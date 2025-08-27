Παύλος Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» - ΤΙ είπε για συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «έχει απαντήσει ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός πολλές φορές και στην πιο πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, είναι μία σαφής απάντηση και εγώ δεν έχω να αλλάξω κάτι σε αυτήν». Συμπλήρωσε, δε, ότι «όπως είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη της δεύτερης 4ετίας δείχνει ανθεκτικότητα και σαφέστατη υπεροχή έναντι των αντιπάλων της, έτσι είναι δεδομένο πως υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση να καλύψουμε ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό δε σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχουμε κάνει και σημαντικά πράγματα, όπως ότι έχουμε δώσει δουλειά σε 500.000 συμπολίτες μας», είπε μιλώντας στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1fm.

Τι ανέφερε για την ακρίβεια

Σε ερώτηση για το πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε μεταξύ άλλων ότι «στην Ελλάδα ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30% επί κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώρα που σωρευτικά ο πληθωρισμός, ήτοι η αύξηση των τιμών, έφθασε στο 17%. Η χώρα μας έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο τρόπο μία διεθνή μάστιγα που είναι η ακρίβεια. Έχουμε αυξήσει τα κρατικά έσοδα χωρίς υπερφορολόγηση. Τα παραπάνω έσοδα του κράτους σε ποσοστό πάνω από το 80% προέρχονται από τρεις πηγές: τη μείωση της ανεργίας, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά ούτε μηδενίζουμε και ισοπεδώνουμε. Η ελληνική οικονομία αρχίζει να ανεβαίνει και να αποδίδει».

Κάνουν το άσπρο - μαύρο για τον Τσίπρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Σε ό,τι αφορά σε πιθανή επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «έχω εκπλαγεί από την προσπάθεια κάποιων ΜΜΕ να κάνουν το μαύρο άσπρο για τον κ. Τσίπρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κατά καιρούς απευθύνει πολύ σκληρή κριτική εναντίον της κυβέρνησης και εμού του ιδίου προσωπικά. Εγώ είπα ότι ο κ. Τσίπρας με την πολιτική του δεν έχει λείψει στον ελεύθερο επαγγελματία, ούτε στα χαμηλότερα εισοδήματα, ούτε στους νέους, που έφυγαν από τη χώρα, δεν έλειψε ούτε στους δημοσίους υπαλλήλους. Ποιοι ήταν οι μόνοι που τον ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ του; Αυτοί, που ευεργετήθηκαν, οι έγκλειστοι στις φυλακές. Είναι ψέμα αυτό; Η αλήθεια δεν είναι τοξική. Το τι θα κάνει ή όχι ο κ. Τσίπρας θα το επιλέξει ο ίδιος. Θεωρώ ότι η δήλωσή του ότι του έχει λείψει η ενεργός πολιτική αφ ης στιγμής είναι βουλευτής είναι βαθύτατα προσβλητική για την κοινοβουλευτική δημοκρατία μας. Το ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας θα το επιλέξουν οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων. Εάν θα μας επιλέξουν οι πολίτες, εξαρτάται από την επιτυχία των δικών μας πολιτικών. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί και έχει κριθεί από τους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα. Ποιος θα πρέπει να εκπροσωπεί τη χώρα στις Συνόδους Κορυφής, ή ποιος θα πρέπει να συναντάται με τον πρόεδρο της Τουρκίας».

Περί συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ

Τέλος, σε ερώτηση για το κατά πόσον μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στην Ελλάδα δεν πρέπει να απεμπολήσουμε την πολιτική σταθερότητα. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία που απειλείται από μία πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Είναι σαφές ότι εμείς ζητάμε την αυτοδυναμία. Ακριβώς την ίδια συζήτηση, ήτοι ότι η ΝΔ βρίσκεται μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας, κάναμε και το 2023. Από τη στιγμή, που το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ψηφίζει παρών για να παραπεμφθούν κυβερνητικοί βουλευτές για εσχάτη προδοσία και συνυπογράφει μαζί με την κ. Κωνσταντοπούλου, πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε;».

