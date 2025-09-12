Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις

Με κεντρικά συνθήματα την ανάγκη «να ανακτήσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση» και να «ξαναπιάσουμε το νήμα από την Ελλάδα της δημιουργίας», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα ανέβει το Σάββατο στο βήμα της ΔΕΘ παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, με έμφαση στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική, τη φορολογική δικαιοσύνη, τη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει πολιτικά στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ καθώς εδώ και μήνες τα στελέχη του επεξεργάζονται τις θέσεις που θα παρουσιάσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης του κόμματος.

Πέντε εθνικές προτεραιότητες

Στην καρδιά της ομιλίας του θα βρεθεί η «Νέα Σύγκλιση», με πέντε κεντρικές εθνικές προτεραιότητες:

Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Προσέγγιση του 80% του ευρωπαϊκού βιοτικού επιπέδου έως το 2035.

Μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.

Αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

«Δεν υποσχόμαστε δημοσιονομική πλειοδοσία», θα τονίσει ο κ. Ανδρουλάκης, «αλλά σκληρή δουλειά και ένα επεξεργασμένο σχέδιο διακυβέρνησης».

Μεταρρυθμίσεις στο κράτος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σχέδιο για ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα, με συγχώνευση ΥΠΕΣ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθαρούς ρόλους σε κράτος–περιφέρειες–δήμους και πλήρη αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, που θα αναλάβει όλες τις κρίσιμες διαδικασίες προσλήψεων, αξιολόγησης και κινητικότητας. Θα εξαγγείλει μείωση των μετακλητών κατά 50%, ενίσχυση της ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε όλο το Δημόσιο και παρεμβάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και τις δημόσιες συμβάσεις.

Φορολογικό πλαίσιο

Στο πεδίο της φορολογίας, ο κ. Ανδρουλάκης θα δεσμευτεί για:

Τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας σε βάθος τετραετίας.

Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μηδενισμό σε βρεφικά προϊόντα.

Δημιουργία ειδικού ταμείου για τα νησιά που αιμοδοτούν τα κρατικά ταμεία μέσω τουρισμού.

Σημαντικές μειώσεις ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνες οικογένειες και παραμεθόριες περιοχές.

Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο

Στο κοινωνικό πεδίο, θα ανακοινώσει μέτρα όπως:

Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επέκταση των κλαδικών.

Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Παράλληλα, θα δώσει έμφαση στην προστασία του εισοδήματος μέσω Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και ισχυροποίησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ανάπτυξη και επενδύσεις

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία θα έχει η πρόταση για νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ενιαίο φορέα στρατηγικών επενδύσεων, αναδιοργάνωση των εργαλείων χρηματοδότησης, αναβάθμιση βιομηχανικών πάρκων και στοχευμένες πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ο ίδιος χαρακτηρίζει «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Κοινωνικές πολιτικές και θεσμικές τομές

Αναφορές θα γίνουν και σε ειδικά σχέδια για τον αγροτικό κόσμο, το ΕΣΥ και την παιδεία, αλλά και σε ένα μόνιμο μηχανισμό αύξησης αναπηρικών επιδομάτων και την καθολική εφαρμογή του προσωπικού βοηθού για ΑμεΑ.

Το πολιτικό μήνυμα

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως δεσμεύεται «να αγωνιστεί για μια πατρίδα καλύτερη, χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες, χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν ισχύ εις βάρος του λαού και με μια εξωτερική πολιτική περήφανη, που θα βάλει ξανά την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».