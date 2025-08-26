Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

Στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν μεγάλο βάρος στα θέματα της οικονομίας και την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο κυρίως για θέματα οικονομικής φύσεως, ενώ χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός έδωσε ο ίδιος μία πρώτη γεύση των παροχών που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όταν στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανέφερε πως θα μοιραστούν στους πολίτες όλα τα πλεονάσματα.

Στη φετινή ΔΕΘ οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια.

«Το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο υποστηρικτικά γίνεται - Το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας».

Αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Την ίδια στιγμή από το Μέγαρο Μαξίμου σχολιάζουν ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί «πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών» είναι μνημείο πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι το ΑΕΠ στη χώρα μας από το 2019 μέχρι το 2024, σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 9,2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε τα ίδια χρόνια, σωρευτικά, δηλαδή, κατά 16,5%. «Δηλαδή παίρνουν ένα νούμερο, στο οποίο έχουν υπολογισθεί οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και το συγκρίνουν ξανά με τον πληθωρισμό. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη ή ασχετοσύνη και αυτό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.

Πάντως ο κ. Μαρινάκης έσπευσε να κλείσει τα σενάρια για 13ο μισθό λέγοντας:

«Κανείς δεν είναι αντίθετος στο να πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παραπάνω χρήματα. Όμως, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Ο 13ος μισθός που λέει η αντιπολίτευση, κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος.

Ας έρθει το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά. Να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους.

Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τέτοιου τύπου πολιτικούς, οι οποίοι από λεφτά που δεν έχουν βρει, τα μοιράζουν στον κόσμο. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, οι πολίτες θα αποφασίζουν για το ποιος φεύγει, για το ποιος έρχεται. Στο ΠΑΣΟΚ ισχύει το ρητό πως το... άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο».

Με το ίδιο σκληρό ύφος απαντούν και στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Υπάρχουν τα «ματωμένα» πλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ με τους τριάντα αυξημένους ή νέους φόρους που επέβαλε και υπάρχει και η υπεραπόδοση της οικονομίας που δημιουργεί κάποια πλεονάσματα των δικών μας ημερών, που δεν είναι από υπερφορολόγηση - Είναι από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της ανεργίας και από την ανάπτυξη της οικονομίας.

Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τη συνήθη αντιπολιτευτική διάθεση. Η ανεργία ήταν στο 18% και τώρα βρίσκεται κάτω από 8% καθώς έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας.

Τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 2019 είναι σημαντικά αυξημένα όπως και οι αφίξεις. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί από 140 δισ. που ήταν το 2019 στα 202 και τα τρία πέμπτα της αύξησης αυτής προέρχεται από τις καταθέσεις των νοικοκυριών.

Στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις με τα POS και τα mydata που έχουν φέρει αποτελέσματα, το ίδιο συμβαίνει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας ώστε να δηλώνονται όλες οι ώρες από τους εργοδότες προς όφελος των εργαζομένων».

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι από την Ηρώδου Αττικού 19 απαντούν και για τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου λέγοντας ότι ισχύει στο ακέραιο αυτό που είχε απαντήσει ο πρωθυπουργός πριν από περίπου έναν μήνα στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, όπως έχει κάνει πολλάκις και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Αυτό που δεν είναι κατανοητό, είναι το άγχος κάποιων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προεξοφλούν μια «μεγάλη πολιτική αλλαγή».

Δεδομένου του γεγονότος ότι είναι τόσο σίγουροι, θα έπρεπε να θέλουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου γιατί η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζουν, θα τα πάει άσχημα, οι ίδιοι θα κερδίσουν τις εκλογές και θα γίνει η μεγάλη πολιτική αλλαγή που θέλουν.

Άρα δεν εξηγείται αυτό το άγχος και αυτές οι ανακοινώσεις, όπως πχ του κ. Ζαχαριάδη, μήπως το 3% γίνει 5% και βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής. Σε κάθε περίπτωση ο μόνος που αποφασίζει είναι ο ελληνικός λαός», είναι το σχόλιο του Μαξίμου.

