«Δεν έχουμε ψύχωση με τις εκλογές» είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ

Στο κυβερνών κόμμα φαίνεται πως αλλάζουν στρατηγική με φόντο τις εκλογές του 2027.

Το μήνυμα πως η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, το οποίο βασίζεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ, εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη στον απόηχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών και την παρουσίαση της φορολογικής μεταρρύθμισης με ελαφρύνσεις για 4 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Άλλωστε η τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ο οποίος έβαλε τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές αλλά και στις εισηγήσεις που έχει δεχτεί περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, καταδεικνύει, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη την πρόθεσή του να εφαρμοστεί στο ακέραιο το πρόγραμμα της κυβέρνησης.

«Δεν έχουμε ψύχωση ούτε με τις εκλογές, ούτε με την τρίτη θητεία», είναι το μήνυμα που εκπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη και διαβεβαιώνουν ότι μοναδικός στόχος είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει έναντι του ελληνικού λαού.

Αποτιμώντας συνολικά την παρουσία του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, από την Ηρώδου Αττικού 19 υπογραμμίζουν ότι «ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε στο διήμερο της ΔΕΘ ότι είναι ένας πολιτικός αρχηγός σταθερός, σοβαρός και με αυτοπεποίθηση που ξέρει που πρέπει να πάει η χώρα. Με σχέδιο και συγκεκριμένη κατεύθυνση, απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση που περιορίζεται συνεχώς σε fake news και χωρίς καμία κυβερνητική πρόταση και σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωοικονομικοπολιτικής αστάθειας. Ο ίδιος έδειξε ότι ακούει τους πολίτες και αντιλαμβάνεται πλήρως το ζήτημα της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα».

Η εντολή που έχει δώσει ο πρωθυπουργός είναι να "τρέξουν" όλες οι μεγάλες και μικρές μεταρρυθμίσεις με γνώμονα την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Άλλωστε, όπως λένε από την Ηρώδου Αττικού 19, βάσει της απόδοσης της κυβέρνησης θα αποφασίσουν τελικά οι πολίτες, το 2027 αν θα λάβει εκ νέου χρίσμα η κυβέρνηση για τρίτη θητεία ή αν θα επιλέξουν μία κυβέρνηση συνεργασίας.

Όπως τονίζουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού οι πολίτες θα κρίνουν αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή συνεργασία με άλλα κόμματα τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

«Δίνουμε βάρος στη σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών που ζητούν μια κανονική χώρα» είναι το σχόλιο τους για τις δημοσκοπήσεις.

Την ίδια ώρα από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνεται πως στόχος είναι η κυβέρνηση να συνεχίσει να "μεγαλώνει" την πίτα και να επιστρέφει όσο το δυνατόν περισσότερο το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες, οι οποίοι στερήθηκαν αρκετά κατά τη διάρκεια της 10ετούς κρίσης.

