Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ με σκοπό να προβάλει το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κεντρικά συνθήματα την ανάγκη «να ανακτήσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση» και να «ξαναπιάσουμε το νήμα από την Ελλάδα της δημιουργίας», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα ανέβει το Σάββατο στο βήμα της ΔΕΘ παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, με έμφαση στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική, τη φορολογική δικαιοσύνη, τη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει πολιτικά στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ καθώς εδώ και μήνες τα στελέχη του επεξεργάζονται τις θέσεις που θα παρουσιάσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης του κόμματος.

Πέντε εθνικές προτεραιότητες

Στην καρδιά της ομιλίας του θα βρεθεί η «Νέα Σύγκλιση», με πέντε κεντρικές εθνικές προτεραιότητες:

  • Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
  • Προσέγγιση του 80% του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου έως το 2035.
  • Μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.
  • Δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

«Δεν υποσχόμαστε δημοσιονομική πλειοδοσία», θα τονίσει ο κ. Ανδρουλάκης, «αλλά σκληρή δουλειά και ένα επεξεργασμένο σχέδιο διακυβέρνησης».

Μεταρρυθμίσεις στο κράτος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σχέδιο για ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα, με συγχώνευση ΥΠΕΣ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθαρούς ρόλους σε κράτος–περιφέρειες–δήμους και πλήρη αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, που θα αναλάβει όλες τις κρίσιμες διαδικασίες προσλήψεων, αξιολόγησης και κινητικότητας. Θα εξαγγείλει μείωση των μετακλητών κατά 50%, ενίσχυση της ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε όλο το Δημόσιο και παρεμβάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και τις δημόσιες συμβάσεις.

  • Φορολογικό πλαίσιο
  • Στο πεδίο της φορολογίας, ο κ. Ανδρουλάκης θα δεσμευτεί για:
  • Τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας σε βάθος τετραετίας.
  • Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μηδενισμό σε βρεφικά προϊόντα.
  • Δημιουργία ειδικού ταμείου για τα νησιά που αιμοδοτούν τα κρατικά ταμεία μέσω τουρισμού.
  • Σημαντικές μειώσεις ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνες οικογένειες και παραμεθόριες περιοχές.

Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο

Στο κοινωνικό πεδίο, θα ανακοινώσει μέτρα όπως:

  • Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο.
  • Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επέκταση των κλαδικών.
  • Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Παράλληλα, θα δώσει έμφαση στην προστασία του εισοδήματος μέσω Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και ισχυροποίησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ανάπτυξη και επενδύσεις

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία θα έχει η πρόταση για νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ενιαίο φορέα στρατηγικών επενδύσεων, αναδιοργάνωση των εργαλείων χρηματοδότησης, αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων και στοχευμένες πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ο ίδιος χαρακτηρίζει «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Κοινωνικές πολιτικές και θεσμικές τομές

Αναφορές θα γίνουν και σε ειδικά σχέδια για τον αγροτικό κόσμο, το ΕΣΥ και την παιδεία, αλλά και σε ένα μόνιμο μηχανισμό αύξησης αναπηρικών επιδομάτων και την καθολική εφαρμογή του προσωπικού βοηθού για ΑμεΑ.

Το πολιτικό μήνυμα

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως δεσμεύεται «να αγωνιστεί για μια πατρίδα καλύτερη, χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες, χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν ισχύ εις βάρος του λαού και με μια εξωτερική πολιτική περήφανη, που θα βάλει ξανά την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025 - Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Απέλυσαν ρεπόρτερ του ΝΒΑ επειδή τον επέκρινε μετά θάνατον

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

07:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο ΑΠΔΕ η νέα άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα στον Στάλο - Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

07:03ΥΓΕΙΑ

Ιατρική Ανακάλυψη: Νέο Εμφύτευμα Επιταχύνει την Ανάπτυξη των Οστών κατά 185%

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

06:36BOMBER

Γιατί είναι όλοι χαρούμενοι με τις δημοσκοπήσεις;

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: «Τσουχτερή» η επιστροφή στα θρανία - Αναλυτικά οι τιμές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό ΙΧ και ένα τρίκυκλο

06:28LIFESTYLE

Φόρτσα στα τηλεπαιχνίδια - Πότε κάνουν πρεμιέρα Μακρυπούλια, Πολυχρονίδης, Μπεκατώρου

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

12:42WHAT THE FACT

Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

12:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό ΙΧ και ένα τρίκυκλο

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ