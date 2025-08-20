Παρέμβαση ΠΑΣΟΚ για πυρκαγιές και επιδόματα πυροσβεστών

Παρέμβαση ΠΑΣΟΚ για πυρκαγιές και επιδόματα πυροσβεστών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Διπλή παρέμβαση πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη να προγραμματίζει επίσκεψη στις καμένες περιοχές της Αχαΐας. Παράλληλα, με εκτενή του ανακοίνωση οι αρμόδιοι κομματικοί τομείς διαμηνύουν τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στις απαιτήσεις των πυροσβεστών για χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ανακοίνωση εκδίδεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στους πυροσβέστες, και ειδικά στους εποχικούς, η είδηση ότι το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων είχαν υπερψηφίσει τον περασμένο Ιούλιο τη χορήγηση επιδόματος «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν ο βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Πουλάς, καθώς και ο Γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, τονίζεται ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά τιτάνιες μάχες με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά».

Επικαλούμενο την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία εκφράζεται η οργή των πυροσβεστών τόσο για τη χορήγηση του επιδόματος στους υπαλλήλους της Βουλής, όσο και για τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, οι οποίοι παραμένουν εκτός της πλήρους χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, δια του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει δεσμευθεί δημόσια στις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα:

• Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς.

• Πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Η αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα».

Στα καμένα της Αχαΐας ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σημειώνεται ότι αύριο Πέμπτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές της Αχαΐας.

Πρώτος σταθμός η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στις 13:00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας και στις 14:00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14.30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας στο πρώην δημαρχείο Ωλενίας.

