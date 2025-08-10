Συντάξεις: Καταργείται η προσωπική διαφορά - Τα δύο σενάρια και αναλυτικά παραδείγματα

«Κλειδώνει» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 600.000 συνταξιούχους οι οποίοι από το 2023 έως σήμερα δεν έχουν λάβει καμία αύξηση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Real News.

Οι ανακοινώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατά την εξαγγελία των φοροελαφρύνσεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση δρομολογεί βαθιές αλλαγές στον μηχανισμό των συντάξεων και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται, με στόχο την άρση των αδικιών που βιώνουν περίπου 600.000 συνταξιούχοι οι οποίοι από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η κατάργηση ή μερική απομείωση της προσωπικής διαφοράς, προκειμένου οι εν λόγω συνταξιούχοι να ενταχθούν από το 2026 στον νέο μηχανισμό ετήσιων αυξήσεων, ο οποίος θα βασίζεται όχι στον πληθωρισμό, αλλά στη μεταβολή του μέσου μισθολογικού κόστους.

Τα δύο βασική σενάρια είναι είτε η πλήρης ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην ανταποδοτική σύνταξη, που θα οδηγήσει σε ονομαστική αύξηση της σύνταξης και άμεση επιλεξιμότητα για αυξήσεις από το 2026, είτε «κούρεμα» 50% της προσωπικής διαφοράς, με σταδιακή ενσωμάτωσή της.

Ποιοι ωφελούνται

Η πλήρης ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς θα αφορά σχεδόν 600.000 συνταξιούχους, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 12 έως 55 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και το ποσό της διαφοράς.

Συγκεκριμένα: για συντάξεις 450-500 ευρώ η αύξηση θα είναι 12 ευρώ/μήνα, από 1.300-1.700 ευρώ η αύξηση 32-42 ευρώ/μήνα, ενώ έως 2.200 ευρώ η αύξηση έως 55 ευρώ/μήνα

Αντίθετα, το σενάριο του «κουρέματος» κατά 50% προβλέπει μερική απορρόφηση της προσωπικής διαφοράς, με σταδιακή εξάλειψή της έως το 2028 ή και αργότερα, καθυστερώντας σημαντικά τις μελλοντικές αυξήσεις.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει 1.000 ευρώ με προσωπική διαφορά 100 ευρώ, με πλήρη ενσωμάτωση η νέα σύνταξη θα διαμορφωθεί σε 1.100 ευρώ και αύξηση από το 2026. Με «κούρεμα» 50%, η προσωπική διαφορά 50€ θα σημαίνει αύξηση από το 2028

Επίσης, συνταξιούχους με σύνταξη 1.200 ευρώ με προσωπική διαφορά 170 ευρώ, μετά την κατάργηση η σύνταξη θα ανέβει το 2026 στα 1.370 ευρώ, ενώ με «κούρεμα» θα καθυστερήσει έως το 2029 ή και αργότερα.

Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις του Δημοσίου, συνταξιούχος με 814,50 ευρώ και προσωπική διαφορά 106,07 ευρώ, με την κατάργηση θα ανέβει στα 943,58€, αύξηση 23€ το 2026, ενώ με «κούρεμα» η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί το 2028

Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με σύνταξη 752,52 ευρώ και προσωπική διαφορά 250,85 ευρώ, με «κούρεμα» 50% δεν θα δει αύξηση πριν από το 2030, ενώ με κατάργηση η σύνταξ'η του θα ανέβει 25 ευρώ και θα διαμορφωθεί το 2026 στα 1.028,45 ευρώ.

Σημειώνεται πως από το 2026, οι αυξήσεις στις συντάξεις δεν θα βασίζονται στον πληθωρισμό, αλλά στη μεταβολή των μέσων μισθών, κάτι που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντικότερες προσαυξήσεις.