάνουμε κ ένα βήμα παραπάνω:

Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην Παραμεθόριο και από Ευρωπαίους επενδυτές.

«Είμαι έτοιμος!»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το πολιτικό διακύβευμα που θα προβάλλει το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τις εθνικές εκλογές.

«Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να γινει πράξη μόνο με εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο σχέδιο», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου, αυτή την πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς

και το κράτος δικαίου. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Δεσμεύομαι μόνο από την πίστη μου στον ελληνικό λαό! Γι’ αυτό μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Μια πολιτική αλλαγή που χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε καταχειροκροτούμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

