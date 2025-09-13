Δημοσκόπηση RealPolls: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Αντιπολίτευση σε μονοψήφια ποσοστά

Η ΝΔ φτάνει το 23,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 9,7% - Oι πολίτες εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι σε κόμμα υπό τον Τσίπρα ή τον Σαμαρά

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη στις 10-11 Σεπτεμβρίου μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (δείγμα 1.820 ατόμων), η ΝΔ εμφανίζει οριακή αύξηση στην πρόθεση ψήφου, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένουν σε μονοψήφια ποσοστά.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% (από 23,7% τον Ιούλιο), διατηρώντας προβάδισμα 14,1 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ (9,7%). Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή Λογικής με 3,8%. Το 20,4% των ερωτηθέντων δεν έχει αποφασίσει.

dimoskopisi-1.jpg

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 27,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 10,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,9%, το ΚΚΕ 7,6%, το ΜέΡΑ25 6,3% και η Φωνή Λογικής 5,3%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 4,2%.

dimoskopisi-2.jpg

Αρνητική είναι η στάση των πολιτών σε ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα (64,5% «καθόλου πιθανό»).

dimoskopisi-3.jpg

Αρνητική είναι η στάση των πολιτών σε ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά (72,6% «καθόλου πιθανό»).

dimoskopisi-4.jpg

Όσον αφορά τα μέτρα της ΔΕΘ, το 38,7% τα κρίνει θετικά, ενώ το 54,4% τα θεωρεί αρνητικά.

Στην ερώτηση για το αν τα οικονομικά μέτρα θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, η πλειονότητα απαντά αρνητικά: 47% «σίγουρα όχι» και 26,6% «μάλλον όχι».

dimoskopisi-5.jpg

Η οικονομική κατάσταση παραμένει βασικό ζήτημα για τους πολίτες: το 32,9% δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει τις βασικές ανάγκες με δυσκολία, το 32% χωρίς περιθώριο αποταμίευσης, ενώ το 18,2% δεν καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες.

dimoskopisi-7.jpg

Στην ερώτηση για πιθανή βελτίωση αν αλλάξει η κυβέρνηση, το 35,8% θεωρεί ότι ίσως βελτιωθεί, ενώ το 29,5% εκτιμά ότι θα χειροτερέψει ή σίγουρα θα χειροτερέψει.

dimoskopisi-8.jpg

