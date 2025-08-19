Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής 

Την έντονη αντίδραση συγκεκριμένων εργασιακών ομάδων, όπως για παράδειγμα οι εποχικοί πυροσβέστες, προκαλεί η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής να δοθούν μέσω μιας τροπολογίας επιδόματα που θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τα 4.000 ευρώ στους υπαλλήλους της Βουλής και του Ιδρύματος της Βουλής.

Πρόκειται για τροπολογία που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 15 Ιουλίου 2025 και αφορά την ένταξη των εργαζομένων της Βουλής στα «βαρέα και ανθυγιεινά» επαγγέλματα, αλλά και την καθιέρωση «κινήτρου Επίτευξης Στόχων Στήριξης του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Έργου» για εργαζομένους στο Ίδρυμα της Βουλής.



Οι συγκεκριμένες αλλαγές εντάσσονται στα τρία πρώτα, από τα πέντε συνολικά άρθρα της νομοθετικής τροπολογίας. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής της 15ης Ιουλίου, ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας επί της αρχής όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας που ψήφισαν «παρών».



Αντιθέτως, το πρώτο άρθρο της τροπολογίας έγινε δεκτό ομόφωνα από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για το άρθρο που προβλέπει την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και στους υπαλλήλους της Βουλής και την εξουσιοδότηση του ΓΓ της Βουλής να αποφασίζει για τους όρους, προϋποθέσεις και ύψος του σχετικού επιδόματος, με αναδρομική ισχύ και καταβολή από την 1/1/2025.



Τα άρθρα 2 και 3 έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία καθώς όλα τα κόμματα τα υπερψήφισαν, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών». Τα συγκεκριμένα άρθρα αφορούν, αντίστοιχα, τη δυνατότητα καταβολής του κινήτρου επίτευξης στόχων στήριξης του κοινοβουλευτικού έργου και την πρόβλεψη συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των εργαζομένων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.



Ακολουθεί ο πίνακας των ψήφων (Eπί της Aρχής και Άρθρο 1), όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής:





Εποχικοί πυροσβέστες: «Σας παραδίδουμε στη χλεύη της κοινωνίας»

Η απόφαση της Βουλής προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών, οι οποίοι παρά το σκληρό έργο τους διεκδικούν ακόμη την ένταξή τους στα «βαρέα και ανθυγιεινά».



Σε ανάρτησή τους, όπου προβάλλουν το σχετικό ΦΕΚ, με έντονη διάθεση ειρωνείας, τονίζουν:



«Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους, να προσέχεις μην πέσει ο καφές στα πρακτικά, να κινδυνεύεις με τενοντίτιδα από το πληκτρολόγιο ή να πάθεις λουμπάγκο από την περιστρεφόμενη καρέκλα.

Εμείς, αντίθετα, ριχνόμαστε καθημερινά στις φλόγες, μετράμε εγκαύματα, αναπνέουμε καρκίνο και θρηνούμε συναδέλφους στη μάχη με τη φωτιά. Αν όλα αυτά δε θεωρούνται «επικίνδυνα και ανθυγιεινά», τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και στα συρραπτικά της Βουλής».



«Αφού αποφάσισαν να τους δώσουν επιπλέον επιδόματα, τουλάχιστον ας είχαν την αξιοπρέπεια να τα βαφτίσουν διαφορετικά.

Η κοινωνία βλέπει και κρίνει. Και εμείς σας παραδίδουμε στη χλεύη της...», καταλήγει η ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών.