Το ΠΑΣΟΚ πάει ΔΕΘ: Απόλυτος στόχος η ανάδειξη ως ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική

Η δύσκολη αποστολή του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ πάει ΔΕΘ: Απόλυτος στόχος η ανάδειξη ως ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η καθιερωμένη ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής σήμερα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη με σκοπό αφενός να απαντήσει στις παροχές που ανακοίνωσε το περασμένο σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κυρίως με σκοπό να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

Για να το κατορθώσει αυτό, στην πολιτική του «φαρέτρα», μεταφέρει ένα αναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν επενδύσει πολλούς μήνες δουλειάς. Τις προηγούμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να «χτίσει» την αυριανή ομιλία Ανδρουλάκη, η Χαριλάου Τρικούπη είχε διοργανώσει τέσσερις διαδοχικές συνεντεύξεις Τύπου προκειμένου να παρουσιάσει τη «Μαύρη Βίβλο» των 6 ετών διακυβέρνησης της ΝΔ, έτσι ώστε ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει την απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά μέσα από τη δική του «Λευκή Βίβλο».

Ο προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των τομέων της καθημερινότητας των πολιτών και της διακυβέρνησης, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τους επόμενους μήνες, θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα δημοσκοπικό άλμα και να δείξει ότι μπορεί πράγματι να απειλήσει τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι βρίσκεται στην πιο ευάλωτη πολιτική στιγμή της διακυβέρνησής του.

Η δεύτερη «μάχη» θα δοθεί την Κυριακή, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποστεί τη βάσανο της συνέντευξης Τύπου, στην οποία, αν κρίνουμε από εκείνες που προηγήθηκαν για τους αρχηγούς της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, επικρατεί μια δημοσιογραφική διάθεση που αφορά τα εσωκομματικά και τα εκλογικά θέματα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει καλά λοιπόν ότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που θα αφορούν την κεντροαριστερά, το αν έχει επιβεβαιωθεί η μοναχική, «αυτόνομη» στάση που τηρεί απέναντι στις άλλες δυνάμεις του χώρου, αλλά και το τι θα πράξει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση με τη ΝΔ.

Μάλιστα επί του συγκεκριμένου, ο Χάρης Δούκας ο οποίος ήταν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ο βασικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη, έσπευσε χθες να καλέσει εμμέσως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι το κόμμα τους δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ «όσες εκλογές κι αν χρειαστούν» και ότι ο μοναδικός στόχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι να αναδειχτεί πρώτη δύναμη στις εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν, θα σηκώσει το βάρος να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο ως ένα κόμμα με στελέχη ικανά να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και ότι το κόμμα είναι αρκετά δυνατό ώστε να μπορεί να βρεθεί σε θέση να το εφαρμόσει.

Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο αναμένεται να πραγματοποιήσει μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος που διαμόρφωνε για μήνες η Ομάδα Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής της οποίας είναι ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική, τη φορολογική δικαιοσύνη, τη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Περιλαμβάνει πέντε εθνικές προτεραιότητες υπό τον τίτλο «Νέα Σύγκλιση»:

⦁ Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

⦁ Προσέγγιση του 80% του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου έως το 2035.

⦁ Μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

⦁ Δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.

⦁ Αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως δεσμεύεται «να αγωνιστεί για μια πατρίδα καλύτερη, χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες, χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν ισχύ εις βάρος του λαού και με μια εξωτερική πολιτική περήφανη, που θα βάλει ξανά την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».

Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιάσει τις αναλυτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε τομείς όπως η φορολογία, η έμμεση φορολογία, η στέγαση, ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, νέα αναπτυξιακή στρατηγική, κάλυψη επενδυτικού κενού, περιφερειακή ανάπτυξη, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αγρότες και ΑμεΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρονικό gadget των 170 ευρώ ξεκλειδώνει αυτοκίνητα

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: SOS για την Αττική - 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε έναν χρόνο

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Άρχοντας» μέσα στη φυλακή επίορκος αστυνομικός - Επαφή των αδερφών της καμόρα - Είχε κινητό στο κελί με κωδική ονομασία «Σανταμ Χουσεΐν»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept Three δείχνει το μελλοντικό Hyundai Ioniq 3

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

07:49LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Παγκόσμια Πρεμιέρα για το νέο B05 στην IAA 2025

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο

07:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Δύσκολο 48ώρο με πτώση της θερμοκρασίας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επί ποδός πολέμου η αστυνομία - Αναμένονται μεγάλες διαδηλώσεις για μεταναστευτικό και Κερκ

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανατολικής Φρουράς - Πώς ενισχύει την Ανατολική Ευρώπη

07:00LIFESTYLE

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μιλούν στο Newsbomb πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ πάει ΔΕΘ: Απόλυτος στόχος η ανάδειξη ως ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Άρχοντας» μέσα στη φυλακή επίορκος αστυνομικός - Επαφή των αδερφών της καμόρα - Είχε κινητό στο κελί με κωδική ονομασία «Σανταμ Χουσεΐν»

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρότατος σεισμός στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

06:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επιχείρηση ανασυγκρότηση για την Εθνική, για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Εντοπίστηκε μετά από ώρες σε χαράδρα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

07:49LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ