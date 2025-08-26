Σε θέση μάχης η κυβέρνηση για τον Τσίπρα - Πώς απαντά ο ίδιος στα περί «βαρυποινιτών και βιαστών»

Εκτός πολιτικών ορίων δείχνει να θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ερωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού και για το ενδεχόμενο επιστροφής του σε πιο ενεργό πολιτικό ρόλο.



Ο κ. Μαρινάκης είπε μεν ότι «αν θέλει να επιστρέψει, ας επιστρέψει», όμως το σχόλιό του ότι «ο κ. Τσίπρας έχει λείψει στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.



Αρχικά αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τονίζοντας σε ανακοίνωση ότι η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου « δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης».



«Την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με την πλάτη στον τοίχο για τα σκάνδαλα διαφθοράς, την ώρα που όλη η χώρα συζητάει για τη διαφθορά και την σήψη του επιτελικού κράτους, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει με κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό τους υπουργούς του από το να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.



Μέσω πηγών πάντως το Μαξίμου αναρωτήθηκε απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ «από πότε η αλήθεια είναι "τοξική" ή "χυδαία", ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς;».



Πώς απάντησε ο Τσίπρας



Πάντως, έμμεση απάντηση έδωσε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς όμως να προχωρά σε κάποια ρητή δήλωση.



Άλλωστε, πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι τέσσερις ημέρες μετά τη συνέντευξη στη Le Monde, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τη σημερινή ημέρα που υπήρξε και η συγκεκριμένη αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, για να προωθήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «κάρτα» με τα κυριότερα σημεία της κριτικής που άσκησε κατά τη συνέντευξη, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Το μήνυμα που εκπέμπει ο πρώην πρωθυπουργός είναι σαφές. Δείχνει ότι η επιλογή του είναι να απαντά στα «χτυπήματα» που ο ίδιος θεωρεί τοξικά, με κατ' εξοχήν πολιτικό λόγο και να μην εμπλέκεται σε «κοκορομαχίες».



Είναι ασφαλής η ερμηνεία ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να δείξει ότι ο ίδιος μπορεί να εκφράσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σε δεύτερο χρόνο, επιθυμεί να αναδείξει και σπασμωδικές κυβερνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό του.



Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας δηλώσεις όπως αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου, φαίνεται πως καταλήγει στο συμπέρασμα πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ανησυχία ή και πανικό το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε πιο κεντρικό πολιτικό ρόλο. Βέβαια, το κατά πόσον αυτό το συμπέρασμα «ανοίγει περισσότερο την όρεξη» στον πρώην πρωθυπουργό είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα μπορέσει να το δείξει.

