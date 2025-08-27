Με το βλέμμα στις εκλογές ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Υπάρχει άλλη επιλογή

Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, ωστόσο όπως φαίνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης πηγαίνει στη ΔΕΘ με εκλογικό, κυβερνητικό αφήγημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επικεντρωθεί, όπως άλλωστε είπε ο ίδιος, στην προσπάθεια να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η ΔΕΘ είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή».

Αποκάλυψε μάλιστα το πολιτικό πρόταγμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να πείσει τους πολίτες ότι «δεν είναι ουτοπία, να έχει καλή δημόσια υγεία που θα υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι ουτοπία, να έχει ισχυρή δημόσια παιδεία για το παιδί του, σε μια χώρα που έχει τεράστια δημογραφικά ζητήματα και πολύ υψηλό κόστος ζωής για μια οικογένεια. Δεν είναι ουτοπία μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική προκειμένου να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια που είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους Έλληνες. Δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση - ένα σύστημα εξουσίας-, που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους».

«Στη ΔΕΘ θα προτείνουμε μέτρα, που θα κάνουν τη δημοκρατία μας πιο ποιοτική και δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους νταβατζήδες της πολιτικής και να κλέβουν και να μην πληρώνουν»

ανέφερε.

Σκληρή κριτική για οικονομία, σκάνδαλα και εθνικά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη: «Πρωθυπουργού:«Τι έταξε ο κ. Μητσοτάκης το 2019; Μια καλύτερη ζωή. Ζουν καλύτερη ζωή οι πολίτες με την ακρίβεια, με αυτήν την κατάσταση της δημόσιας υγείας και περιστατικά όπως εκείνος την Αίγινα, με την κατάσταση της δημόσιας παιδείας, με τη δημογραφική και περιφερειακή κατάρρευση της χώρας; Στα εθνικά θέματα, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, πού τα πήγαν καλύτερα;»

Στάθηκε με έμφαση στα εθνικά θέματα και στο κυβερνητικό αφήγημα «ήρεμα νερά-απομονωμένη Τουρκία» και υπογράμμισε: «Ποια είναι η απομονωμένη Τουρκία; Αυτή που ετοιμάζεται να τα βρει με τον Χαφτάρ, ενώ τα έχει ήδη βρει με τη Δυτική Λιβύη και έχει υπογράψει παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο;»

Ενώ επιπλέον σημείωσε ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την ελληνική ρητορική περί “ήρεμων νερών” καθώς «το αφήγημα αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη και να πει: “αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, γιατί με αποκλείετε από τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα;” Με αποτέλεσμα να έχει άμεση εμπλοκή μέσω ιδιωτικών τουρκικών εξοπλιστικών εταιρειών στα μεγάλα προγράμματα, που πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος μας».

Μιλώντας για τα σκάνδαλα, έκανε λόγο για κυβερνητικό μοτίβο συγκάλυψης και προστασίας των υπουργών από την έρευνα της δικαιοσύνης.

«Ο χαρακτηρισμός γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ήρθε μια δικογραφία, μόνο με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που η ίδια η δικογραφία μιλά ότι λειτουργεί στα πρότυπα της εγκληματικής οργάνωσης. Και αντί ο Πρωθυπουργός να επιτρέψει να διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη τις ευθύνες των υπουργών του, έστησε ένα παραθεσμικό, σκοτεινό παιχνίδι στη Βουλή. Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση να στείλει τη μισή κοινοβουλευτική του ομάδα στο σπίτι της γιατί φοβάται πως θα ψηφίσει, την άλλη μισή ομάδα να ψηφίσει επιστολικά και να είναι το κυβερνών κόμμα με παρόντες στην Ολομέλεια επτά βουλευτές συν τον προεδρεύοντα. Αυτό συνιστά έναν Πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα όριο. Όπως είναι πρωταγωνιστής των υποκλοπών, έτσι είναι πρωταγωνιστής της συγκάλυψης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη σύμβαση της τηλεδιοίκησης “717”».

