Σύνταξη: Γιατί δεν συμφέρει μετά τα 40 έτη εργασίας - Παραδείγματα

Μεγάλο ρόλο για την τελική ανταποδοτική σύνταξη παίζουν και τα χρόνια για τα οποία έχει καταβληθεί ασφάλιση

Όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης συμφέρει να αποχωρήσουν άμεσα, γιατί η παραμονή τους αποδίδει ελάχιστα στη σύνταξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανταποδοτικότητα των εισφορών και η προσαύξηση στη σύνταξη για κάθε έτος μετά το 40ό είναι μόλις 0,5%, όταν μέχρι τα 40 η προσαύξηση «τρέχει» με 2,55% ετησίως.

Μεγάλο ρόλο για την τελική ανταποδοτική σύνταξη, όπως αναφέρουν Τα Νέα, παίζουν και τα χρόνια για τα οποία έχει καταβληθεί ασφάλιση. Αυτό αποτυπώνει το λεγόμενο ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ο συντάξιμος μισθός και προκύπτει η τελική ανταποδοτική σύνταξη.

Το ποσοστό αναπλήρωσης με τον Νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), ξεκινά από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημερομίσθια), φτάνει το 50% για 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημερομίσθια) και αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε επιπλέον έτος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση τονίζουν πως όσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς στη δεκαετία 30,1-40 έτη τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει. Σημαντικότερο είναι το όφελος στην πενταετία 35-40 ετών.

Για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση στην 40ετία φτάνει τα 252 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Για 1.000 ευρώ αποδοχές η αύξηση φτάνει τα 72 ευρώ. Στην 35ετία, η αύξηση για 1.000 ευρώ είναι 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ φτάνει τα 123 ευρώ.

Παραδείγματα

Ασφαλισμένος με 39 έτη και μέσο μισθό 2.000 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1,375 ευρώ με ποσοστό αναπλήρωσης 68,77%. Με 40 έτη η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.426 ευρώ και το ποσοστό στο 71,32%. Το κέρδος είναι 51 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 612 ευρώ τον χρόνο.

Ασφαλισμένος με 41 έτη και ίδιο μισθό θα πάρει σύνταξη 1.436 ευρώ με ποσοστό αναπλήρωσης 71,82%. Σε σχέση με τα 40 έτη, το κέρδος είναι μόλις 10 ευρώ τον μήνα ή 120 ευρώ τον χρόνο, έναντι των 51 ευρώ μηνιαίως που κερδίζονται πηγαίνοντας από τα 39 στα 40 έτη.

