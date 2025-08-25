ΔΕΘ 2025: Το μέτρο «έκπληξη» του Μητσοτάκη - Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ για τα νεόδμητα κτήρια

Έπειτα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει κάνει αποδεκτό το αίτημα να επεκταθεί η αναστολή του ΦΠΑ για τα νεόδμητα κτήρια, κάτι που αναμένεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Πρόκειται για μέτρο που ισχύει ήδη αλλά αναμένεται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, ο πρωθυπουργός φέρεται να ανακοινώνει στη ΔΕΘ την επέκταση του μέτρου της κατάργησης του ΦΠΑ για τα νεόδμητα κτήρια για το 2026 και είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί και το 2027, προκειμένου να δοθεί μια ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που ταλανίζει χιλιάδες πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στη διάθεσή του έναν δημοσιονομικό χώρο 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος θα προστεθεί στις ήδη δρομολογημένες και κοστολογημένες αυξήσεις αποδοχών της επόμενης χρονιάς.

Στη φετινή ΔΕΘ οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια.

«Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Συμπλήρωσε πως «Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό πράγμα είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας».

Οπότε, σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα και δεν είναι μόνο το επίδομα που δίνεται για τη γέννηση ενός παιδιού: Είναι το επίδομα που δίνεται σε μία νέα μητέρα, που ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό επί 9 μήνες. Είναι η στήριξη των νέων γονιών με θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το γεγονός ότι πολλές από τις αυξήσεις που δίνουμε έχουν επιπλέον στόχευση στις οικογένειες.

Κατά πληροφορίες, αυτά που συζητούνται ενδελεχώς και αναμένεται να ανακοινωθούν διά στόματος πρωθυπουργού είναι τα εξής:

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Ένα μέτρο που ανοίγει την πόρτα σε ετήσιες αυξήσεις, τις οποίες σήμερα στερούνται 450.000 συνταξιούχοι.

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής από το 9% μέχρι το 22%, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα 15%.

Παράλληλα, συζητείται να αυξηθεί το όριο του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα επιβάλλεται ο ανώτατος συντελεστής. Πιθανόν να φτάσει στις 45.000 ή στις 50.000 ευρώ.

Μείωση του ανώτατου συντελεστή, ίσως στο 42% ή και στο 40%

Μέτρα για οικογένειες με παιδιά

Αναπροσαρμογή στο αφορολόγητο

Ενοίκια

Αλλαγή κλίμακας φορολόγησης ενοικίων. Όλα δείχνουν πως θα οριστεί ενδιάμεσος συντελεστής.

Τεκμήρια

Μείωση της τάξης του 30%

Στόχος η πλήρης κατάργησή τους το 2027

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Επίδομα 250 ευρώ

Σχετικά με το επίδομα των 250 ευρώ που θα αποδίδεται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους, αναμένεται να διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε να είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι.

Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα της ΔΕΘ 2026

Τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Να σημειωθεί πως το όφελος των μέτρων ετησίως θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ και αφορά περίπου 4 εκατ. πολιτών.

Τι μένει εκτός τραπεζιού

Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Κατώτατος μισθός

Σκέψεις για αύξηση από την άνοιξη του 2026

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Σπίτι μου 3

Σκέψεις για νέα κίνητρα προκειμένου να δοθούν στην αγορά δεκάδες κλειστά σπίτια.

