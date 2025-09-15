Αλέξης Τσίπρας: Τα σενάρια επιστροφής, οι αντιδράσεις και το… κλίμα διχόνοιας στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην πρωθυπουργός κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του

Αλέξης Τσίπρας: Τα σενάρια επιστροφής, οι αντιδράσεις και το… κλίμα διχόνοιας στον ΣΥΡΙΖΑ
EUROKINISSI.
Αμηχανία και συζητήσεις προκαλούν τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό στίβο, ως επικεφαλής νέου κομματικού φορέα.

Με τον πρώην πρωθυπουργό να κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά του, βέλη εναντίον του «εξαπολύουν» πολιτικοί αντίπαλοι, ενώ το ΠΑΣΟΚ –διά στόματος του Νίκου Ανδρουλάκη– επισημαίνει πως δεν το αφορά ενδεχόμενη επιστροφή του.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού σχηµατισµού από τον κ. Τσίπρα και το αν συμφωνεί με την κριτική της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του ότι έχει «χορηγούς», ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, σημειώνοντας πως «οι πολίτες γνωρίζουν και έχουν κρίση. Βλέπουν πως ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις και εκείνοι το κατάφεραν με διχόνοια και με τα συμφέροντα δίπλα τους. Μη βάζετε στο ίδιο καλάθι εμένα με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα. Τίποτα στο σκοτάδι, τίποτα στο παρασκήνιο».

«Το αν ο κ. Τσίπρας μείνει ή διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας ας βγει μπροστά όπως πιστεύει. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του. Η δουλειά του είναι το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες και είναι βασισμένο σε γερά θεμέλια», προσέθεσε.

Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το ACTION24, το 63,5% των πολιτών βλέπει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.

komma-tsipras.jpg

Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Στη σφυγμομέτρηση της Interview για την Political, προέκυψε ότι σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, το 50% των ερωτηθέντων δεν την παρακολούθησε. Από όσους παρακολούθησαν, το 32% την χαρακτήρισε «ίδια με τις προηγούμενες», το 17% βρήκε τον πρώην πρωθυπουργό «ανανεωμένο με νέα πρόταση» και το 1% απάντησε «Δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Σε μέτρηση της MARC, θετικές είναι οι κρίσεις σε ποσοστό 30,5% στον χώρο της Κεντροαριστεράς, 33% της Αριστεράς και 21,2% στο Κέντρο μετά την ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού το 54,1% των ψηφοφόρων του κόμματος είδε θετικά την παρουσία του στη συμπρωτεύουσα, αλλά το 24,7% είχε αρνητική άποψη και το 30,3% αρνείται να τοποθετηθεί.

