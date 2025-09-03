Γενέθλιο κάλεσμα... τόλμης από τον Χάρη Δούκα για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ

Με ένα συναισθηματικά φορτισμένο άρθρο, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, δίνει το δικό του στίγμα στη σημερινή 51η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, καλώντας το κόμμα -και προφανώς την ηγεσία του- «να τομλήσουμε», ώστε το κόμμα να επανέλθει σε κυβερνητική τροχιά.



Συγκεκριμένα, στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Θέμα, ο Χάρης Δούκας τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ όμως δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός. Ήταν το όχημα με το οποίο οι πολίτες έδωσαν φωνή στα όνειρά τους, από τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία & Υγεία, μέχρι τη χειραφέτηση των γυναικών και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων», συμπληρώνοντας ότι «η παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αναμνηστικό∙ είναι η Ιστορία σε εκκρεμότητα».



Ο δήμαρχος της Αθήνας υπενθυμίζει τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ κατά τα προηγούμενα χρόνια σε τομείς όπως η Κοινωνική Δικαιοσύνη, το Κράτος Πρόνοιας η Ισότητα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Στέγη, η Εργασία, η Υγεία και η Παιδεία, σχολιάζοντας ότι όλα αυτά είναι και πάλι επίκαιρα ως αιτήματα, καθώς «όπως φαίνεται, ποτέ δεν κατακτήθηκαν οριστικά».



Ο Χάρης Δούκας καταλήγει στο άρθρο του καλώντας σε τολμηρές κινήσεις, στέλνοντας πολιτικό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες:



«Γι’ αυτό και η σημερινή επέτειος δεν είναι μόνο αφορμή για γιορτές. Είναι και καμπανάκι. Για να αναμετρηθούμε ξανά -όπως και τότε- με τις σκιές της συγκυρίας, με τις ανισότητες που βαθαίνουν, με την αίσθηση αδικίας που μεγαλώνει.



Όμως, να το κάνουμε με πράξεις και με την αναγνώριση ότι η πολιτική δεν είναι μηχανισμός επιβίωσης, αλλά πράξη μετασχηματισμού.



Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο το παρελθόν μας. Μπορεί –αν τολμήσει– να είναι ξανά το μέλλον μας



Χρόνια πολλά, λοιπόν, όχι ως επέτειο μνήμης, αλλά ως αφετηρία μιας νέας ανατολής.».