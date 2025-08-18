Μητσοτάκης για ΕΣΥ: «Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»

Ο απολογισμός του πρωθυπουργού αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πολιτική Προστασία 

Eurokinissi
Με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τονίζοντας πως «γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό».

Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, τονίζει πως θα υπάρξει και αξιολόγηση από τους ασθενείς μέσω SMS που θα δέχονται μετά τη νοσηλεία τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Το 2023 είχα δεσμευτεί ότι από τους πρώτους στόχους μας θα είναι ένα νέο, δυναμικό ΕΣΥ. Και, πράγματι, σήμερα, ανακαινίζονται νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Κάθε πολίτης έχει εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Γίνονται προσλήψεις και αναβαθμίζονται οι αμοιβές γιατρών και νοσηλευτών. Ενώ ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία, περιορίζοντας τις λίστες αναμονής. Το ΕΣΥ, λοιπόν, αλλάζει.

Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό. Αυτό διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες που για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να βαθμολογήσουν τις ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ’ αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό.

Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε.Στα Επείγοντα Περιστατικά παρά τη μεγάλη πίεση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, η εικόνα δείχνει επίσης ενθαρρυντική: για το 66% η παραμονή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες. Μάλιστα για το 42% εξ αυτών ήταν κάτω από μία ώρα. Κάτι που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» το οποίο ξεκίνησε στις εφημερίες 10 νοσοκομείων και σταδιακά επεκτείνεται, φέρνει αποτελέσματα.

Το ίδιο, ασφαλώς, και η γνώμη των πολιτών που θα βοηθά την Πολιτεία να εντοπίζει και να λύνει προβλήματα.Όσο το δείγμα των απαντήσεων θα μεγαλώνει, θα αποκτούμε ακόμα πιο σαφή εικόνα για κάθε νοσοκομείο και κλινική του κέντρου και της περιφέρειας.

Σύντομα, μάλιστα, στην αξιολόγηση θα ενταχθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι ογκολογικές δομές. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου που πλέον λαμβάνουν σε SMS όσοι ολοκληρώνουν τη νοσηλεία τους.

Οι απαντήσεις τους θέλουν μόνο λίγα λεπτά. Βοηθούν, όμως, να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών.

Συνεχίζουμε!»

