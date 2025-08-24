Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τις πυρκαγιές στην ατζέντα της ΔΕΘ

Οι πέντε άξονες της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ και η ανάγκη για «(επι)στροφή στη λογική»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται συστηματικά στο ζήτημα των πυρκαγιών, ακόμη κι όταν αυτές δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Η Χαριλάου Τρικούπη εντοπίζει στο συγκεκριμένο θέμα ένα πεδίο στο οποίο μπορεί με άνεση να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση, καθώς εκτιμά αφενός ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά και προβληματίζει έντονα τους πολίτες, αλλά και ότι η κυβέρνηση έχει περάσει «κάτω από τον πήχη» των προσδοκιών ενός μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων, ακόμη και εντός της πολιτικής απεύθυνσης της ΝΔ.

Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επενδύει πολιτικά στο θέμα των πυρκαγιών αναδείχτηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και από τη σειρά ανακοινώσεων που εκδίδει το κόμμα και δεν έχουν χαρακτήρα «σχολιασμού», αλλά κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων.

Στις δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης είπε μεταξύ άλλων ότι «η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοργιστική», και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και η φωτιά μπήκε μέσα σε συνοικίες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας».

Είπε επίσης ότι "χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, γιατί σε άλλη περίπτωση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, θα κλαίμε πάνω από τα καμένα", για να προσθέσει ότι "δεν αξίζει αυτή η επώδυνη πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει κάθε χρόνο να καταστρέφεται το βιός αγροτών, κτηνοτρόφων και πολιτών" και να τονίσει καταληκτικά: "Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση".

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο σε εκτενή ανακοίνωσή του για την ανάγκη «(επι)στροφής στη λογική», σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών, εξηγώντας ότι ενώ ο αριθμός των πυρκαγιών μειώνεται, οι καμένες εκτάσεις αυξάνονται, με αποτέλεσμα το 2025 να έχουν ήδη φτάσει τα 470.000 στρέμματα.

Η ανακοίνωση όμως παρουσιάζει τους πέντε βασικούς άξονες της πολιτικής πρότασης του κόμματος για το θέμα των πυρκαγιών, οι οποίοι εδράζονται στον «έναν ενιαίο στόχο που έχει το ΠΑΣΟΚ και διατρέχει κάθε πτυχή της ζωής μας: Τη δημιουργία ενός Κράτους Πρόνοιας και Ασφάλειας που θα προνοεί και θα διασφαλίζει τους πολίτες».

Οι 5 πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τις πυρκαγιές

Τονίζοντας ότι η μεγάλη εικόνα «σκοπίμως παραβλέπεται», οι πέντε άξονες της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:

1. Ανάγκη εφαρμογής ενός νέου μοντέλου δασοπροστασίας και ολοκληρωμένης πρόληψης και ανθεκτικότητας, όλων των οικοσυστημάτων μας, από τα δασικά, στα αγροτικά και στα αστικά.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα το ΠΑΣΟΚ εξηγεί ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να γίνει μια «επιστροφή στην επιστήμη και την τεκμηριωμένη καλή πρακτική»:

- Ενεργή διαχείριση στα δάση και στα αγρο-οικοσυστήματα, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες για ενσωμάτωση δεδομένων κλιματικής αλλαγής και μεταβολών χρήσεων γης.

- Εφαρμογή κλασικών μεθόδων κατάσβεσης και πρώτης πλήξης, σε συνδυασμό με τεχνολογίες αιχμής στη δασοπυρόσβεση και την επιτήρηση.

- Κατανομή πόρων:
50% πόροι για πρόληψη, διαχείριση, ανθεκτικότητα και
50% για καταστολή – κατάσβεση – αντιμετώπιση.

2. Να σταματήσουμε να μιλάμε για πρόληψη και να εννοούμε τα μέσα πυρόσβεσης. Αυτά είναι μέσα αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

3. Να γίνει διακριτός και με συγκεκριμένη ευθύνη και λογοδοσία ο ρόλος της πρόληψης-διαχείρισης-ανθεκτικότητας (που για τα δάση ανήκει στη Δασική Υπηρεσία)

4. Να είναι διακριτός ο ρόλος της καταστολής, όπως σήμερα ασκείται από το Πυροσβεστικό Σώμα (με συνέργειες).

5. Να συσταθεί ενιαίος φορέας χρηματοδότησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων πρόληψης, διαχείρισης και ανθεκτικότητας. Σκοπός της πρότασης είναι να μην «διαθλώνται» οι ευθύνες υλοποίησης, να υπάρχει έλεγχος προόδου, κονδυλίων και αποτελεσματικότητας εκεί ακριβώς όπου υπάρχει ανάγκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των πυρκαγιών αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ το σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου.

