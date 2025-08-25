Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά

Ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά

Ούτε διακοπές δεν καταφέραμε να κάνουμε φέτος με την πολιτική επικαιρότητα. Άνω κάτω τους έκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κεντροαριστερά ο Τσίπρας με τη συνέντευξη στη Le Monde... Αφήστε που η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη δυο μέρες πριν από την ΔΕΘ θα μονοπωλήσει την ειδησεογραφία. Πάντως δεξιός δεν βγήκε κανείς να του απαντήσει. Μόνο ο Τσακαλώτος έσπευσε πρώτος να τον χτυπήσει και χωρίς την αστική ευγένεια που υποτίθεται ότι τον διακρίνει... Αν δεν κάνω λάθος ο Ευκλείδης αριστερός δεν ήταν; Και υπουργός του Τσίπρα...

Ο πρόεδρος Νίκος πάντως και ο πρόεδρος Σωκράτης μια χαρά αντιπολίτευση έκαναν από το twitter χωρίς να χαλάσουν καθόλου τις διακοπές τους. Κατακεραύνωσαν την κυβέρνηση από τις παραλίες όπου παραθέριζαν. Όταν ολοκλήρωσαν, πέρασαν και μια βόλτα από τα καμένα για τις απαραίτητες δηλώσεις on camera...

Οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο

Στη ΝΔ εκτός από τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου στο Facebook τα οποία έχουν ανάψει πολιτικές φωτιές, έχουν ανάψει φωτιές και τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου για το κλιμακωτό μπόνους. Μέχρι τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ηχηρή διάψευση επ' αυτού.

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε»

«Πρόεδρε δώσε την 13η σύνταξη να σωθούμε». Αυτό είναι το σύνθημα που δονεί την Ηρώδου Αττικού 19. Όλα τα στελέχη εισηγούνται στο Μέγαρο Μαξίμου να προχωρήσει σε γενναίες παροχές από την ΔΕΘ για να γυρίσει το... ματσάκι. Με 1,5 δισ. το 2025 κι άλλο 1 δισ το 2026 πόσα γκολ να βάλεις;

Έρχονται εκπλήξεις

Όσοι πιστεύουν ότι η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ «έπεσε» επικοινωνιακά και ουσιαστικά μάλλον θα χρειαστεί σύντομα να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Ο Σεπτέμβρης κρύβει εκπλήξεις με νέα πρόσωπα στο επίκεντρο αλλά και νέα στοιχεία για πρόσωπα που έχουν απασχολήσει.

Κυνηγούν την… μαρίδα

Πάντως η άλλη εισαγγελία που ασχολείται με τις ανακτήσεις των κλεμμένων δείχνει να κινείται στη γραμμή Σαλάτα και να κυνηγά τα φραγκοδίφραγκα και τη μαρίδα αντί να ασχολείται με καρχαρίες. Γιατί όταν βλέπει κάποιος πως ασχολούνται με επιδοτήσεις πέντε και επτά χιλιάδων το χρόνο τι άλλο μπορεί να υποθέσει. Φαίνεται ότι τα μπουμπούκια του ΟΠΕΚΕΠΕ που μένουν ακόμα στη θέση τους έχουν φροντίσει να αποπροσανατολίσουν τα πράγματα και να στρέψουν τις έρευνες και τις κινήσεις σε ελέγχους που έχουν κάνει και είναι για γέλια και κυρίως αφορούν μικροκομπίνες από ανθρώπους που δεν ήταν στα κυκλώματα δεν ετύγχαναν προστασίας.

Κρατείστε τα όλα αυτά γιατί έχω την εντύπωση ότι το φιάσκο της προσπάθειας ανάκτησης θα μας απασχολήσει σύντομα. Γιατί αν θυμάστε όταν πρωτοακουγόταν το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι έλεγαν για μια υπόθεση 400.000 ευρώ και αποδείχτηκε ότι ήταν πολλών εκατομμυρίων.

Γαργάρα

Κλείνουμε για σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφερόμενοι στην υπόθεση Μαγειρία-Σεμερτζίδουόπ ου έλεγε ο Μαγειρίας ότι του είχαν γίνει πολλοί έλεγχοι και δεν είχαν βρει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι ο έλεγχος του 2018 βρήκε τέρατα αλλά ο διορισμένος επί ΣΥΡΙΖΑ Καπρέλης τον κρατούσε στο συρτάρι του και την υπόθεση την έστειλε το 2020 ο Βάρρας στα δικαστήρια.

Όμως από ότι φαίνεται έγινε γαργάρα όπως είχε συμβεί με τις υποθέσεις Χλύκα-Καλφούντζου που όμως τελικά πιάστηκαν στο δόκανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρωτοδίκως εισέπραξαν καταδίκες. Αλήθεια αυτά έχουν απασχολήσει την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης ή δεν τρέχει τίποτα; Σημειωτέον ότι η Αρχή ξεπλύματος διερευνά τον Μαγειρία και για άλλα πολύ πιο σοβαρά ανδραγαθήματα … αρχαίου κάλους.

Τα ζόρια της Intracom Telecom

Κατά τα λοιπά στην Intracom Telecom τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Και πως να είναι ευχάριστα όταν το προσωπικό δεν πληρώνεται στην ώρα του καθώς το ταμείο της εταιρίας είναι στο κόκκινο. Από την άλλη πλευρά η εταιρία έχει ανακοινώσει επέν δυση ύψους 45 εκατ. ευρώ (θα λάβει επιδότηση 19,3 εκατ. από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης), για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Κοζάνη. Και το ερώτημα είναι που βρίσκεται η συγκεκριμένη επένδυση δεδομένου ότι δεν μπορεί από τη μια να υπάρχουν καθυστερήσεις στην πληρωμή μισθών και από την άλλη να ανακοινώνονται επενδύσεις για ίδια συμμετοχή.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 ο ορκωτός αναφέρει ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν διενήργησε εκτίμηση της ενδεχόμενης απομείωσης του κόστους επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες ύψους ευρώ 3,96 εκατ. και ότι στους λογαριασμούς «Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» της Εταιρείας περιλαμβάνονται απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη ύψους ευρώ 26,2 εκατ. για τις οποίες «δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για την αξιολόγηση του ακριβούς χρόνου ανάκτησης τους». Κοινώς τα 26.2 εκ ευρώ βρίσκονται στον … αέρα.

Το 2023 η εταιρία είχε 159 εκ ευρώ τζίρο και ζημίες 3,1 εκ ευρώ και υποχρεώσεις 120 εκ ευρώ. Για τους λόγους καθυστερήσεων μισθών δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση παρ ότι οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει και σε κινητοποιήσεις.

Μια ακόμα μείωση επιτοκίων

Καλά φαίνεται να είναι τα νέα από το μέτωπο των παρεμβατικών επιτοκίων καθώς η FED η οποία πιέζεται αφόρητα από τον Τραμπ θα προχωρήσει σε μείωσή τους τον ερχόμενο μήνα κατά 25 μονάδες βάσης. Στην Ευρώπη μπορεί να μην υπάρχει πολιτική πίεση αλλά φαίνεται ότι αυτό θα είναι και μια ακόμα αφορμή για μια ακόμα μείωση επιτοκίων κατά επίσης 25 μονάδες βάσης. Η Ευρώπη βέβαια συνεχίζει να έχει χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ αλλά και έχει το ζήτημα της σκλήρυνσης του Ευρώ καθώς όσα προβλήματα και αν υπάρχουν οι επενδυτές βλέπουν την κατάσταση πιο καθαρή σε σχέση με τις ΗΠΑ όπου δεν ξέρουν στην κυριολεξία τι μπορεί να τους ξημερώσει. Πάντως η μείωση των επιτοκίων δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική επίδραση στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες κινούνται σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης καλύτερα από τις εκτιμήσεις και ουσιαστικά ότι χάνουν από τα παλιά δάνεια το κερδίζουν από τα νέα αλλά και από άλλες εργασίες και προμήθειες οι οποίες είναι επικερδείς.

Η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ

Τουλάχιστον περίεργη είναι η κατάσταση με την υπόθεση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext. Βλέπουμε διάφορες κινήσεις από funds που αν μη τι άλλο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνουν να παίζεται το παιγνίδι της γάτας με το ποντίκι. Γιατί έχει ενδιαφέρον για παράδειγμα όταν ένα fundαγοράζει σε τιμές δημόσιας πρότασης ή πολύ κοντά σε αυτές ειδικά όταν η δημόσια πρόταση δεν είναι σε μετρητά. Γιατί όπως και να το κάνουμε άλλο είναι το μετρητό όπου μπορείς σίγουρα να βγάλεις τη διαφορά και άλλο οι μετοχές όπου έχουν ένα ρίσκο λόγω της ανταλλαγής αλλά και του χρόνου που μεσολαβεί. Βέβαια υπάρχει και το arbitrage στο οποίο ειδικεύονται τα μεγάλα funds. Ανεξάρτητα όλων αυτών είναι προφανές ότι η πρόταση του Euronext έφερε στο προσκήνιο τη μετοχή της εταιρίας κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η διοίκηση Κοντόπουλου από μόνη της. Τώρα αν κάποιοι αγοράζουν γιατί προσμένουν βελτίωση τιμής ή αν ποντάρουν ή ξέρουν ότι θα προκύψει λευκός ιππότης θα φανεί στο χειροκρότημα. Γεγονός είναι πάντως ότι η πολιτική βούληση και απόφαση είναι να περάσει το ελληνικό χρηματιστήριο στην ομπρέλα του Euronext το οποίο ήδη αριθμεί αρκετά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου στο μέλλον.

Απλά εξαφανίζονται

Ακούμε ότι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν πάει σε άλλη διάσταση την επιβολή κυρώσεων ή μάλλον τη μη επιβολή. Για την ακρίβεια ακούμε για υποθέσεις που εξαφανίζονται και δεν φτάνουν στον προορισμό τους. επειδή το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό το διερευνούμε επισταμένως και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες ονόματα και διευθύνσεις.

Τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν με τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Ενώ ο τουρισμός τρέχει με υψηλούς ρυθμούς και οι αφίξεις στην Ελλάδα επίσης ο τζίρος του ομίλου το 2024 όπως ήταν λογικό αυξήθηκε κατά 19% ενώ την ίδια στιγμή τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 10%.Βέβαια τα 42,5 εκ ευρώ καθαρά δεν τα λες και λίγα με ένα τζίρο 473 εκ ευρώ καθώς εταιρίες λιανικής με τέτοια περιθώρια δύσκολα βρίσκεις ενώ μην ξεχνάμε και τη σχεδόν μονοπωλιακή παρουσία των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Και βέβαια κάποιος κοιτώντας τις οικονομικές καταστάσεις δεν μπορεί να μην εντοπίσει την εκτίναξη των γενικών εξόδων και των αποσβέσεων το 2024.

Και τα γενικά έξοδα δείχνουν προμήθειες και royalties 13 εκ ευρώ τα οποία θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε πως προέκυψαν έτσι ξαφνικά μειώνοντας τον εν Ελλάδι φορολογητέο κέρδος. Όπως επίσης και στις αποσβέσεις είχαμε αλλαγές και στις χρόνο ωφέλιμων ζωών και των ποσοστών. Όλα αυτά βέβαια η Deloitte που κάνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων τα βρήκε πολύ ωραία και δεν θεώρησε ότι πρέπει να αναλυθούν και πολύ ανεξάρτητα των επιδράσεων που έχουν στα καθαρά κέρδη. Είναι όμως ενδιαφέρον το γεγονός Πρόεδρος της εταιρίας είναι ο Μιχάλης Χατζηπαύλου ένας άνθρωπος που επί χρόνια ήταν η κεφαλή της Deloitte στην Ελλάδα στην οποία σήμερα είναι κορυφαίο στέλεχος στενό συγγενικό του πρόσωπο(για την ακρίβεια είναι γιος του) και κατά σύμπτωση τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων τον έχει αναλάβει η Deloitte. Κατά τα λοιπά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα conflict of interest. Όμως υπάρχει δεν υπάρχει δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με τα όσα συμβαίνουν σε θυγατρικές πολυεθνικών στην Ελλάδα που έχουν μάλιστα και μονοπωλιακή θέση εκ της φύσης της δραστηριότητας.

Αρνητικός λογαριασμός

Ο λογαριασμός δεν ήταν ο αναμενόμενος από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE που είχαμε την περασμένη Παρασκευή.

Στον δείκτη Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης) της FTSE Russell προστέθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προστέθηκε στον δείκτη Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης)και στον Micro Cap (μικρής κεφαλαιοποίησης) προστέθηκε η μετοχή της Πετρόπουλος. Από τοMicro Cap ε ίχαμε αρκετές διαγραφές και συγκεκριμένα των: Alter Ego Media, Alumil, AustriaCard, Avax, Μπλε Κέδρος, Dimand, Ευρώπη Holdings, Lavopharm, No val Property, Profile, Trade E states. Ουσιαστικά αν δει κάποιος το αποτέλεσμα καταλήγει σε αρνητικό λογαριασμό.

Αναζητούνται οι κότες με τα Χρυσά Αυγά

Επειδή αρχίζουμε και χάνουμε το λογαριασμό βλέποντας ένα μπαράζ διαφημιστικό για τα Χρυσά Αυγά αναρωτιόμαστε αν αυτό σχετίζεται με αναδιάρθρωση ή αν κάποιοι βρήκαν τις κότες που γεννούν τα χρυσά αυγά αγοράζοντας δάνεια και φουσκώνοντας δεδομένα ψάχνοντας τον αποδέκτη του μουτζούρη. Γιατί κοιτάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις του τέλους του 2023 που δημοσιεύτηκαν και με καθυστέρηση βλέπουμε ότι ο ορκωτός γράφει ενδιαφέροντα πράγματα από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

• Δεν επαληθεύτηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €500 χιλ.• Δεν ελέγχθηκε απομείωση επενδυτικών ακινήτων αξίας περίπου €3.210 χιλ.• Δεν έγινε απομείωση απαιτήσεων συνολικού ύψους €8.239 χιλ., αυξάνοντας φαινομενικά τα ίδια κεφάλαια.• Έχουν καταχωρηθεί καταθέσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €677 χιλ. χωρίς έκδοση μετοχών εντός 12 μηνών.

Πέραν τούτων η εταιρία έκλεισε με αρνητική καθαρή θέση 7,1 εκ ευρώ τζίρο 39 εκ ευρώ και ζημίες 1,1 εκ ευρώ με υποχρεώσεις 33 εκ ευρώ. κάπου χάνουμε το λογαριασμό. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει να βρεθεί;