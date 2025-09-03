Το ΠΑΣΟΚ γίνεται 51 και το γιορτάζει με... δημογραφικό και Μακεδόνα

Τα 51α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις εδώ και μήνες, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να μην περιοριστεί φέτος σε μια ιστορικού τύπου εκδήλωση, αλλά να καταπιαστεί με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης με ένα από τα κρισιμότερα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αυτό του δημογραφικού.

Άλλωστε το δημογραφικό είναι ένα θέμα που γενικότερα το ΠΑΣΟΚ το «σηκώνει» με κάθε ευκαιρία, κρίνοντας ότι αφορά την πλειοψηφία των πολιτών. Η θεματολογία της εκδήλωσης χρειάστηκε ιδιαίτερη φροντίδα προκειμένου να κωδικοποιηθεί και να καταλήξει στη μορφή που θα λάβει σήμερα το απόγευμα. Το βάρος αυτής της διαδικασίας ανέλαβε ειδική επιτροπή του κόμματος με επικεφαλής τον Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος άλλωστε έχει οριστεί συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική πολιτική εκδήλωση που διοργανώνεται υπό την πολιτική επίβλεψη του Λευτέρη Καρχιμάκη, καθώς πριν λίγους μήνες, το ανερχόμενο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει την ολιστική πρόταση του κόμματος σε σχέση με το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο άλλωστε συνδέεται άμεσα και με το ζήτημα του δημογραφικού.

Η εκδήλωση λοιπόν για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει στις 18:00 στο Ζάππειο με ομιλία του πρώην υπουργού, Τάσου Γιαννίτση, ο οποίος είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέμα της ομιλίας του θα είναι οι «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης οι Βύρων Κοτζαμάνης (Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ), Παύλος Μπαλτάς (Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ), Φαίη Μακαντάση, (Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις) και Κατερίνα Καζάνη (Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας).

Με δεδομένο ότι το δημογραφικό είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα και εποµένως η αντιµετώπισή του απαιτεί σύνθετες προσεγγίσεις, χρειάστηκε ο συντονισµός όλων των τοµέων του ΠΑΣΟΚ µε στόχο παραχθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις που θέτει στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ.

Τα µέτρα για το δηµογραφικό αναμένεται να αναδειχθούν και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη τόσο στη σημερινή εκδήλωση, όσο και κατά την παρουσία του στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε, το συγκεκριμένο ζήτημα, ο κ. Ανδρουλάκης το είχε θέσει στον ίδιο τον πρωθυπουργό κατά την πρώτη (και μοναδική) κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν, τον Δεκέμβριο του 2024, αμέσως μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τονίσει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «για το ΠΑΣΟΚ το δημογραφικό είναι το κορυφαίο εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Απαιτείται συνεκτική εθνική στρατηγική με ευρείες συναινέσεις» και είχε προτείνει τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής αντιμετώπισης του δημογραφικού με εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Η εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί με ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στις 19:30, ενώ θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Ζάππειο

18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός |«Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής