Γιατί είναι όλοι χαρούμενοι με τις δημοσκοπήσεις;

Εδώ μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο: παρά το γεγονός ότι εδώ και πολλούς μήνες όλες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν μια εικόνα πλήρους πολιτικής αστάθειας και ακυβερνησίας, όλα τα κόμματα αισθάνονται ότι πάνε καλά και λίγο έως πολύ δεν τρέχει κάστανο...

Σαν να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κανονικότητας και όλοι είναι νικητές. Ουδείς άχαστος όπως εύστοχα έλεγε και μια ψυχή.

Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει παράσταση ήττας για το κόμμα του, αλλά να εμφανίζονται όλοι ικανοποιημένοι δεν είναι και φυσιολογικό.

Η χώρα δεν βλέπω να έχει κυβέρνηση ούτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη κάλπη και αυτοί αναμασούν την καραμέλα ότι θα μιλήσει ο λαός!

Τι άλλο να πει αυτός ο έρμος ο λαός για να πάρετε χαμπάρι; Πώς αλλιώς να σας δείξει την αντιπάθειά του. Πενηνταράκια σας το έχει κάνει κι εσείς πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Τους βλέπω να ψέλνουν στο τέλος τον Ακάθιστο Ύμνο: χαίρε βάθος αμέτρητο...