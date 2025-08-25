Πολιτική κόντρα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα: «Η αλήθεια δεν είναι ποτέ τοξική», λέει η κυβέρνηση

Πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι «ο Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε δριμεία ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για χυδαιότητα και τοξικότητα, ενώ στη συνέχεια πηγές από την κυβέρνηση σχολίασαν ότι η αλήθεια δεν είναι ποτέ τοξική.

Συγκεκριμένα από τις κυβερνητικές πηγές αναφέρεται:

«Από πότε η αλήθεια είναι "τοξική" ή "χυδαία", ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς; Σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται "τοξικότητα" και "χυδαιότητα" ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", των απειλών "θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη" και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης.

Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση:

1.⁠ ⁠Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης

2.⁠ ⁠Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.

Τι ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική με νέο κόμμα.

Στο ερώτημα δηλαδή αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει λείψει και πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης - με αφορμή το «μου λείπει η ενεργός πολιτική» που είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» διερωτήθηκε: «Τι σημαίνει μου λείπει η ενεργός πολιτική; Ο κ. Τσίπρας είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει δώσει μια ομιλία στη Βουλή», για να προσθέσει: «Αν θέλει, πάντως, να επιστρέψει, ας επιστρέψει. Δημοκρατία έχουμε».