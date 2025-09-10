Πέτσας για επόμενες εκλογές: Ο Τσίπρας θα είναι 2ος και το ΠΑΣΟΚ σε μονοψήφια ποσοστά

Στην εκτίμηση ότι η χώρα είναι μακριά από εθνικές εκλογές και ότι η κυβέρνηση θα λάβει και πρόσθετα θετικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, είτε κατά τον προϋπολογισμό είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων τον Απρίλιο, προχώρησε ο Στέλιος Πέτσας μιλώντας στο ACTION24.

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι δεν υπάρχει εκλογική στόχευση πίσω από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Τάχθηκε υπέρ της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας και δεν δίστασε να κάνει προσωπική πρόβλεψη για τα αποτελέσταμα των επόμενων εκλογών.

Όπως είπε, η ΝΔ αν διατηρήσει την ενότητά της θα μπορέσε να συνεχίσει την πορεία της χώρας, ο κ. Τσίπρας θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ θα είναι σε μονοψήφια ποσοστά.

Ερωτηθείς αν η ΝΔ πάρει αυτοδυναμία, ο κ. Πέτσας απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Είμαστε μακριά από τις εκλογές. Η καλύτερη επένδυση είναι στην πολιτική σταθερότητα».