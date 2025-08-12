«Συκοφαντούν το ΕΣΥ και θα λογοδοτήσουν»: Έκρηξη Άδωνι για εργαζόμενους στον «Άγιο Σάββα»

Τι υποστηρίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» - Τι απάντησε η διοίκηση του αντικαρκινικού νοσοκομείου - Η οργισμένη απάντηση του υπουργού Υγείας

Διονυσία Προκόπη

Ο μύκητας Aspergillus

Χάος επικρατεί στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου λειτουργεί εργοτάξιο για τις ανάγκες ανακατασκευής τμημάτων του νοσοκομείου - στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ο Σύλλογος εργαζόμενων του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο κρούσματα ασπέργιλλου και υπάρχει διασπορά και άλλων επικίνδυνων μυκήτων, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι υπάρχει μόνο ένα και ότι δεν υπάρχει διασπορά.

Θέση στο ζήτημα πήρε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επέκρινε τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και τον κατηγόρησε για συκοφαντία και ψευδείς ισχυρισμούς.

Εδώ και λίγους μήνες, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» λειτουργεί εργοτάξιο για τις ανάγκες ανακατασκευής τμημάτων του νοσοκομείου, γεγονός που ο Σύλλογος εργαζόμενων του νοσοκομείου συνδέει με διασπορά ασπέργιλλου και άλλων μυκήτων, που παγκοσμίως συνδέονται με κατασκευαστικά έργα.

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, διασπορά των επικίνδυνων μυκήτων υπάρχει σχεδόν σε όλο το νοσοκομείο. Ο ασπέργιλλος μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες λοιμώξεις, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, στο νοσοκομείο έσπευσε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Τα κρούσματα από ασπέργιλλο είναι ήδη δύο. Το δεύτερο καταγράφηκε σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή και όπως υποστηρίζουν οι υγειονομικοί του Αγίου Σάββα, πληρούνται τα κριτήρια της συρροής.

«Το πρόβλημα πλέον έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις και απειλεί ζωές» επισημαίνει ο Σύλλογος, ο οποίος καλεί το υπουργείο Υγείας και την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής να παρέμβουν για τον εξονυχιστικό έλεγχο των γεγονότων.

Από την πλευρά της, όμως, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι δεν υπάρχει διασπορά μυκήτων στον «Άγιο Σάββα» που να σχετίζεται με τα κατασκευαστικά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, απαντώντας στον Σύλλογο των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση επικαλείται το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σύμφωνα με το οποίο έχει καταγραφεί μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό, κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου, τον περασμένο Μάιο.

Το περιστατικό αφορούσε σε χρόνιο, βεβαρημένο ογκολογικό ασθενή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διευκρινίζει ότι δεν τεκμηριώνεται δεύτερο κρούσμα, καθώς η Κ.Κ., που νοσηλεύθηκε στις 21/07/2025, δεν διαγνώστηκε με ασπεργίλλωση.

Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς του μύκητα. Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί πλήρως, καταλήγει η διοίκηση του «Αγίου Σάββα».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το ζήτημα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο «Χ» επικρίνει τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», κατηγορώντας τον για συκοφαντία και ψευδείς ισχυρισμούς.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, αναφέρει: «Χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» εξέδωσε ένα Δελτίο Τύπου, στο οποίο κατασυκοφαντεί το Νοσοκομείο. Ισχυρίζονται ψευδώς, ότι λόγω των έργων για τα νέα ΤΕΠ (είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι αριστεροκρατούμενοι σύλλογοι πολεμούν μετά μανίας τα διάφορα έργα ανακαίνισης των Νοσοκομείων), στέλνουμε επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα (δεν έχουμε στείλει καμμία) και ακόμη πιο ψευδώς, ότι έχουν μολυνθεί τα χειρουργεία, ενώ όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν αποδείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει».

Και συνεχίζει, παραθέτοντας την απάντηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, τονίζοντας: «Ακολουθεί η απάντηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου αλλά προειδοποιώ τους πάντες ότι, είναι άλλο να έχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, δικαίωμά τους, άλλο μετά δόλου να συκοφαντούν το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ. Θα τους καλέσω να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, εάν μπορούν, περί μόλυνσης ειδάλλως να ανασκευάσουν δημοσίως. Όποιος από εδώ και μπρος συκοφαντεί το ΕΣΥ και άρα πλήττει το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών του, διασύροντας τον κόπο των χιλιάδων εργαζομένων του, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου και θα φύγει από το ΕΣΥ».

