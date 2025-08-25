ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν την ΔΕΘ ως μια ευκαιρία επανεκκίνησης για τη Νέα Δημοκρατία έως μία ευκαιρία να μπορέσει το κόμμα να ανατάξει τις δυνάμεις του και να έρθει ξανά κοντά στην κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση στην κυβέρνηση προσανατολίζονται σε γενναίες φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη αλλά και σε παροχές στους συνταξιούχους που είναι οι δύο βασικές δεξαμενές ψηφοφόρων της γαλάζιας παράταξης.

Η εξίσωση προφανώς δεν είναι εύκολη καθώς τα 1,5 δισ. δεν φτάνουν για να ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα ο φόβος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σε κάθε περίπτωση στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα της 13ης σύνταξης παρά το γεγονός ότι από τους κόλπους της κυβέρνησης κάτι τέτοιο διαψεύδεται προς το παρόν.

Εκτός από τα οικονομικά ζητήματα στην ατζέντα της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν βεβαίως και πολιτικά θέματα, αφού πρωθυπουργός σίγουρα θα ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους για τις προθέσεις του επί της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τελευταίο διάστημα ακούει τις εισηγήσεις στενών συνεργατών του για αλλαγή τόσο στο όριο εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%, όσο και για το κλιμακωτό μπόνους.

Να εξαρτάται δηλαδή από την διαφορά που θα έχει το πρώτο από το δεύτερο κόμμα, όπως εγκαίρως σας είχε ενημερώσει το newsbomb με σχετικό ρεπορτάζ προ ημερών. Ο πρωθυπουργός πάντως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα υιοθετήσει αυτές τις εισηγήσεις καθώς ζυγίζει τις αντιδράσεις που ενδέχεται να υπάρξουν από την αντιπολίτευση.

Είναι όμως αποφασισμένος να υπερτονίσει την ανάγκη να βρεθεί μία λύση για να μην υπάρξει μακρά περίοδος άκυβερνησίας στην χώρα αφού δεν υπάρχει κάποια κουλτούρα συνεργασιών με το χώρο του Κέντρου.

Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών γίνεται σαφές ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας γεμάτος πολιτικά μήνας και τα κομματικά επιτελεία ήδη ακονίζουν τα ξίφη τους για να είναι έτοιμα να ριχτούν στη μάχη της ΔΕΘ που σίγουρα θα είναι ένα πρώτο crash test για τα όσα θα ακολουθήσουν το χειμώνα.

