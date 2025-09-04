Απόλυτη προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ το δημογραφικό - Η πολιτική πρόταση που παρουσίασε ο Ανδρουλάκης

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι το θέμα που το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να τοποθετήσει στο επίκεντρο του κυβερνητικού του προγράμματος, εκτιμώντας ότι είναι, όπως είχε πει και πρόεδρος του κόμματος, το μεγαλύτερο εθνικό θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα.



Το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει πολιτικά εδώ και πολλούς μήνες στο συγκεκριμένο θέμα εκτιμώντας ότι είναι ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας, το οποίο μάλιστα αντιλαμβάνονται ως σημαντικό οι πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης.



Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε θέσει το θέμα κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ στη χθεσινή εκδήλωση για την επέτειο των 51 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιήθηκε ειδική συζήτηση με τη συμμετοχή του πρώην υπουργού Τάσου Γιαννίτση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αποκάλυψε το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επίλυση του δημογραφικού.

Σε τρεις πυλώνες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του παρουσίασε σχηματοποιημένη την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, με τα προτεινόμενα μέτρα να κινούνται γύρω από τρεις πυλώνες.



Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταχειροκροτήθηκε όταν μιλώντας για το δημογραφικό είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δεσμευτεί «να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε για το Δημογραφικό», ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «ισχυρή οικονομία χωρίς δημογραφική ανάταξη δεν υπάρχει».





Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

1ος πυλώνας: η Αντιστροφή του brain drain – ένα Νέο Περιφερειακό Μοντέλο



● Εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης που προέκυψαν μέσα από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις του ΠΑΣΟΚ. Κάθε σχέδιο θα βασίζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

● Συγκρότηση διαρκούς διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Δημογραφικό.

● Θέσπιση κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες για εξ αποστάσεως εργασία, ώστε να μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένες περιοχές.

● Ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα με πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισμό ώστε κανένα παιδί να μην μεγαλώνει με αίσθημα απομόνωσης.

● Πλήρης εφαρμογή του προγράμματος GenRent για τη στεγαστική στήριξη μέσω αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Προτεραιότητα κάθε νέος και νέα στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνή και ποιοτική κατοικία

2ος πυλώνας: Εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής



● Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

● Θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

● Ελεύθερες μετεγγραφές για παιδιά πολυτέκνων.

● Δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων.

● Πρόγραμμα δωρεάν κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού.

● Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές

3ος πυλώνας: Πολιτικές για την οικογένεια



● Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός

● Ίσα δικαιώματα τριτέκνων με τους πολυτέκνους

● Νέο φορολογικό σχέδιο (θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ) το οποίο θα προβλέπει μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά μείωση 75% του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τ.μ. στις πολύτεκνες οικογένειες.



Όπως εξήγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το παραπάνω σχέδιο έχει ορίζοντα 4ετίας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

