Ανδρουλάκης: Θέμα του ΣΥΡΙΖΑ αν θα τον διασπάσει ο Τσίπρας

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατά τη σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα σενάρια που διακινούνται γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε με νόημα ότι είναι ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και νέα διάσπαση.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».

