Η διπλή αποστολή του Φάμελλου στη ΔΕΘ και η βαριά μεταβλητή του Τσίπρα

Η φετινή ΔΕΘ θα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες κι αυτό επειδή η ηγεσία του κόμματος θα κληθεί να φέρει εις πέρας δύο δύσκολες αποστολές, οι οποίες όμως είναι θεμελιώδους σημασίας για την επόμενη μέρα του κόμματος.

Η πρώτη αποστολή είναι η ανάγκη να βγει από το πολιτικό αδιέξοδο των τελευταίων μηνών και να αυτοπροβληθεί ως κυβερνητική επιλογή.

Η δεύτερη αποστολή είναι πολύ δυσκολότερη και αφορά τον χειρισμό της απρόβλεπτης μεταβλητής που ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας.

Ανάγκη για πολιτική πρόταση

Στη φετινή ΔΕΘ έρχεται ακριβώς έναν χρόνο μετά την ανάληψη της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Σωκράτη Φάμελλο και το τέλος της «κασσελακικής» περιπέτειας του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος λοιπόν θα κληθεί μεταξύ των άλλων να κάνει έναν πολιτικό απολογισμό αυτού του πρώτου έτους της προεδρίας του, κατά το οποίο κλήθηκε να «σώσει» από την κατάρρευση ένα κόμμα που όδευε προς την εξαΰλωσή του, καθώς κουβαλούσε πλέον δύο διασπάσεις και ένα εσωτερικό κομματικό σκηνικό έτοιμο εκραγεί λόγω των όσων είχαν προηγηθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πλέον το βλέμμα του στραμμένο στις εθνικές εκλογές γνωρίζει ότι στη φετινή ΔΕΘ θα πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι η περίοδος της εσωστρέφειας έχει τεθεί οριστικά στο παρελθόν και ότι έχει τη δύναμη να αυτοπροβληθεί ως η «πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση», όπως έλεγαν τα στελέχη του μέχρι πριν λίγους μήνες.

Να αντιπαρατεθεί δηλαδή στην κυβέρνηση με πολιτικά επιχειρήματα, τα οποία θα μπορέσουν να πείσουν τους πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ακόμη κυβερνητική επιλογή και όχι απλώς ένα κόμμα που έχει επιστρέψει στον ρόλο του κόμματος διαμαρτυρίας.

Για τον λόγο αυτόν, ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων τα οποία θα προτείνει και θα δώσουν το στίγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανασυγκροτηθεί και παράγει πλέον πολιτική. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να «χτίσει» αυτή την εικόνα ήδη από τις εβδομάδες που προηγούνται της ΔΕΘ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται άλλωστε οι αλλεπάλληλες συναντήσεις με κοινωνικούς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς που πραγματοποιεί και θα συνεχίζει να πραγματοποιεί ο Σωκράτης Φάμελλος. Παράλληλα προγραμματίζονται επίσης περιοδείες σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό, όπως λένε πηγές του κόμματος, να αποδειχτεί στην πράξη η δέσμευση πώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αφουγκράζεται, θα ακούει και θα συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

Στη ΔΕΘ, μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος, τόσο στην ομιλία του, όσο και στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, θα κάνει αναφορές στα θέματα της ακρίβειας, της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους ΔΥ, και την επαναφορά της 13ης σύνταξης και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους. Η Κουμουνδούρου δείχνει να επενδύει αρκετά στις συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών. Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος θα τηρήσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του και τα εθνικά θέματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει δηλαδή με κάθε τρόπο να δείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση απέναντι στη ΝΔ και φυσικά στον βασικό πολιτικό του ανταγωνιστή που είναι το ΠΑΣΟΚ.

Ο παράγοντας Τσίπρας

Η Κουμουνδούρου, παρά τις έντονες φήμες ότι ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζει το δικό του κόμμα, είναι υποχρεωμένη να δείχνει ψύχραιμη και να εκφράζει την εμπιστοσύνη της για την ενότητα του κόμματος.

Όμως οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα που κρατάνε «ολοζώντανες» τις πιθανότητες να προχωρήσει στον σχηματισμό ενός νέου φορέα, δημιουργούν πονοκέφαλο στην Κουμουνδούρου, αλλά και πρακτικά προβλήματα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν στελέχη που παρουσιάζουν σημαντική μείωση στην επιτέλεση του κομματικού τους ρόλου, καθώς βρίσκονται σε φάση «αναμονής» για το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος γνωρίζει ότι παρά τις όποιες προσπάθειες να πολιτικοποιήσει την παρουσία του στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου θα «βομβαρδιστεί» από ερωτήσεις που θα έχουν να κάνουν με το θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, θα έχει προηγηθεί, λίγες ημέρες νωρίτερα, η πολυαναμενόμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να έχει ειδικό βάρος σε επίπεδο περιεχομένου.

Μπορεί λοιπόν ο κ. Φάμελλος να επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους και προς όλους τους εμπλεκόμενους, του Αλέξη Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, ότι «είναι βουλευτής του κόμματος και πολιτικό κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ», όμως στην πραγματικότητα, η παρατεταμένη φημολογία περί κόμματος Τσίπρα δημιουργεί τώρα φήμες ακόμη και για διάσπαση, όπως είπε για παράδειγμα την Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Κι αν ο Σωκράτης Φάμελλος καταφέρει να φέρει εις πέρας την πρώτη αποστολή κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, η δεύτερη θα είναι ακόμη δυσκολότερη.

