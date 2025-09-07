«Πόλεμος» ανακοινώσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία Μητσοτάκη

Όχι απλά δυσπιστία, αλλά οργή εκφράζουν στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, τα κόμματα της κεντροαριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ μέσω δήλωσης του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, κάνει λόγο για αυτο-αποθέωση του πρωθυπουργού και τον κατηγορεί ως βασικό υπεύθυνο της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης. Μάλιστα, τον κατηγορεί επίσης και για «αντιγραφή» θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σχολιάζει ότι «περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν».

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για ένα «καλάθι της ΔΕΘ γεμάτο με μέτρα-παροχές και "μεταρρυθμίσεις" για τους επιχειρηματικούς ομίλους», ενώ για τον λαό σημαίνουν «επιδείνωση της θέσης του».

Σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ κάνει λόγο για «μανιφέστο αδικίας» και τονίζει ότι «είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία». «Δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, είναι το μανιφέστο της αδικίας: φτωχοποίηση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προνόμια για το κεφάλαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: «Είναι ο βασικός υπεύθυνος της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης»

Ιδιαίτερα αιχμηρή και εκτενής ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να "αυτο-αποθεωθεί" ως μεταρρυθμιστής και εγγυητής της σταθερότητας ξεχνώντας ότι στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του, οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν τίποτα από τα δύο».

Μάλιστα τον κατηγόρησε ότι έκανε ανακοινώσεις, «αντιγράφοντας τις προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρυσι στη ΔΕΘ και τις οποίες λοιδορούσε ως "δημοσιονομικό λαϊκισμό"», ενώ σχολίασε ότι «δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ».

«Ελπίζουμε να μην τον άκουσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, γιατί αν είναι συνεπής με τα λεγόμενά του, φοβόμαστε ότι θα τον χαρακτηρίσει "πολιτικό απατεώνα"», σχολίασε μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς.

«Σήμερα προσπάθησε να εμφανιστεί ως αυτός που θα πατάξει τη διαφθορά , ενώ είναι ο βασικός υπεύθυνος της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης», κατέληξε ο Κώστας Τσουκακλάς στη δήλωσή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Απαιτείται άμεσα η παραίτηση Μητσοτάκη και πολιτική αλλαγή

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «απερχόμενο και απονομιμοποιημένο» και ζητά την «άμεση παραίτησή του και πολιτική αλλαγή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός, «πιεσμένος από την κοινωνία που δεν τα βγάζει πέρα», ανακοίνωσε μόνο «περιορισμένες φοροαπαλλαγές», χωρίς ουσιαστικά μέτρα για «τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια». Σημειώνει ότι περιορίστηκε «σε συστάσεις για το ρεύμα», ενώ «δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ».

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στη φράση του κ. Μητσοτάκη ότι η αύξηση μισθών και συντάξεων είναι «απλοϊκή ιδέα», με τον ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαραθέτει πως «είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες».

Η ανακοίνωση τον κατηγορεί επίσης ότι μιλά «για χώρα στον πυρήνα της Ευρώπης» ενώ «αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα», ότι επικαλείται «ατζέντα νομιμότητας» την ώρα που «οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες κάνουν πάρτι», και ότι αποσιώπησε «το έγκλημα των Τεμπών» και «το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

ΚΚΕ: «Το περιβόητο «καλάθι της ΔΕΘ» είναι γεμάτο με παροχές για τους επιχειρηματικούς ομίλους και προμηνύει επιδείνωση της ζωής του λαού»

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ασκεί δριμεία κριτική στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ένα «καλάθι της ΔΕΘ γεμάτο με μέτρα-παροχές και "μεταρρυθμίσεις" για τους επιχειρηματικούς ομίλους», ενώ για τον λαό σημαίνουν «επιδείνωση της θέσης του».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι εξαγγελίες για «παροχές» αποτελούν είτε «ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία» είτε «αδειανό πουκάμισο», επισημαίνοντας πως «οι νέοι δουλεύουν με κατώτατο μισθό, ημιαπασχόληση ή "μαύρη" εργασία» και άρα δεν ωφελούνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πίσω από τη μαγική εικόνα» του πρωθυπουργού βρίσκεται η σκληρή πραγματικότητα: «δουλειά μέχρι και για 13 ώρες την ημέρα, μισθοί που τελειώνουν στις 15 του μήνα, ο εδώ και χρόνια κατηργημένος 13ος και 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους και οι αντίστοιχες συντάξεις, η άθλια κατάσταση στο ΕΣΥ, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση». Οι φοροελαφρύνσεις, σημειώνει, «έχουν ήδη προεισπραχθεί» με άδικους φόρους, ενώ η ακρίβεια σε βασικά αγαθά «καλπάζει».

Το ΚΚΕ αντιπαραθέτει τα «κέρδη-ρεκόρ των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων και των σούπερ μάρκετ» με τα «όσα βιώνει ο λαός», υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας «άδικης καπιταλιστικής ανάπτυξης». Παράλληλα, απορρίπτει τις εξαγγελίες για το δημογραφικό και το στεγαστικό, χαρακτηρίζοντάς τες «ανακύκλωση πολιτικών» και «επιδότηση των μεγαλοκατασκευαστών».

Καταλήγοντας, αναφέρει πως «το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ» και τονίζει ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από «ένα μεγάλο, πανελλαδικά συντονισμένο, ταξικά προσανατολισμένο κίνημα σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση».

Μάλιστα, σχολιάζοντας και τα περί επιστροφής Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, σημειώνει, χωρίς να τον κατονομάζει ότι «Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα απέναντι σε αυτή την πολιτική που φέρνει νέα μεγάλα αδιέξοδα και απειλές για τον λαό και που δεν παίρνει από "rebranding" κάθε λογής νέων και παλιότερων δήθεν Μεσσιών».

ΝΕΑΡ: Ο Μητσοτάκης κάνει «αναδιανομή της φτώχειας»

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία», με αυτά τα λόγια, η Νέα Αριστερά επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολιάζοντας την ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά τονίζει ότι «στην πραγματικότητα, πρόκειται για αναδιανομή φτώχειας: Η μείωση του συντελεστή από το 22% στο 16% για μια τετραμελή οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ανά γονιό αποδίδει “τεράστιο όφελος”… 1,5 ευρώ την ημέρα» και συμπληρώνει: «Για τη συντριπτική πλειοψηφία, ο μισθός τελειώνει στις 17 του μήνα· με τα μέτρα της ΝΔ ίσως αντέξει μέχρι τις 18. Αυτή είναι η “ανακούφιση” που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης».

Σχολιάζοντας τις επιμέρους ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, η ΝΕΑΡ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι:

- Για την παιδεία και την υγεία, η ΝΔ δεν προτείνει τίποτα παρά μόνο περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις.

- Ο πρωθυπουργός αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο, τα επιχειρηματικά κέρδη, και τα υψηλά εισοδήματα φορτώνοντας ξανά τα βάρη στις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Το κόστος αυτών των “παρεμβάσεων” είναι λιγότερο από το μισό του υπερπλεονάσματος

- Διατηρούνται όλες οι μειώσεις φόρων και οι φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματικά κέρδη, μερίσματα και μεγάλες περιουσίες. Οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε 13ωρα, οι λογαριασμοί ενέργειας και τα ενοίκια εκτοξεύονται

«Η Νέα Αριστερά προτείνει ξεκάθαρη ανατροπή αυτής της πολιτικής: μείωση της έμμεσης φορολογίας στο μέσο όρο της Ε.Ε., αύξηση της φορολόγησης των κερδών, μερισμάτων και πλουσίων, κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών, θεσμοθέτηση φόρου μεγάλου πλούτου και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσλήψεις, εξειδίκευση και νέες τεχνολογίες.

Η πολιτική του Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φοροασυλία για τους λίγους. Δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, είναι το μανιφέστο της αδικίας: φτωχοποίηση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προνόμια για το κεφάλαιο.

Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ.

