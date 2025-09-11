Φάμελλος για Τσίπρα: «Αδιανόητη» η συζήτηση για νέο κατακερματισμό του χώρου

Βροχή δημοσιογραφικών ερωτημάτων σχετικά με τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, δέχτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ.

Ο κ. Φάμελλος επέμεινε στην κεντρική γραμμή που ακολουθεί όλους τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τις κεντρικές επεξεργασίες του κόμματος, ενώ άσκησε έντονη κριτική προς τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά για τις αρνήσεις και τις καθυστερήσεις στην πρόταση για κοινή συμπόρευση.

«Πάντα σύμφωνος με τις κομματικές επεξεργασίες ο Τσίπρας»

Ο Σωκράτης Φάκελος, ευθύς εξαρχής τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ιστορικό στέλεχος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτήρισε «αδιανόητη» οποιαδήποτε συζήτηση περί περαιτέρω κατακερματισμού του χώρου της Αριστεράς ή περί ανεξαρτητοποίησης του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει και ο ίδιος στο παρελθόν πολλές ενωτικές πρωτοβουλίες του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς και επανέλαβε ότι «γι' αυτό και μου φαίνεται αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για κατακερματισμό του χώρου της Αριστεράς».

«Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τις ομιλίες Τσίπρα και είναι πάντα σε κοινή γραμμή με τις κεντρικές επεξεργασίες του κόμματος και μάλιστα προσθέτουν σε αυτές, όπως και άλλων στελεχών», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αποστροφή από τη χθεσινή του ομιλία περί «προσωπικών στρατηγικών», λανθασμένα ερμηνεύεται ως μομφή κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Απαντώντας στην κριτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει τη συζήτηση για την περίοδο 2015-2019, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «κανείς, ούτε ο Τσίπρας δε φοβόμαστε τη συζήτηση για το 15-19 γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός βγήκαν ισχυρότεροι οικονομικά και γεωπολιτικά απ' ό,τι τον έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Πάντως, ο κ. Φάμελλος παραδέχτηκε ότι η συζήτηση στη συνέντευξη Τύπου περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο θέμα Τσίπρα. «Αντικειμενικό στοιχείο είναι ότι δε συζητάμε για το πρόγραμμα, αλλά για αυτό το ζήτημα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Δεν είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι το πρόγραμμα και χθες έδειξα ποιο πιστεύω ότι είναι το πολιτικό επίδικο για την κοινωνία». Εξήγησε επίσης αργότερα ότι «δε μένω αδιάφορος» για τη συζήτηση που εξελίσσεται γύρω από το ενδεχόμενο ενός κόμματος Τσίπρα.

Μάλιστα απαντώντας στα περί ύπαρξης «χρυσού χορηγού» του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «η κριτική περί χρυσού χορηγού του Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό των καρτέλ. Πολλές φορές η κριτική προέρχεται από τον εαυτό του».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ευθέως για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος είναι έτοιμοι να κάνουν ένα βήμα πίσω και να ενταχθούν σε ένα κόμμα Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι ούτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει τέτοιο σχέδιο.

Κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΡ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος σε σχέση με τη στάση που τηρούν τα άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Όπως είπε, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κοινοβουλευτική συμπόρευση και φόρουμ διαλόγου αφορούσαν κυρίως το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε τη συμπόρευση, ενώ με τη Νέα Αριστερά, ύστερα από πισωγυρίσματα, τελικά κατάφεραν να προχωρήσουν σε κοινές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ξεκαθάρισε πάντως ότι μετά τη ΔΕΘ, αυτή η αναγκαιότητα θα γίνει ακόμη πιο επιτακτική. Κατηγόρησε δε το ΠΑΣΟΚ ότι η άρνησή του αντιβαίνει στο κοινωνικό αίτημα προς τα κόμματα της κεντροαριστεράς «να τα βρούν», ώστε να αποτελέσουν μια ρεαλιστική επιλογή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας το πρόγραμμα «Προοδευτική Ελλάδα» που παρουσίασε ο κ. Φάμελλος στη χθεσινή του ομιλία, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του είναι ανοιχτό στη συζήτηση επί των προτάσεων. «Δε λέμε "αυτό είναι, πάρτε το στο 100%", αλλά έχουμε συνολικό πρόγραμμα».

Πάντως, σε σχέση ειδικά με τη ΝΕΑΡ, αλλά και τους ανεξάρτητους που έφυγαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, είπε περισσότερες από μία φορές, ότι μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη, έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στις διασπάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη μέρα της προεδρίας του έχει απευθύνει πρόταση συμπόρευσης στους πρώην συντρόφους του, αλλά αναγνώρισε ότι «η αξιοπιστία μπορεί να χαθεί μέσα σε ένα λεπτό, αλλά δεν μαζεύεται τόσο εύκολα».

Έμφαση στην «Προοδευτική Ελλάδα»

Ανάμεσα στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν για τις πολιτικές εξελίξεις στην κεντροαριστερά, ο Σωκράτης Φάμελλος μπόρεσε να προβάλλει και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του νερού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κομματικά ΜΜΕ, τις περιβαλλοντικές πολιτικές, το ζήτημα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης ή στη Σίνδο. Μεγάλη συζήτηση έγινε επίσης στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων κρίσιμων υποδομών, με τον Σωκράτη Φάμελλο να τονίζει ότι εντός του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ μπορούν να ασκηθούν δημόσιες πολιτικές ακόμη και από ιδιωτικοποιημένες υποδομές αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, ενώ επεσήμανε την ανάγκη κρατικών ελέγχων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή του Δημοσίου, εάν παραβιάζονται οι όροι των συμβάσεων, όπως για παράδειγμα στα τρένα.

Μεγάλη σημασία έδωσε επίσης στο θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού, η οποία εκτίμησε ότι είναι στα σχέδια της κυβέρνησης παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, ενώ κατήγγειλε ότι ακόμη και δυο χρόνια μετά τον Daniel, υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας που δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις, ενώ πυρόπληκτοι ζουν ακόμη σε κοντέινερς.

Εθνικά: Έχουμε κάνει πολύ σοβαρά διπλωματικά λάθη

Αναφερόμενος στα εθνικά ζητήματα και ιδιαίτερα στις εξελίξεις με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, τόνισε ότι «τα ενεργειακά συνδέονται με τα εθνικά θέματα. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρά διπλωματικά λάθη εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο με την ακραία ασυνεννοησία με την Κύπρο».

«Ενώ υπάρχουν καμπανάκια για την κρισιμότητα του θέματος, από τη μια πλευρά ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει βέβαιος ότι το έργο θα επανεκκινήσει και τις επόμενες μέρες μαθαίνουμε από τον Κύπριο πρόεδρο ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και να αφήνει και υπόνοιες για σκάνδαλο», τόνισε ο κ. Φάμελλος και κατέληξε:

«Απαιτείται μια σοβαρή ενεργητική πολυπαραγοντική πολιτική με σοβαρότητα. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερές γραμμές και όχι να ακολουθεί εξελίξεις που δημιουργούν άλλες χώρες».

