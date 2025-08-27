Ανδρουλάκης: Θέμα του ΣΥΡΙΖΑ αν θα τον διασπάσει ο Τσίπρας

Απάντηση με νόημα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τα τελευταία σενάρια

Newsbomb

Ανδρουλάκης: Θέμα του ΣΥΡΙΖΑ αν θα τον διασπάσει ο Τσίπρας
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατά τη σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα σενάρια που διακινούνται γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε με νόημα ότι είναι ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και νέα διάσπαση.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ

16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ποτσέκο: «Να βάλουμε sniper για τον Γιάννη»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κήρυξη διαγωνισμού για εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου - Το πρώτο έργο του κοινού ταμείου με τις ΗΠΑ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένη τουρίστρια επιτέθηκε σε 16χρονη

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 22χρονος influencer παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού ενώ πετούσε drone σε καταρράκτες - Δείτε βίντεο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση επτά ανηλίκων σε 17χρονο - Του άρπαξαν χρυσή αλυσίδα

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Μ. Βρετανία - Λιθουανία 70-94: Πρεμιέρα με περίπατο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρεπουμπλικανή υποψήφια έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο: «Υπάρχει μόνο ο Θεός του Ισραήλ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εξηγούν πώς συνέβη το θαύμα του Χριστού με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός - «Τρέλα» με Μπακασέτα και Σιώπη

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της πόλης της Γάζας - «Επικίνδυνο σχέδιο», λένε ανθρωπιστικοί φορείς

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Νίκολιτς: «Να μην δώσουμε δώρα στον αντίπαλο»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: «Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Παπανικολάου: «Να φέρουμε το ταλέντο στο παρκέ»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γαλλία: Όλα τα βλέμματα στην 8η Σεπτεμβρίου - Νέα έκκληση για να αποφευχθεί το χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Θορικού για απομάκρυνση προς Λαύριο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» 

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: «Έσπασαν τις πόρτες στα κελιά με μπράβους και μας έβγαλαν έξω» - Τι καταγγέλλει ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 48χρονος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ