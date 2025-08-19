Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Την έντονη αντίδραση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το οποίο δήλωσε ότι «γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό» και ανακοίνωσε ότι θα δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα αξιολόγησης μέσω SMS που θα δέχονται μετά τη νοσηλεία τους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε ορισμένα θετικά στοιχεία από την έρευνα που έγινε μέσω SMS σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε δημόσια νοσοκομεία.



Η ανάρτηση του πρωθυπουργού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που σε ανακοινώσεις τους κατηγόρησαν την κυβέρνηση για συστηματική υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας.



ΠΑΣΟΚ: Το ΕΣΥ αγωνίζεται, αλλά δεν υποστηρίζεται



Για «εικονική πραγματικότητα» κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας του τομέα Υγείας του κόμματος, Γιώργος Φραγκίδης.



Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ επισημαίνεται ότι διαφεύγουν της προσοχής της κυβέρνησης τα γεγονότα ότι:



-οι Έλληνες πληρώνουν 7,3 δισ. ευρώ από την τσέπη τους και ιδιωτικες ασφάλειες ( πρώτη θέση στην Ε.Ε) για υπηρεσίες υγείας,



-το 21% των πολιτών που είχαν ανάγκη περίθαλψης, δεν μπόρεσαν να τις καλύψουν το 2023 (πρώτη θέση στην Ε.Ε)



-λόγω της διαλυμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιβαρύνονται τα νοσοκομεία



-όσοι διαγνωστούν με παθολογικά ευρήματα στα προληπτικά τεστ αδυνατούν να βρουν εγκαίρως καθοδήγηση και αντιμετώπιση.



Αναφορικά με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί «να μετατρέψει μια ανησυχητική καταγραφή της πραγματικότητας σε εργαλείο επικοινωνιακής αυτοδικαίωσης. Αντί να διαβάσει τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του ΕΣΥ με ευθύνη και σοβαρότητα, τα παρουσιάζει ως επιτυχία, σκοπίμως αποκρύπτοντας τα πιο κρίσιμα και ανησυχητικά στοιχεία».



«Όταν 4 στους 10 ασθενείς δηλώνουν πως δεν είχαν επαρκή νοσηλευτική φροντίδα, αυτό δεν είναι ένδειξη "προόδου". Είναι κραυγή για βοήθεια.

Όταν το 39% δεν συμμετείχε στην απόφαση για τη θεραπεία του, αυτό δεν είναι "λειτουργικότητα του ΕΣΥ", αλλά πατερναλισμός και αποκλεισμός.

Όταν σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς δεν έλαβε καμία ενημέρωση για κοινωνικές παροχές, πρόκειται για θεσμική εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων. Η αποσπασματική ανάγνωση των θετικών δεικτών –όπως η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και η καλή επικοινωνία– δεν μπορεί να κρύψει το δάσος της υποστελέχωσης, της εξάντλησης του προσωπικού και των τραγικών ελλείψεων στην περιφέρεια», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.



Καταλήγοντας στην εκτενή του ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «οι πολίτες αξίζουν αλήθεια, όχι άλλο καμουφλάζ της αποτυχίας».



«Αντί για θριαμβολογίες, η χώρα χρειάζεται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, ξεκινώντας από τα βασικά: ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, ισότιμη πρόσβαση για όλους.



Η αξιολόγηση των ερωτηματολογίων δεν είναι εργαλείο προπαγάνδας. Είναι καθρέφτης. Και ο καθρέφτης δείχνει ένα ΕΣΥ που αγωνίζεται, αλλά δεν υποστηρίζεται», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης προωθεί σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ μέσα στο καλοκαίρι

Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έβαλλε ευθέως κατά του πρωθυπουργού.



Στην ανάρτησή του, ο κ. Φάμελλος τονίζει ότι «η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα «εντέλλεσθε» και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων».



Ολόκληρη η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής:



«Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημέρων του και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.



Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές.



Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις.



Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική «αριστεία»;



Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;



Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).



Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει «συμμορία», οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο.



Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα «εντέλλεσθε» και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων.



Για αυτά έχει κάτι να μας πει;»





