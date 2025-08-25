Πολιτική κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα: «Η αλήθεια δεν είναι ποτέ τοξική», λέει η κυβέρνηση
Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι «ο Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε δριμεία ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για χυδαιότητα και τοξικότητα, ενώ στη συνέχεια πηγές από την κυβέρνηση σχολίασαν ότι η αλήθεια δεν είναι ποτέ τοξική.
Συγκεκριμένα από τις κυβερνητικές πηγές αναφέρεται:
«Από πότε η αλήθεια είναι "τοξική" ή "χυδαία", ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται "τοξικότητα" και "χυδαιότητα" ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", των απειλών "θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη" και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:
«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης.
Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.
Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:
1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης
2. Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.
Τι ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική με νέο κόμμα.
Στο ερώτημα δηλαδή αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει λείψει και πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».
Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης - με αφορμή το «μου λείπει η ενεργός πολιτική» που είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» διερωτήθηκε: «Τι σημαίνει μου λείπει η ενεργός πολιτική; Ο κ. Τσίπρας είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει δώσει μια ομιλία στη Βουλή», για να προσθέσει: «Αν θέλει, πάντως, να επιστρέψει, ας επιστρέψει. Δημοκρατία έχουμε».