ΠΑΣΟΚ: Δικαιοσύνη, θεσμοί και δημόσια διοίκηση στο τελευταίο «κεφάλαιο» της Μαύρης Βίβλου της ΝΔ

Μετωπική επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για τα πεπραγμένα της στην Δικαιοσύνη, τους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης κατά την τελευταία εξαετία, αφού τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις τέτοιες συνεντεύξεις Τύπου. Τα στελέχη του κόμματος μίλησαν για «θεσμική εκτροπή», «καθεστώς ατιμωρησίας» και «επιτελικές αποτυχίες», προειδοποιώντας ότι η υποβάθμιση των θεσμών υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία.

Εισηγητικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «λειτούργησε ως ο μεγάλος απορρυθμιστής», καθώς αντί να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, επέλεξε –κατά το ΠΑΣΟΚ– τον πλήρη έλεγχό της. Αναφέρθηκε σε «σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ των ισχυρών», σε «καθεστώς ατιμωρησίας για υπουργούς» και σε συστηματικές παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στη δημόσια διοίκηση, όπου, όπως είπε, «η αξιολόγηση κατέληξε ανέκδοτο» και οι θέσεις στελεχώνονται με αποφάσεις ανάθεσης, αντί για αξιοκρατικές κρίσεις.

«Δώδεκα ανοιχτές πληγές»

Η βουλευτής Ευαγγελία Λιακούλη παρουσίασε αναλυτικά την εικόνα που –όπως υποστηρίζει– επικρατεί στη Δικαιοσύνη. Μίλησε για «δώδεκα ανοιχτές πληγές», από την πολυνομία και τις καθυστερήσεις στην απονομή μέχρι την απουσία ψηφιοποίησης και τις «ευρωπαϊκές καταδίκες που συσσωρεύονται».

Μάλιστα, επικαλούμενη τα στοιχεία έρευνας της Κομισιόν, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. σε ταχύτητα εκδίκασης, με τον μέσο χρόνο στις αστικές υποθέσεις να αγγίζει τις 800 ημέρες, ενώ το 70% των πολιτών δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτήρισε «καταφύγιο συγκάλυψης και παραγραφών».

«Alt-right ατζέντα στη Δικαιοσύνη»

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο γραμματέας Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υιοθέτησε «alt-right ατζέντα». Όπως είπε, «χρησιμοποιεί συνειδητά το ποινικό δίκαιο ως επικοινωνιακό υποκατάστατο της αποτυχίας της στην αστυνόμευση», με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στους κώδικες –17 φορές από το 2019 μέχρι σήμερα– που προκαλούν σύγχυση σε δικαστές και εισαγγελείς. «Η πλημμυρική νομοθέτηση, ο ποινικός λαϊκισμός και η περιφρόνηση στους ειδικούς οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα», σημείωσε, κάνοντας λόγο για μια πολιτική που μετρά την «επιτυχία» με τον αριθμό κρατουμένων, ενώ οι φυλακές ασφυκτιούν.

Θεσμική εκτροπή και διαφθορά

Η γραμματέας Θεσμών Κωνσταντίνα Γεωργάκη εστίασε στη λειτουργία του Κοινοβουλίου και των ανεξάρτητων αρχών, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι παραβιάζει συστηματικά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Αναφέρθηκε στις εξεταστικές επιτροπές που «κατέληξαν σε φιάσκο», στις επιστολικές ψήφους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παρεμβάσεις στην ΑΔΑΕ. Παράλληλα, κατήγγειλε «πλημμύρα απευθείας αναθέσεων», με τον προϋπολογισμό τους να διπλασιάζεται στα 2,5 δισ. ευρώ, και υπενθύμισε ότι στο δείκτη αντίληψης διαφθοράς η Ελλάδα κατατάσσεται 21η στην Ε.Ε., κάτω ακόμη και από χώρες της Αφρικής.

«Επιτελικές αποτυχίες»

Ο γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Παναγιώτης Βλάχος μίλησε για «10+1 επιτελικές αποτυχίες» της ΝΔ. Επικεντρώθηκε στη διόγκωση των μετακλητών, την επίθεση στη μονιμότητα και τη στρέβλωση της αξιολόγησης. «Το επιτελικό κράτος δεν ενίσχυσε τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά δημιούργησε έναν μηχανισμό υπερσυγκέντρωσης στο Μαξίμου», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει πτώση στον δείκτη αποτελεσματικής διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ζήτημα θεσμικής υγείας

Στην τοποθέτησή του, ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε ότι η κρίση στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς δεν αφορά απλώς μια ακόμη αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης, αλλά αγγίζει την ίδια την υγεία του πολιτεύματος. «Η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, η διαφάνεια στη διοίκηση και η λειτουργία των θεσμών δεν είναι ζήτημα κομματικής διαμάχης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής επιβίωσης», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να δουν «πίσω από τον επικοινωνιακό καταιγισμό της ΝΔ» και να απαιτήσουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις.

Ηχηρό πολιτικό μήνυμα

Κοινός παρονομαστής όλων των τοποθετήσεων ήταν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε να σταθεί στο ύψος των δεσμεύσεών της. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για θεσμική παρακμή που επηρεάζει άμεσα τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. «Χωρίς ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, χωρίς θεσμικά αντίβαρα και αξιόπιστη δημόσια διοίκηση, δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα της δημοκρατίας και της ευημερίας», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Με τη συνέντευξη Τύπου, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει την πολιτική φθορά της κυβέρνησης, αναδεικνύοντας τις θεσμικές αδυναμίες ως κομβικό ζήτημα ενόψει της ΔΕΘ αλλά και της πολιτικής ατζέντας του φθινοπώρου. «Απαιτείται άλλη πολιτική, άλλη ηθική και πολιτική αλλαγή τώρα», κατέληξε η κ. Λιακούλη, θέτοντας το δίλημμα της επόμενης μέρας.