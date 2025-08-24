«Βόμβα» από το Πρωτοδικείο για τους άνω των 60 - Ποιοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη

Σοκαριστική απόφαση εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών

«Βόμβα» από το Πρωτοδικείο για τους άνω των 60 - Ποιοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μια απόφαση – σταθμός για χιλιάδες εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλάζοντας τα δεδομένα γύρω από τη συνταξιοδότηση.

Με την υπ’ αριθμόν 2140/2025 απόφασή του, το δικαστήριο ορίζει ότι όσοι πολίτες άνω των 60 ετών προσλαμβάνονται προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για σύνταξη, δεν μπορούν να απολύονται πριν συμπληρώσουν τον ασφαλιστικό τους χρόνο.

Η απόφαση αφορά κυρίως μακροχρόνια ανέργους που εντάχθηκαν μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήμους και δημόσιους φορείς. Το δικαστήριο έκρινε πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα – ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι και την ηλικία των 74 ετών.

Παραμονή πέραν του 24μηνου

Σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι ότι δεν τίθεται περιορισμός στη διάρκεια της απασχόλησης από το ανώτατο όριο των 24 μηνών που ισχύει για τα επιδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Η εργασία μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά τη λήξη της επιδότησης, εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει ακόμη κατοχυρώσει σύνταξη. Όπως επισημαίνει το δικαστήριο, η απόλυση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να καταστήσει αδύνατη τη συνταξιοδότηση, λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης νέας εργασίας σε προχωρημένη ηλικία.

Η απόφαση «ακουμπά» κυρίως:

  • Μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα ή 15 χρόνια ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη στα 67.

  • Εργαζόμενους σε ΟΤΑ και δημόσιους φορείς που προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων ορισμένου χρόνου με κρατική επιχορήγηση.

Η υπόθεση

Οι ενάγοντες είχαν υπογράψει συμβάσεις 24 μηνών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών στους Δήμους. Με τη λήξη της επιδότησης, οι συμβάσεις τους δεν ανανεώθηκαν, οδηγώντας τους εργαζομένους στη Δικαιοσύνη. Το Πρωτοδικείο τους δικαίωσε, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν την εργασία μέχρι να συμπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο ασφάλισης, αλλά και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της υπόθεσης.

Αντίδραση ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει καθολικά την απόφαση και να υποχρεώσει όλους τους δημόσιους οργανισμούς να προσαρμοστούν στο σκεπτικό του δικαστηρίου. «Κανένας εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά στη σύνταξη δεν πρέπει να απομακρύνεται από τη δουλειά του εφόσον δεν έχει ακόμη διασφαλίσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

