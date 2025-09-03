Ανδρουλάκης στα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ τελειώνουν»

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με συνθήματα, χειροκροτήματα και συγκίνηση γιόρτασε το ΠΑΣΟΚ τα 51 χρόνια από την ίδρυσή του, σε μια εκδήλωση που είχε τη μορφή αναδρομής αλλά και υπόσχεσης για το μέλλον. Ο εξωτερικός χωρος του Ζαππείου γεμισε με πράσινες σημαίες, παλαιά στελέχη αλλά και νέα πρόσωπα από τη νεολαία του κομματος, κάτι που προκάλεσε πολλά σχόλια για τη συνεχεια της παράταξης.

Στην ομιλία του, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, απηύθυνε ομιλία με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα για την ιστορια του κόμματος, πολλές αιχμές κατά της κυβέρνησης αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας: «Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα δεν γιορτάζουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ επειδή ψάχνουν καταφύγιο στις δόξες του χθες. Γιορτάζουν γιατί η κοινωνική βάση της Δημοκρατικής Παράταξης έχει ιστορική μνήμη».

Αναφερόμενος στην κληρονομιά του Κινήματος, τόνισε πως «το αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό, ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας», ενώ μίλησε για το έργο του σε «θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος». Το ακροατήριο αντέδρασε θερμά όταν ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν», απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ακρίβεια, διαφθορά, παρακμή της δημόσιας υγείας και θεσμική απαξίωση».

Η εκδήλωση είχε και έντονη διεθνή διάσταση, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρεται στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι πόλεμοι και η κλιματική κρίση. «Αν εμείς –οι δημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι δίκαιοι– παραιτηθούμε από τον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, τότε η ανθρωπότητα θα βυθιστεί στο σκοτάδι του αυταρχισμού», είπε, καλώντας σε μια «Ευρώπη των Λαών» με νέο όραμα.

Η πιο έντονη στιγμή της ομιλίας ήταν όταν ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας: «Όσο αλήθεια είναι ότι πολιτική χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει προς όφελος της ανθρωπότητας, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι “Ηθική” και “κυβέρνηση Μητσοτάκη” είναι έννοιες ασύμβατες».

Στο επίκεντρο το δημογραφικό

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο δημογραφικό, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματος σε τρεις πυλώνες, με μέτρα για τη στέγαση, την οικογενειακή και εργασιακή ζωή και τη στήριξη των πολύτεκνων. "Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει για το δημογραφικό ακόμη κι αυτά που δεν έχουμε", σημείωσε, συγκεντρώνοντας χειροκροτήματα. Άλλωστε, νωρίτερα είχε προηγηθεί μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο για το θέμα του δημογραφικού, κατά την οποία νίκησε και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης.

Παρουσιάζοντας τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε επιγραμματικά:

1ος πυλώνας: η Αντιστροφή του brain drain – ένα Νέο Περιφερειακό Μοντέλο

2ος πυλώνας: Η εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

3ος πυλώνας: Πολιτικές για την οικογένεια.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

01 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 02 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 03 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 04 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 05 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 06 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 07 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 08 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 09 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 10 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 11 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 12 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 13 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 14 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 15 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 16 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 17 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 18 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) 19 19 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο. Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

«Ο λαός δεν ψάχνει νέο διαχειριστή της εξουσίας»

Σε πανηγυρικό κλίμα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε την ομιλία του δίνοντας το στίγμα της Νέας πορείας που ευελπιστεί να έχει το ΠΑΣΟΚ:

«Ο λαός, να είστε σίγουροι, δεν ψάχνει νέο διαχειριστή της εξουσίας. Γιατί η διαχείριση της εξουσίας για την εξουσία δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ο λαός διψά για σχέδιο πολιτικής αλλαγής, για ανατροπή των κατεστημένων, για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική. Αυτό το όραμα δεσμεύομαι ότι με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, μαζί θα το κάνουμε πράξη. Να προσφέρουμε ελπίδα στους νέους, προοπτική στη μεσαία τάξη και ασφάλεια στους πιο ευάλωτους.

Να αποδείξουμε ότι η χώρα μας μπορεί να βρεθεί ξανά στην πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων, με ενισχυμένες όλες τις παραμέτρους της εθνικής της ισχύος.

Αυτό είναι το χρέος μας.

Και σας θέλω όλους μαζί σε αυτόν τον αγώνα.

Για τη μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ που έχει ανάγκη ο λαός μας.

Για μια ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Μια Ελλάδα για όλους».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συνθήματα υπέρ της «πολιτικής αλλαγής», με τον κ. Ανδρουλάκη να καλεί τους πολίτες σε έναν κοινό αγώνα: «Ο λαός διψά για σχέδιο πολιτικής αλλαγής, για ανατροπή των κατεστημένων, για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική. Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μια Ελλάδα για όλους».

Ακολούθησε λαϊκή συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα στον χώρο του Ζαππείου με εκατοντάδες μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ να την παρακολουθούν.

Διαβάστε επίσης