Η ώρα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ: Η «σφήνα» ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό

Έντονο «άρωμα» κεντροαριστεράς θα έχει αυτή η εβδομάδα στη ΔΕΘ, αφού παραδοσιακά μετά την ομιλία και τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, το επόμενο σαββατοκύριακο ο «λόγος» δίνεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όμως μέρος της απόλυτης πολιτικής ρευστότητας που επικρατεί, τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον έχουν λάβει μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο δύο διαφορετικά κόμματα: αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ που εξελέγη δεύτερος στις εκλογές του 2023, και το ΠΑΣΟΚ που έγινε η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη «χάρη» στη διπλή διάλυση που επέφερε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη, καθιστώντας το ΠΑΣΟΚ, μέχρι και σήμερα, αξιωματική αντιπολίτευση. Έκτοτε, τα δύο κόμματα, μεταξύ άλλων διαφωνιών, ερίζουν και για το ποιος από τους δύο εκφράζει την «πραγματική» αξιωματική αντιπολίτευση.

Η διαφωνία αυτή φαίνεται πως σχηματοποιήθηκε και στη ΔΕΘ. Με βάση το «πρωτόκολλο», το επόμενο σαββατοκύριακο θα είναι αφιερωμένο στην ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να ακολουθήσει τον πρωθυπουργό, ενώ στη συνέχεια, θα ακολουθούσαν οι εκδηλώσεις των υπολοίπων κομμάτων.

Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ με μια «σφήνα» κατάφερε να είναι ο επόμενος μετά τον πρωθυπουργό, αφού η ομιλία και η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς θα τις πραγματοποιήσει μεσοβδόμαδα, και συγκεκριμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα.

Που στοχεύουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πέραν του χρονικού πλαισίου πάντως, το μεγάλο ζήτημα είναι το ποια θα είναι η πολιτική στόχευση των δύο κομμάτων.

ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο κέντρο;

Όπως όλα δείχνουν, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά και το φημολογούμενο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, έχει λάβει την απόφαση να στρέψει το ενδιαφέρον του προς το παραδοσιακό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ στο κέντρο του πολιτικού άξονα.

Αυτός είναι και ο λόγος που τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται πολύ περισσότερες παρεμβάσεις του λεγόμενου «εκσυγχρονιστικού» ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να στρέψει τα βέλη του ταυτόχρονα προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα αριστερά του, επιχειρώντας κυρίως να «χτυπήσει» την περίπτωση Τσίπρα, για τον οποίο τόσο η Χαριλάου Τρικούπη, όσο και πολιτικοί αναλυτές, εκτιμούν ότι στην ενδεχόμενη δημιουργία πολιτικού φορέα, θα επιχειρήσει να αντλήσει περισσότερες δυνάμεις από το κέντρο του πολιτικού χάρτη και αισθητά λιγότερες από τον αμιγώς αριστερό χώρο.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω, αν και σημαντικά, δεν είναι το βασικό «μενού» των επιδιώξεων του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Κύριος στόχος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να κεφαλαιοποιήσει την ιδιαίτερα αναλυτική δουλειά που έχει φέρει εις πέρας το κόμμα του με την πρωτοβουλία της «Μαύρης Βίβλου» της ΝΔ. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σε μια σειρά τεσσάρων συνεχόμενων συνεντεύξεων Τύπου, την περιγραφή της Μαύρης Βίβλου όπου έχει καταγράψει όλα τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.

Στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν θα κληθεί να παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τις πολιτικές προτάσεις του κόμματός του για όλα αυτά τα θέματα. Σκοπός της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι άλλος από το να δείξει πως έχει ένα προσεκτικά και επιστημονικά διαμορφωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, και άρα, ότι αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στο ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε άμυνα λόγω Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Δυσκολότερος πάντως είναι ο ρόλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη έχοντας και εκείνος στις βαλίτσες του σειρά προτάσεων για διάφορους τομείς, αλλά και τα συμπεράσματα των δεκάδων συναντήσεων που είχε τις τελευταίες εβδομάδες με παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, συλλέγοντας έτσι χρήσιμες πληροφορίες που ευελπιστεί να μετουσιώσει σε πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση και τελικά σε ουσιαστικές και ρεαλιστικές κυβερνητικές προτάσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι ενώ στην ομιλία του θα έχει το περιθώριο να επεκταθεί όσο περισσότερο επιθυμεί ο ίδιος στην παρουσίαση των πολιτικών αυτών προτάσεων, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά στη συνέντευξη Τύπου που θα γίνει την Πέμπτη, αφού αναμένεται να υπάρξει βροχή ερωτημάτων σχετικά με τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.

Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ζωντανή τη συζήτηση περί επανενεργοποίησής του μέσω ενός νέου πολιτικού φορέα, φέρνει σε δεδομένα δύσκολη θέση τον νυν πρόεδρο του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα επαναλάβει και στη ΔΕΘ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι οι πρωτοβουλίες του είναι ευπρόσδεκτες καθώς κινούνται σε κοινή κατεύθυνση με εκείνες το ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο η πίεση που θα δεχτεί αναμένεται να είναι αρκετά ισχυρή.

Το ζήτημα πάντως αυτό φαίνεται να ανοίγει για τα καλά αμέσως μετά την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μέλλον του στη Βουλή και στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.