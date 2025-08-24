ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και αυτόματο τερματισμό του πολυετούς παγώματος των αυξήσεων για 670.000 συνταξιούχους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η εισήγηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εν όψει των τελικών αποφάσεων για το συνολικό πακέτο μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη φετινή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, η ολοσχερής εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς βρίσκεται, πλέον, στο τραπέζι της κοστολόγησης των μέτρων που θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και σε μεγάλο βαθμό, όπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.» της Κυριακής αρμόδιες πηγές, θεωρείται ως ένα από τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το βήμα της φετινής ΔΕΘ.

Το κυβερνητικό σχέδιο για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις είχε αποκαλύψει πρώτος ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής στις 26 Ιανουαρίου 2025 και η αποκάλυψη αυτή επιβεβαιώνεται πλήρως από τις εισηγήσεις που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί σε δύο εβδομάδες στη ΔΕΘ.

Κερδισμένοι

Η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σημαίνει ότι οι συντάξεις που λαμβάνουν σήμερα οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα επανέλθουν αυτόματα στα επίπεδα που ήταν πριν γίνει ο επανυπολογισμός τους με τους νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτση, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεπαγώσουν, από το 2026, αυξήσεις που λόγω της προσωπικής διαφοράς άλλοι θα έπαιρναν ύστερα από 3 έτη, άλλοι έπειτα από 5 έτη και άλλοι ακόμη και ύστερα από 10 έτη!

Στην πράξη, ένας συνταξιούχος που είχε 1.000 ευρώ σύνταξη, πριν από το 2016, όταν επανυπολογίστηκαν οι αποδοχές του, πήρε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 800 ευρώ και για να μην έχει μείωση συνέχισε να παίρνει τα υπόλοιπα 200 ευρώ ως προσωπική διαφορά. Μέχρι οι αυξήσεις να φτάσουν στα 200 ευρώ, ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 1.000 ευρώ. Οταν οι αυξήσεις ξεπεράσουν τα 200 ευρώ, τότε η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί και η σύνταξη θα αρχίσει να αυξάνεται πάνω από τα 1.000 ευρώ. Με τις έως τώρα αυξήσεις, η προσωπική διαφορά των 200 ευρώ, για παράδειγμα, κατέβηκε στα 120 ευρώ και στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι πραγματικές αυξήσεις θα αργήσουν για άλλα 5 χρόνια.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι τα 120 ευρώ θα ενσωματωθούν στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ και επάνω σε αυτό το ποσό θα αρχίσουν να υπολογίζονται αυξήσεις από το 2026. Οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ξεκινούν από 12 ευρώ για όσους έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις, της τάξης των 450 ευρώ έως 500 ευρώ, και φτάνουν έως 55 ευρώ για συντάξεις που μαζί με την προσωπική διαφορά ανέρχονται στις 2.200 ευρώ. Οι μέσες συντάξεις που με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς κυμαίνονται μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι στερήθηκαν ήδη τρεις αυξήσεις (2023, 2024, 2025) και, αν δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, κινδυνεύουν να αποκλειστούν και από τις επόμενες. Το κόστος από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς είναι ότι από το 2026 θα προστεθούν άλλοι 670.000 συνταξιούχοι στους δικαιούχους των ετήσιων αυξήσεων που αποφασίζει η κυβέρνηση. Φέτος πήραν αυξήσεις 1,9 εκατ. συνταξιούχοι, με κόστος 440 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει μια μέση ετήσια αύξηση κατά 232 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο. Αν προστεθούν και οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά, με μια μέση ετήσια αύξηση κατά 232 ευρώ, τότε το κόστος των αυξήσεων ανεβαίνει κατά 155 εκατ. ευρώ (670.000 Χ 232€=155,4 εκατ. ευρώ). Αυτά τα 155 – 160 εκατ. ευρώ θα είναι το κόστος που θα προκαλέσει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κατά την πρώτη χρονιά (2026) που θα πάρουν αυξήσεις οι 670.000 συνταξιούχοι.

Το κόστος του μέτρου είναι εντός των δημοσιονομικών προδιαγραφών του πακέτου της ΔΕΘ και σε μεγάλο βαθμό το συνολικό ύψος του πακέτου έχει συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Την ερχόμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιηθεί και η τελική διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, όπου και θα παρουσιαστεί το συνολικό ποσό που θα διαθέσει η κυβέρνηση για όλα τα μέτρα της ΔΕΘ. Το εναλλακτικό σενάριο της μερικής ενσωμάτωσης της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις που εξεταζόταν το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως έχει εγκαταλειφθεί, καθώς θα άφηνε πάρα πολλούς συνταξιούχους εκτός αυξήσεων.

Εξετάζεται αύξηση και στο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, όμως, βρίσκεται, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο «Ε.Τ.», και η αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ, που καθιερώνεται από φέτος για συνταξιούχους και αναπήρους, παράλληλα με τη διεύρυνση των δικαιούχων συνταξιούχων, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι θα το πάρουν όσοι είναι άνω των 65 ετών. Το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται από φέτος (στα τέλη Νοεμβρίου) σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Το εναλλακτικό σχέδιο που μπαίνει στο τραπέζι είναι να αυξηθεί το επίδομα στα 350 ευρώ και να δοθεί σε συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, όπως ενδεικτικά σε συνταξιούχους από το 62ο έτος και άνω. Το 250άρι θα κοστίσει στον προϋπολογισμό 360 εκατ. ευρώ. Αν η κυβέρνηση το ανεβάσει στα 350 ευρώ (αύξηση κατά 100 ευρώ), το κόστος ανεβαίνει στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ, αν το ανεβάσει στα 400 ευρώ (αύξηση 150 ευρώ), το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 570 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά στην τσέπη σας από την επόμενη χρονιά

Στους πίνακες που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, φαίνονται οι αυξήσεις που θα έχουν από το 2026 για πρώτη φορά μετά τα μνημονιακά χρόνια οι συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Για παράδειγμα:

1 Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 29 έως 31 έτη ασφάλισης λαμβάνουν μέση ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 752,52 ευρώ και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 250,85 ευρώ. Στο σύνολο λαμβάνουν 1.003,37 ευρώ. Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα έχουν αύξηση 25 ευρώ με τη σύνταξη στα 1.028,45 ευρώ από το 2026.

2 Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) με 36 έως 37 έτη λαμβάνουν 1.483,47 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 184,31 ευρώ. Με κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2026 θα πάρουν αύξηση κατά 41,69 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.709,47 ευρώ.

3 Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 39 έως 40 έτη που λαμβάνουν 1.007,32 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 293,57 ευρώ, αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά το 2026 θα πάρουν αύξηση κατά 32,52 ευρώ και η σύνταξή τους θα διαμορφωθεί στα 1.333,41 ευρώ.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 29 ΕΩΣ 31 ΕΤΗ

Ταμεία Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Σύνταξη 2026 με κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αύξηση 2,5% Καθαρή αύξηση σύνταξης ΔΗΜΟΣΙΟ 946,62 € 171,22 € 1.117,84 € 1.145,79 € 27,95 € ΙΚΑ 1.057,42 € 43,77 € 1.101,19 € 1.128,72 € 27,53 € ΗΣΑΠ 1.107,29 € 112,62 € 1.219,91 € 1.250,41 € 30,50 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 943,46 € 274,60 € 1.218,06 € 1.248,51 € 30,45 € ΑΤΕ 994,95 € 162,23 € 1.157,18 € 1.186,11 € 28,93 € ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.146,52 € 61,02 € 1.207,54 € 1.237,73 € 30,19 € ΔΕΗ 1.434,67 € 181,02 € 1.615,69 € 1.656,08 € 40,39 € ΟΤΕ 1.179,45 € 194,68 € 1.374,13 € 1.408,48 € 34,35 € ΟΑΕΕ 752,52 € 250,85 € 1.003,37 € 1.028,45 € 25,08 € ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 513,22 € 16,92 € 530,14 € 543,39 € 13,25 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 988,20 € 101,99 € 1.090,19 € 1.117,44 € 27,25 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.152,50 € 181,30 € 1.333,80 € 1.367,15 € 33,34 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.161,77 € 84,19 € 1.245,96 € 1.277,11 € 31,15 € ΝΑΤ 1.225,55 € 79,31 € 1.304,86 € 1.337,48 € 32,62 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 36 ΕΩΣ 37 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Σύνταξη 2026 με κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αύξηση 2,5% Καθαρή αύξηση σύνταξης ΔΗΜΟΣΙΟ 1.266,08 € 45,90 € 1.311,98 € 1.344,78 € 32,80 € ΙΚΑ 1.320,42 € 52,66 € 1.373,08 € 1.407,41 € 34,33 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.130,80 € 268,07 € 1.398,87 € 1.433,84 € 34,97 € ΟΤΕ 1.274,73 € 71,65 € 1.346,38 € 1.380,04 € 33,66 € ΔΕΗ 1.487,82 € 60,53 € 1.548,35 € 1.587,06 € 38,71 € ΟΑΕΕ 930,80 € 311,70 € 1.242,50 € 1.273,56 € 31,06 € ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 992,94 € 14,15 € 1.007,09 € 1.032,27 € 25,18 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.329,73 € 105,49 € 1.435,22 € 1.471,10 € 35,88 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.483,47 € 184,31 € 1.667,78 € 1.709,47 € 41,69 € ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.361,69 € 199,68 € 1.561,37 € 1.600,40 € 39,03 € ΝΑΤ 1.064,59 € 74,90 € 1.139,49 € 1.167,98 € 28,49 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 39 ΕΩΣ 40 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Σύνταξη 2026 με κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αύξηση 2,5% Καθαρή αύξηση σύνταξης ΔΗΜΟΣΙΟ 1.434,79 € 71,46 € 1.506,25 € 1.543,91 € 37,66 € ΙΚΑ 1.039,53 € 141,01 € 1.180,54 € 1.210,05 € 29,51 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.124,72 € 254,93 € 1.379,65 € 1.414,14 € 34,49 € ΟΑΕΕ 1.007,32 € 293,57 € 1.300,89 € 1.333,41 € 32,52 € ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.315,11 € 151,73 € 1.466,84 € 1.503,51 € 36,67 € ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.610,72 € 137,09 € 1.747,81 € 1.791,51 € 43,70 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου.

Διαβάστε επίσης