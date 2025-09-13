Το ΠΑΣΟΚ πάει ΔΕΘ: Απόλυτος στόχος η ανάδειξη ως ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική

Η καθιερωμένη ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής σήμερα.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη με σκοπό αφενός να απαντήσει στις παροχές που ανακοίνωσε το περασμένο σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κυρίως με σκοπό να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.



Για να το κατορθώσει αυτό, στην πολιτική του «φαρέτρα», μεταφέρει ένα αναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν επενδύσει πολλούς μήνες δουλειάς. Τις προηγούμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να «χτίσει» την αυριανή ομιλία Ανδρουλάκη, η Χαριλάου Τρικούπη είχε διοργανώσει τέσσερις διαδοχικές συνεντεύξεις Τύπου προκειμένου να παρουσιάσει τη «Μαύρη Βίβλο» των 6 ετών διακυβέρνησης της ΝΔ, έτσι ώστε ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει την απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά μέσα από τη δική του «Λευκή Βίβλο».



Ο προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των τομέων της καθημερινότητας των πολιτών και της διακυβέρνησης, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τους επόμενους μήνες, θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα δημοσκοπικό άλμα και να δείξει ότι μπορεί πράγματι να απειλήσει τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι βρίσκεται στην πιο ευάλωτη πολιτική στιγμή της διακυβέρνησής του.



Η δεύτερη «μάχη» θα δοθεί την Κυριακή, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποστεί τη βάσανο της συνέντευξης Τύπου, στην οποία, αν κρίνουμε από εκείνες που προηγήθηκαν για τους αρχηγούς της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, επικρατεί μια δημοσιογραφική διάθεση που αφορά τα εσωκομματικά και τα εκλογικά θέματα.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει καλά λοιπόν ότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που θα αφορούν την κεντροαριστερά, το αν έχει επιβεβαιωθεί η μοναχική, «αυτόνομη» στάση που τηρεί απέναντι στις άλλες δυνάμεις του χώρου, αλλά και το τι θα πράξει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση με τη ΝΔ.



Μάλιστα επί του συγκεκριμένου, ο Χάρης Δούκας ο οποίος ήταν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ο βασικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη, έσπευσε χθες να καλέσει εμμέσως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι το κόμμα τους δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ «όσες εκλογές κι αν χρειαστούν» και ότι ο μοναδικός στόχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι να αναδειχτεί πρώτη δύναμη στις εκλογές.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν, θα σηκώσει το βάρος να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο ως ένα κόμμα με στελέχη ικανά να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και ότι το κόμμα είναι αρκετά δυνατό ώστε να μπορεί να βρεθεί σε θέση να το εφαρμόσει.

Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο αναμένεται να πραγματοποιήσει μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος που διαμόρφωνε για μήνες η Ομάδα Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής της οποίας είναι ο Λευτέρης Καρχιμάκης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική, τη φορολογική δικαιοσύνη, τη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.



Περιλαμβάνει πέντε εθνικές προτεραιότητες υπό τον τίτλο «Νέα Σύγκλιση»:



⦁ Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.



⦁ Προσέγγιση του 80% του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου έως το 2035.



⦁ Μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.



⦁ Δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.



⦁ Αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.



Ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως δεσμεύεται «να αγωνιστεί για μια πατρίδα καλύτερη, χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες, χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν ισχύ εις βάρος του λαού και με μια εξωτερική πολιτική περήφανη, που θα βάλει ξανά την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».



Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιάσει τις αναλυτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε τομείς όπως η φορολογία, η έμμεση φορολογία, η στέγαση, ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, νέα αναπτυξιακή στρατηγική, κάλυψη επενδυτικού κενού, περιφερειακή ανάπτυξη, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αγρότες και ΑμεΑ.

