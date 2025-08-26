Σε ρυθμούς ΔΕΘ η πολιτική επικαιρότητα - «Πυρά» Τσουκαλά για τις «παροχές» Μητσοτάκη

Η οικονομία μπαίνει για τα καλά, όπως και κάθε Σεπτέμβρη, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο η έναρξη της φετινής ΔΕΘ.



Η δήλωση του υπ. Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι «με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα ρίξει πολύ κλάμα η αντιπολίτευση», προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος απάντησε ότι «προς το παρόν κλαίνε μόνο στα εξωτερικά ιατρεία. Εκεί κλαίει ο κόσμος, γι’ αυτό ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για κλάματα».



Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, υπενθύμισε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ. «Ποιος έλεγε ψέματα και ποιος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό;» διερωτήθηκε προσθέτοντας: «έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη, σας θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και αποφύγατε να δώσετε απαντήσεις».



Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό «πολιτικοί απατεώνες» που χρησιμοποίησε ο κ. Μαρινάκης για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Όταν η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ως “πολιτικούς απατεώνες”, να κοιτάξει στον καθρέφτη της. Ποιος εξήγγειλε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης; Τελικά τον κατήργησε ή τον εφαρμόζει; Ποιός εξαπάτησε τους συνταξιούχους λέγοντας τους να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά και τελικά έχασαν τα χρήματα τους; Ποιος υποσχόταν μείωση του ιδιωτικού χρέους και αντ’ αυτού έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια; Ποιος κορόιδεψε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα; Ποιος απέκρυψε από το πρόγραμμα του την τεκμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολουμένων; Το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία;»



Κατέδειξε μάλιστα ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ψευδώς ανεβάζει το κόστος του 13ου μισθού: «Πριν δύο μήνες έλεγαν ότι κοστίζει 1,2 δισ., τώρα 1,5 δισ., ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 770 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα ποσά είναι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κοροϊδεύει τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες λέγοντας ψέματα για τα νούμερα».

Παρουσιάζει πρόγραμμα κατοικίας το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ



Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, την επαναφορά του ΕΚΑΣ σε 400.000 οικογένειες, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη ρύθμιση 120 δόσεων για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των συντάξεων ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα ασφάλισης και περισσότερα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα.



Καθώς επίσης και μια σειρά μέτρων «για ένα κράτος με διαφάνεια και αξιοπιστία και όχι ένα κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.



Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν τη συνεχή επιβάρυνση των πολιτών και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας: «Ο μέσος μισθός από το 2020 έως σήμερα αυξήθηκε 28% – από 14.000 σε 18.000 ευρώ – αλλά η φορολογία ανέβηκε 115%, από 710 ευρώ σε 1.585 ευρώ. Διότι με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τα καρτέλ “έχει εξαφανίσει ” το πραγματικό εισόδημα και μετά φορολογεί με τον παλιό συντελεστή, -που δεν είχε προβλέψει την αύξηση-, και παίρνει και φόρους. Άρα φτωχαίνουν οι πολίτες και αυξάνονται οι ανισότητες».

